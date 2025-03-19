Неоплаченная парковка: какой штраф и как его обжаловать

Нарушение правил парковки или неоплаченная стоянка в зоне действия платной парковки — одно из самых распространённых нарушений среди водителей. Разбираемся, за что может быть оштрафован автомобилист и как ему обжаловать штрафы за неправильную или неоплаченную парковку.

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Периоды бесплатной работы платных парковок

Каждый город может устанавливать условия и тарифы для платных парковок самостоятельно. Таким правом местные власти наделяет федеральный закон №443-ФЗ «Об организации дорожного движения», так что, отправляясь в путешествие, предварительно изучите локальные правила платных парковок.

Например, в дни государственных праздников в Москве платные парковки превращаются в бесплатные. Перечень этих дат устанавливается Трудовым кодексом Российской Федерации.

В 2025 году таких дней 22 — 1–8 января, 23 февраля, 8 марта, 1–3, 8–10 мая, 12–14 июня, 3 и 4 ноября, 31 декабря. Кроме того, бесплатными парковки становятся и в те выходные дни, которые были перенесены постановлением правительства России.

К их числу относятся пятница 2 мая (перенос с субботы 4 января); среда 31 декабря (перенос с воскресенья 5 января); четверг 8 мая (перенос с воскресенья 23 февраля); пятница 13 июня (перенос с субботы 8 марта) и понедельник 3 ноября (перенос с субботы 1 ноября). При этом в Санкт-Петербурге таких льгот нет.

В ряде городов платные парковки становятся бесплатными по воскресеньям. Но у каждого города свои условия. В Москве, например, платные парковки становятся бесплатными на всех улицах, входящих в зону столичного парковочного пространства, кроме улиц из зоны повышенных тарифов — на тех парковках, где стоимость стоянки составляет 380, 450 и 600 рублей в час в дневное время, а также на парковках в зонах динамического тарифа, платить придётся и в воскресенье.

В субботу парковки могут быть как платными, так и бесплатными — всё зависит от конкретного города. Что касается стоянки ночью, то обычно платные тарифы действуют с 8:00 до 20:00 часов, а вот в период с 20:01 до 7:59 оставлять машину на парковках можно бесплатно. Но чтобы на штраф не нарваться, повторимся, лучше заранее изучить условия платных парковок в конкретном городе.

Льготы на платную парковку

© Elena Mayorova/globallookpress.com

Возможности сэкономить или вовсе не платить за платные парковки есть у некоторых категорий граждан.

Резидентство. Резидентное разрешение доступно только для жителей города и только в пределах района регистрации — документ даёт право бесплатно парковаться с 20:00 до 8:00 ежедневно, а за символическую сумму можно купить возможность парковаться в остальное время (с 08:00 до 20:00).

Резидентное разрешение доступно только для жителей города и только в пределах района регистрации — документ даёт право бесплатно парковаться с 20:00 до 8:00 ежедневно, а за символическую сумму можно купить возможность парковаться в остальное время (с 08:00 до 20:00). Парковочный абонемент. На месяц можно купить право безлимитной парковки в рамках абонемента. Стоимость его зависит от территории, на которой он действует.

На месяц можно купить право безлимитной парковки в рамках абонемента. Стоимость его зависит от территории, на которой он действует. Многодетность. Для многодетных семей в регионах действуют льготы на парковку, условия и порядок предоставления которых зависят от местного законодательства. В Москве, например, запись в Реестре льготных парковочных разрешений позволяет бесплатную стоянку в зонах платных московских парковок ежедневно и в любое время.

Для многодетных семей в регионах действуют льготы на парковку, условия и порядок предоставления которых зависят от местного законодательства. В Москве, например, запись в Реестре льготных парковочных разрешений позволяет бесплатную стоянку в зонах платных московских парковок ежедневно и в любое время. Инвалидность. Автомобили, внесённые в Федеральный реестр инвалидов, также имеют право бесплатной парковки на платных стоянках. Порядок внесения машин в реестр отличается в регионах, а без регистрации в реестре автомобиль нельзя оставить ни на месте для инвалидов, ни на платной парковке — её придётся оплатить по действующим тарифам.

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Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил парковки

Нарушению правил остановки или стоянки транспортных средств посвящена целая статья Кодекса об административных правонарушениях 12.19, которая так и называется «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Все правонарушения в области парковки разделены на несколько степеней «грубости».

нарушение правил парковки влечёт предупреждение или штраф в 500 рублей (в Москве или Санкт-Петербурге — 2500 рублей);

парковка на местах для инвалидов — штраф в 5000 рублей (в Москве или Санкт-Петербурге — 3500 рублей);

парковка на пешеходном переходе — штраф в 1000 рублей (в Москве или Санкт-Петербурге — 3500 рублей);

парковка на трамвайных путях или парковка вторым рядом — штраф в 1500 рублей (в Москве или Санкт-Петербурге — 3500 рублей);

парковка в тоннеле или парковка с помехой для движения других транспортных средств — штраф в 2000 рублей (в Москве или Санкт-Петербурге — 3500 рублей).

Статья 12.10 «Нарушение правил движения через железнодорожные пути» предусматривает штраф в 5000 рублей или лишение прав от 3 до 6 месяцев за парковку железнодорожном переезде. В отдельных регионах существуют местные штрафы за парковку на траве или зелёных насаждениях.

При этом скидки на оплату штрафов за нарушения парковки не предусмотрено — вся сумма оплачивается в полном объёме. Так что если водитель уверен в том, что он точно ничего не нарушал, лучше подать жалобу, чтобы сэкономить собственные средства.

Штрафы за несоблюдение правил платной парковки

Особняком стоят нарушения правил платной парковки — её неоплата вообще или оплата позже срока бесплатной стоянки. В отличие от других нарушений парковки, которые прописаны в КоАП РФ и общие для всей страны, размер штрафа за платные парковки равно как и время бесплатной стоянки варьируются от города к городу. В Москве, например, на оплату парковки отводится 5 минут, в Санкт-Петербурге у автолюбителя есть уже 15 минут, а в Екатеринбурге — только 10 минут.

Естественно, меняется и сумма штрафа. Размер наказания за неоплаченную парковку устанавливают местные власти. Например, если забыть или не успеть оплатить платную парковку, водителя ждёт штраф:

в Москве — 5000 рублей;

в Санкт-Петербурге — 3000 рублей;

в Екатеринбурге — 3000 рублей;

в Казани — 2500 рублей;

в Тюмени — 2500 рублей;

во Владивостоке — 1500 рублей;

в Ростове-на-Дону — 1500 рублей;

в Перми — 1000 рублей;

в Новосибирске — 1000 рублей;

в Нижнем Новгороде — 1000 рублей.

Штрафы могут выписывать не только инспекторы Госавтоинспекции или камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, но и другие ведомства — в столице, например, такие полномочия, кроме ГИБДД, есть у Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

В зависимости от того, кто выписал штраф, обжаловать его нужно в соответствующей организации.

Правила парковки возле пешеходного перехода

Как обжаловать штраф за несоблюдение правил платной парковки

© Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

Для того, чтобы обжаловать штраф, у водителя есть 10 дней (если последний день выпадает на выходной или праздник, последним днём для подачи жалобы будет первый следующий за выходным рабочий день).

Если за это время подать жалобу, постановление о нарушении в силу не вступит (в противном случае водитель обязан оплатить штраф в течение 60 дней, а потом уже возвращать деньги, если ему удастся оспорить штраф).

Если водитель не успел обжаловать штраф за 10 дней, можно подать ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования постановления — если оно будет удовлетворено, срок подачи жалобы увеличат.

Жалобы в ГИБДД и других ведомствах рассматриваются в течение 10 рабочих дней с момента регистрации обращения, а если водитель обращается в суд — срок увеличивается до 2 месяцев.

Штрафы за нарушение ПДД обжалуются только в ГИБДД.

Штрафы за нарушение правил парковки в Москве и Санкт-Петербурге — в органах власти этих городов федерального значения.

Штрафы за нарушение правил парковки в других регионах — в местных органах власти этих городах и организациях, контролирующих парковки.

Штрафы от административных комиссий обжалуются только в суде.

Если в отмене штрафа было отказано, водитель обязан оплатить его в течение 60 дней со дня рассмотрения жалобы.

Как оспорить штраф ГИБДД

Выписанные инспекторами Госавтоинспекции или камерами можно обжаловать несколькими способами.

Лично. Необходимо обратиться в то подразделение Госавтоинспеции, которое выписало постановление об административном правонарушении.

Необходимо обратиться в то подразделение Госавтоинспеции, которое выписало постановление об административном правонарушении. Онлайн. Дистанционно оспорить можно только штрафы, выписанные камерами. На портале Госуслуг (если есть простая либо усиленная квалифицированная электронная подпись) или через ГАС «Правосудие».

Дистанционно оспорить можно только штрафы, выписанные камерами. На портале Госуслуг (если есть простая либо усиленная квалифицированная электронная подпись) или через ГАС «Правосудие». По почте. Необходимо письмо с жалобой направить в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения города, где был получен штраф.

Чтобы обжаловать штраф через Госуслуги, необходимо:

В личном кабинете найти раздел «Платежи». Выбрать штраф для обжалования. Если онлайн-обжалование штрафа возможно, справа будет кнопка «Обжаловать» и сведения о сроках обжалования. Нажать на кнопку и следовать инструкции. Выбрать причину обжалования из предложенных вариантов Приложить доказательства невиновности (фото, видеозаписи, письменные показания очевидцев, местоположение, скорость и другие данные с систем мониторинга транспорта, документы, подтверждающие, что штраф ошибочный). Дождаться рассмотрения жалобы и предоставить дополнительные документы, если их потребует ведомство. Статус рассмотрения появится в личном кабинете.

Чтобы обжаловать штраф через ГАС «Правосудие», необходимо:

Войти в ГАС «Правосудие» с логином и паролем от Госуслуг. Найти раздел «Подача жалобы на постановление по делу об административном правонарушении» и нажать «Подать заявление». Заполнить жалобу, приложить доказательства невиновности, сформировать заявление об обжаловании.

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Как оспорить штраф МАДИ

© Илья Питалев/РИА Новости

Выписанный Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) штраф можно обжаловать также несколькими способами.

Лично. Записаться на приём к инспектору МАДИ по вопросам эвакуации автомобиля, фотофиксации административных правонарушений и обжалования постановлений, или приехать в приёмную МАДИ.

Записаться на приём к инспектору МАДИ по вопросам эвакуации автомобиля, фотофиксации административных правонарушений и обжалования постановлений, или приехать в приёмную МАДИ. Онлайн через электронную приёмную правительства Москвы.

через электронную приёмную правительства Москвы. Онлайн через Официальный портал мэра и правительства Москвы в разделе «Услуги». Для этого надо заполнить форму жалобы и распечатать её, подписать и приложить к онлайн-заявлению её скан или фотографию, копии или фотографии документов, подтверждающих невиновность.

через Официальный портал мэра и правительства Москвы в разделе «Услуги». Для этого надо заполнить форму жалобы и распечатать её, подписать и приложить к онлайн-заявлению её скан или фотографию, копии или фотографии документов, подтверждающих невиновность. По почте заказным письмом. Нужны написанная собственноручно жалоба в произвольной форме, копию обеих сторон полученного постановления о штрафе и материалы, подтверждающие невиновность.

Как оспорить штраф АМПП

Если за нарушение правил парковки водителя наказал ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), то есть также несколько способов подачи жалобы на этот штраф.

Лично. Через один из сервисных центров «Московского транспорта» на станциях Большой кольцевой линии метро «Каширская», «Кунцевская», «Нижегородская», «Проспект Вернадского», «Текстильщики», «Петровский парк», «Сокольники» или «Савеловская».

Через один из сервисных центров «Московского транспорта» на станциях Большой кольцевой линии метро «Каширская», «Кунцевская», «Нижегородская», «Проспект Вернадского», «Текстильщики», «Петровский парк», «Сокольники» или «Савеловская». Онлайн через электронную приёмную правительства Москвы.

через электронную приёмную правительства Москвы. Онлайн через форму для обращения на портале «Московский транспорт». Для этого надо заполнить форму «Тип обращения» — «Жалоба»; «Тематика» — «Вопросы по платным парковкам и парковочному пространству»; «Уточнение» — «Обжалование (только ГКУ АМПП)» и другие требующиеся поля.

через форму для обращения на портале «Московский транспорт». Для этого надо заполнить форму «Тип обращения» — «Жалоба»; «Тематика» — «Вопросы по платным парковкам и парковочному пространству»; «Уточнение» — «Обжалование (только ГКУ АМПП)» и другие требующиеся поля. По почте заказным письмом. Нужны написанная жалоба по установленной форме, распечатанная и подписанная, и материалы, подтверждающие невиновность.

Как оспорить штраф в суде

Если ситуация дошла до обжалования штрафа за неправильную парковку в судебном порядке, необходимо правильно составить жалобу. Её шаблон можно либо скачать, либо написать в свободной форме, обязательно указав следующее:

название и адрес ведомства или суда, куда направляется жалоба;

свои ФИО, адрес проживания и телефон;

номер и дату постановления;

ФИО и должность инспектора или судьи;

статью закона, по которому вынесено постановление;

детальное описание причин для отмены штрафа;

копию постановления о нарушении;

документы, подтверждающие невиновность.

Собранный по пакет документов, распечатанную и подписанную жалобу необходимо либо лично передать в канцелярию ведомства или суда того района, в котором был выписан штраф. Допускается отправить документы по почте заказным письмом, если другого способа подать жалобу нет.

Если выписанный штраф был сначала оплачен, а затем успешно обжалован, деньги не пропадут. Водитель имеет право вернуть свои деньги обратно — порядок возврата зависит от того, кем было зафиксировано нарушение и какая организация получила оплаченный штраф.