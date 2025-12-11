Автомобильная аптечка в 2026: что внутри, обязательно ли покупать, что добавить

С 1 сентября 2024 года в России вступили в силу новые требования к составу аптечки. Но если купить новый набор легко, то понять, обязательна ли аптечка и есть ли штраф за её отсутствие, уже не так просто. В этой статье мы поможем в этом разобраться.

© Dreamstime.com

Обязательно ли иметь аптечку в автомобиле

И да, и нет. В этом отношении российские нормативные документы довольно противоречивы.

Что говорят ПДД

До 1 сентября 2023 года в ПДД в приложении «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» было прописано обязательное наличие аптечки в мотоциклах с боковым прицепом, легковых и грузовых автомобилях, автобусах и колёсных тракторах.

Без неё эксплуатация автомобиля была строго запрещена. Сотрудники ГИБДД имели полное право проверять наличие аптечки. И в случае её отсутствия, могли выписать штраф по статье 12.5 КоАП РФ.

Кроме того, аптечка была обязательна для получения талона техосмотра. Причём, при техосмотре где контролировалось не только её наличие, но нахождение в опредённом месте в транспортном средстве. Однако поправки в законодательство убрали из ПДД упоминание медицинской аптечки как обязательного атрибута водителя.

Что говорит ГОСТ

Правда, в межгосударственном стандарте ГОСТ 33997-2016 «Колёсные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» сохранилось требование обязательно иметь медицинскую аптечку или даже несколько. Пункт 4.11.2 чётко указывает, что: «КТС категорий L5, L6, L7, М и N должны быть укомплектованы аптечкой первой помощи (автомобильной), а КТС категории М3 классов II и III — тремя аптечками первой помощи (автомобильными).

Указанные аптечки комплектуются пригодными для использования изделиями медицинского назначения. Произвольное изменение комплектации аптечки или применение средств с повреждённой маркировкой и истёкшим сроком годности не допускается.

Этот документ — действующий, но применяется он на добровольной основе, хотя и может применяться для «контроля безопасности КТС в эксплуатации, выполняемого специально уполномоченными органами».

То есть вроде бы ГОСТ необязателен, однако соответствие транспортного средства его требованиям могут и проверить, хотя ответственности за нарушение не предусмотрено.

Аргументом в пользу добровольного наличия аптечки в автомобиле может служить и пункт 2.6 ПДД РФ, в котором указано, что «если в результате ДТП погибли или ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим». Однако оказать её без наличия аптечки не получится.

© Виталий Аньков / РИА Новости

Что гласит закон

Более того, федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в статье 31 «Первая помощь» прямо указывает, что «водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков».

То есть любой водитель соответствующую подготовку имеет, поскольку в автошколах курсанты обязательно изучают предмет «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии». Он включает в себя не только теоретические занятие, но и практические уроки с применением манекенов.

С точки зрения закона, водитель хоть и не обязан больше возить с собой аптечку, но обучен оказывать первую помощь и должен её оказать, если таковая потребуется. А сделать это невозможно, если в автомобиле нет аптечки.

Состав автомобильной аптечки в 2026 году

Актуальный набор аптечки для автомобиля утверждён приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 мая 2024 года №260н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)». В целом состав не поменялся, в нём появились лишь дополнительные позиции.

С составе автомобильной медицинской аптечки должны быть:

Одноразовые нестерильные медицинские маски — 2 шт

Медицинские нестерильные перчатки размером не менее М — 2 пары

Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» — 2 шт

Кровоостанавливающий жгут — 1 шт

Марлевый медицинский бинт размером не менее 5 м × 10 см или нестерильный эластичный бинт размером не менее 2 м × 10 см — 3 шт

Марлевый медицинский бинт размером не менее 7 м × 14 см или нестерильный эластичный бинт размером не менее 2 м × 14 см — 3 шт

Медицинские стерильные салфетки размером не менее 16 × 13 см — 2 упаковки

Фиксирующий рулонный лейкопластырь размером не менее 2 см × 5 м — 1 шт

Спасательное изотермическое покрывало размером не менее 160 × 210 см — 1 шт

Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани — 1 шт

Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки — 1 шт

Блокнот формата не менее А7 — 1 шт

Чёрный или синий маркер либо карандаш — 1 шт

Футляр или сумка для аптечки — 1 шт

Если приобретается готовая аптечка, в ней всё должно быть в соответствии с приказом Минздрава. Но если водитель хочет самостоятельно укомплектовать аптечку, он может купить все необходимые составляющие по отдельности и собрать их в единый набор.

© Виталий Аньков / РИА Новости

Например, если задаться целью самостоятельно собрать аптечку по актуальным требованиям Минздрава, то в продаже в Москве можно найти необходимые позиции по следующим ценам (действительны на дату публикации):

Две медицинские маски — 30 рублей

Две пары медицинских перчаток — 146 рублей

Два устройства для проведения искусственного дыхания — 206 рублей

Кровоостанавливающий жгут — 268 рубля

Три марлевых медицинских бинта размером не менее 5 м × 10 см — 84 рублей

Три марлевых медицинских бинта размером не менее 7 м × 14 см — 186 рублей

Две упаковки медицинских стерильных салфеток размером не менее 16 × 13 см — 48 рублей

Фиксирующий рулонный лейкопластырь размером не менее 2 см × 5 м — 220 рубля

Спасательное изотермическое покрывало размером не менее 160 × 210 см — 590 рублей

Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани — 525 рублей

Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки

Блокнот формата не менее А7 — 13 рублей

Чёрный или синий маркер либо карандаш — 13,4 рубля

Футляр или сумка для аптечки — 71 рубль

Итоговая стоимость составит 2400 рубля 40 копеек — за самые бюджетные, но отвечающие требованиям закона материалы для оказания первой помощи. Указанная сумма — ориентировочная, потому что цены отличаются как в разных аптеках, так и в разных городах. Плюс придётся потратить время на поиск компонентов аптечки.

Стоимость готовой аптечки варьируется от 600 до 3800 рублей в зависимости от производителя и качества её наполнения. Одни продавцы кладут самые дешёвые перевязочные материалы, чтобы максимально снизить цену, другие не экономят на этом.

Можно ли использовать старую аптечку

Вступление в силу новых правил не означает, что автомобилистам необходимо срочно закупать новые аптечки. Минздрав разрешает применять имеющиеся аптечки до истечения срока годности их содержимого, но не позже 1 сентября 2027 года.

Проще говоря, если у имеющейся автомобильной аптечки не истёк срок годности, её можно оставить — она позволит даже пройти техосмотр. При желании можно дополнить её теми позициями, которые появились с 1 сентября 2024 года.

К ним относятся:

Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани (многоразовые ножницы для перевязочного материала или хирургические общего назначения) — 1 шт

Одеяло спасательное многоразового использования (изотермическое, размером не менее 160 х 210 см) — 1 шт

Блокнот формата не менее А7 — 1 шт

Чёрный (синий) маркер или карандаш — 1 шт

Футляр или сумка

Перечисленные позиции ранее не предусматривались набором, а что касается упаковки, то сейчас разрешена и мягкая сумка, хотя раньше для этого нужен был жёсткий пластиковый футляр.

© Dreamstime.com

Что ещё может быть в автомобильной аптечке

Дополнить обязательное содержимое аптечки можно по собственному усмотрению, положив туда те лекарственные препараты, которые автовладелец и его пассажиры принимают на постоянной основе.

Можно добавить в автомобильную аптечку универсальный набор лекарств, которые могут понадобиться в разных ситуациях:

Обезболивающие

Жаропонижающие

Антигистаминные (которые не противопоказаны при вождении)

Препараты для желудочно-кишечного тракта

Препараты для сердечно-сосудистой системы

Охлаждающие пакеты

Антисептический раствор

Раствор для промывания глаз

Дезинфицирующие средства

Репелленты

Средства защиты кожи от ожогов

Гипотермические (охлаждающие) пакеты

Не рекомендуется иметь в аптечке спиртосодержащие лекарственные средства, запрещённые для водителей антигистаминные препараты, транквилизаторы и снотворные, а также наркотические и психотропные вещества.

Срок годности лекарств в аптечке

При наличии в автомобильной аптечке лекарств необходимо тщательно следить за сроком их годности, а также условиями хранения. Многие препараты требуют определённого температурного режима, который в машине обеспечить нельзя.

Все средства с истёкшим сроком годности или те, в годности которых возникают сомнения, необходимо утилизировать.

Срок годности готовых аптечек указывается на их упаковке — в среднем это четыре года для стандартного набора, в котором нет лекарств. Однако он может меняться от трёх до пяти лет в зависимости от производителя. Если набор собирается самостоятельно, срок его годности будет зависеть от срока годности входящих в его состав компонентов.

