Не пустили в ряд? Сам виноват! Верховный суд лишил водителя «прав»

Остаться без водительского удостоверения можно даже в ситуации, когда автомобилист совершенно не планировал нарушать ПДД. Рассказываем, когда не стоит надеяться на понимание со стороны коллег-водителей.

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Работа водителя-дальнобойщика, как правило, мало напоминает процесс вождения личной легковушки. Однако и профессионал за рулём многотонного грузовика, и владелец какого-нибудь седана или кроссовера ездят по одним и тем же дорогам, соблюдая одни и те же ПДД. Так что история, произошедшая с водителем фуры Сафроновым А.А из Кирова, наверняка послужит уроком любому, кто колесит по дорогам нашей страны.

За что «фуровода» лишили водительского удостоверения

Административное дело шофёра Сафронова попало на рассмотрение Верховного суда спустя почти год с момента оформления протокола сотрудником ДПС.

В девятом часу утра 2 марта 2024 года в районе 372 км автодороги «Нижний Новгород-Саратов» (трасса Р-158) в Мокшанском районе Пензенской области седельный тягач Volvo 691210 с прицепом был остановлен нарядом ДПС.

Патрульные заметили, что фура двигалась по встречной полосе на отрезке со сплошной линией осевой разметки. На сам деле там расположено классическое место для «засады» патрульных.

Дорога на том участке прямая, ровная, хорошо просматривается. Есть все условия для обгона. И потому осевая линия там прерывистая, что разрешает обгон.

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Кроме одного хитрого места. В районе 372-го километра трассы обустроен асфальтированный выезд на неё с окрестных полей. Непосредственно перед ним и после него на шоссе имеются короткие участки сплошной осевой разметки. Местные водители знают об этой особенности. Как и о том, что поблизости любят дежурить сотрудники ДПС.

А «заезжие» автовладельцы, будучи не в курсе, начинают обгон впереди идущего транспорта через пунктирную осевую, затем неожиданно для себя обнаруживают этот участок «сплошной» и далеко не всегда успевают вернуться на свою полосу движения.

Патрульные знают об этом и регулярно оформляют на «неместных» протоколы за выезд на встречную полосу через сплошную осевую. Судя по всему, подобный сценарий имел место и в случае Сафронова А.А.

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Тонкости приговора и обжалования

На основании полицейского протокола, мировой судья Октябрьского судебного района Кирова приговорил 3 июня 2024 шофёра Сафронова к лишению «прав» на один год за «обгон через сплошную» — по статье 12.15 КоАП. В принципе, она предполагает в качестве наказания «за встречку» не только лишение ВУ, но и более лёгкую санкцию — штраф в размере 5000 рублей.

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Правда он назначается лишь когда судья видит, что перед ним не нарушитель-рецидивист. То есть, если за тобой не тянется солидный «шлейф» регулярных нарушений ПДД, и ты за последний год не выезжал на полосу встречного движения там, где это запрещено, то получить от судьи штраф вместо лишения ВУ — исход вполне вероятный. Но не в случае нашего шофера-дальнобойщика.

На трассе Р-158 он попался на глаза экипажа ГИБДД 2 марта 2024, а менее чем за год до того, 16 мая 2023 года, его уже отлавливали на встречной полосе. За что водитель получил тогда 5000 рублей штрафа. Между правонарушениями прошло меньше года и потому на этот раз Сафронов заработал лишение ВУ.

Оправдаться не удалось

В процессе судебных заседаний — сначала у «мирового», а затем и в апелляционных инстанциях, вплоть до Верховного суда — Сафронов утверждал, что не собирался двигаться по встречной полосе там, где нанесена сплошная осевая.

По его словам, он выехал туда для обгона через прерывистую, но не смог вернуться в «свою» полосу вовремя, — там двигалась другая машина, которая «не пустила» его фуру. То есть он был вроде как вынужден продолжать движение по встречной полосе в запрещённом месте «в состоянии крайней необходимости».

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Дело в том, что в КоАП есть статья 2.7. Она освобождает нарушителя от ответственности, если он оказался в безвыходной ситуации и вынужден был пойти «поперёк КоАПа».

Верховный Суд изучил дело Сафронова А.А. и решил, что обстоятельства, изложенные в его жалобе, «не свидетельствуют о том, что он действовал в состоянии крайней необходимости, а указывают на неверную оценку дорожной ситуации».

В общем, не удалось водителю-дальнобойщику вернуть себе «права», даже дойдя до ВС.

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