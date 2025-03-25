Верховный суд отобрал «права» за пьяную езду на сломанной машине

Если машина сломалась на дороге, для водителя это ещё не повод выпить. Ведь и в такой ситуации можно остаться без «прав». Разбираем любопытный кейс из практики Верховного суда.

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В Верховный суд обратился житель Камчатки Игорь Фурик. Он пожаловался, что местный мировой суд несправедливо лишил его водительского удостоверения за нетрезвое вождение.

Предметом разбирательства стала история, случившаяся аж 15 декабря 2022 года в 18 часов 10 минут у дома № 13 по улице Октябрьская в посёлке Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края.

Версия правоохранителей

Сотрудники ГИБДД обнаружили, что гражданин Фурик то ли пытается начать движение на своём Nissan Safari (если кто не в курсе — это праворульный вариант Nissan Patrol, выпускавшийся до середины 2000-х), то ли старается припарковать машину. При непосредственном общении с водителем полицейские заподозрили, что он пьян и организовали его медосвидетельствование на предмет алкоголя в организме. В выдыхаемом воздухе Фурика обнаружилось 0,8 мг/л спирта. При том, что допустимым считается уровень не более 0,16 мг/л.

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Дело автовладельца отправилось в судебный участок № 27 Усть-Большерецкого судебного района Камчатского края, где в апреле 2023-го мировой судья приговорил Игоря Фурика к 30 000 рублей штрафа и 1,5 годам лишения водительского удостоверения в рамках части 1 статьи 12.8 КоАП — за езду в нетрезвом виде.

© Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Версия защиты

Игорь Фурик утверждает, что перед той злосчастной для него встречей с полицией его внедорожник сломался и был лишён способности ехать. Алкоголь, по словам автовладельца, он употребил уже после поломки машины.

В своей жалобе в Верховный Суд, а также все нижестоящие инстанции, «лишенец» утверждал, что раз машина сломана, то наказывать её водителя за управление в пьяном виде нельзя.

В качестве доказательства того, что его машина никуда не ехала в момент появления полицейских, гражданин представил в распоряжение судов запись с видеорегистратора, установленного в салоне внедорожника.

Что сказал Верховный суд

В ходе рассмотрения жалобы Фурика, судья ВС ознакомился с видеозаписью с регистратора, предъявленной гражданином. И обнаружил, что на ней запечатлены неоднократные рывки машины вперёд и назад. Игорь Фурик не отрицал, что находился в это время за рулём своего ТС. Ирония ситуации в том, что именно это видео сыграло роль железобетонного аргумента в пользу лишения «прав» его хозяина.

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Верховный суд обратился к постановлению Пленума ВС № 20 от 25 июня 2019. В нём, помимо прочего, сказано, что

«управление автомобилем … представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве (вне зависимости от запуска двигателя)».

Таким образом, видеозапись доказала, что Фурик «перемещал в пространстве» вперёд-назад свой Nissan Safari, будучи подшофе. Так что не удивительно, что Верховный суд оставил в силе решение о лишении гражданина «прав».

Заметки на полях

Справедливости ради: с трудом представляем реальную ситуацию, когда водитель машины при её поломке немедленно бежит в ближайший магазин за спиртным и выпивает около полбутылки водки. Наличие 0,8 промилле в выдохе у Игоря Фурика свидетельствуют, как минимум, о примерно такой «дозе».

Куда вероятной, на самом деле, что он либо парковался, либо наоборот, пытался куда-то поехать в пьяном виде. А сотрудники ГИБДД просто застукали его в этот момент. Так что с точки зрения духа закона, без «прав» гражданин Фурик остался, скорее всего, вполне заслуженно.