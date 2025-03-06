«Я не я и подпись не моя»: Верховный Суд разобрался с почерком лишённого «прав» водителя

Оставшиеся без «прав» водители и их адвокаты порой прибегают к достаточно изощрённым тактикам обжалования не устраивающих их судебных решений. В подобных делах ставить точку чаще всего приходится Верховному Суду.

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До Верховного Суда недавно добралась история лишённого водительского удостоверения гражданина, начавшаяся ещё 15 декабря 2023-го. Тогда, в полпятого вечера на улице Корнейчука в Москве наряд ДПС остановил для проверки документов кроссовер Honda CR-V под управлением Романа Кузина.

Инспекторы сочли, что водитель нетрезв и предложили ему «дунуть в трубку» алкотестера. Гражданин отказался и дело по части 1 статьи 12.26 КоАП отправилось к мировому судье участка № 84 московского района Бибирево.

Который приговорил водителя к штрафу в размере 30 000 рублей и лишению «прав» на год и 10 месяцев.

История более чем стандартная. Зато её продолжение вышло достаточно причудливым. Кузин решил обжаловать своё лишение ВУ на том основании, что его подписи в бумагах, оформленных инспектором ДПС, были якобы кем-то сфальсифицированы.

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«Лайфхак» хитроумного нарушителя ПДД

Тут следует пояснить, что среди особо ушлых водителей-нарушителей циркулирует «лайфхак», вроде как создающий лазейку отмены в суде любого протокола/постановления, оформленного сотрудником ДПС на дороге.

Согласно ему, если водитель будет оставлять в бумагах не свою обычную подпись, а какую-то фантазийную (как бы чужую), законность оформления документов можно будет потом успешно оспорить.

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Экспертиза не поможет

Сейчас сложно сказать, следовал ли Роман Кузин этому «совету бывалых» или же в реальности имел место какой-либо иной сценарий.

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Как бы то ни было, но в доказательство версии о подделке подписей в документах адвокат Кузина представил судебным инстанциям разных уровней, рассматривавших апелляции его клиента, результаты нескольких независимых почерковедческих экспертиз, выполненных АНО «Многофункциональный центр экспертиз»: от 20 ноября 2023 года № 3211/23, от 27 ноября 2023 года № 5011/23, от 03 июня 2023 года № 2505/24-2 и от 03 июня 2024 года № 2505/24. Все эти исследования последовательно не были приняты судами. И Верховный Суд согласился с таким подходом. Указав, что

выводы экспертов «не отвечают признаку допустимости, поскольку специалист не был предупрежден уполномоченным на то лицом об административной ответственности … за дачу заведомо ложного заключения».

Кроме того, была нарушена установленная законом процедура назначения исследования: «экспериментальные образцы подписей для сравнительного исследования произведены и представлены специалисту в электронном виде Кузиным Р.Д. самостоятельно». То есть не уполномоченным на то лицом.

С видео не поспоришь

Однако самым серьёзным ударом по версии о фальсификации подписей лишённого «прав» водителя стала видеозапись, на которой был зафиксирован процесс отказа Кузина от медосвидетельствования. А также тот факт, что при этом присутствовали понятые.

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Кроме того, ВС поддержал нижестоящие суды, которые поверили показаниям сотрудника ДПС, «подтвердившего, что Кузин Р.Д. сам поставил свои подписи в материалах дела». И на этом основании не стали назначать почерковедческую экспертизу по делу.

С учётом всех обстоятельств, ВС оставил решение о лишении «прав» и штрафа Кузину без изменений.

Что в итоге?

У водителя-нарушителя ПДД практически нет шансов отвертеться от наказания, расписываясь «не своей» подписью в процессуальных документах. Этот «лайфхак» — не более чем шофёрская байка. Особенно когда процесс оформления бумаг инспектором и водителем фиксируется видеокамерой в присутствии понятых.