Право на «бесправие»: Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций

Верховный суд редко, но всё же отменяет решения о лишении водителей «прав». Как правило, это происходит в достаточно ярких с юридической точки зрения случаях.

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Героем этой судебной истории стал житель подмосковного Ногинска Артём Богословский. Егно сюжет «закрутился» более полутора лет назад.

Суд да дело

Всё началось с того, что в полпятого утра 27 июля 2023 года сотрудники ГИБДД поймали водителя за рулём ВАЗ-2104. Произошло это знаменательное, как потом выяснилось, событие на улице Майской в Ногинске в районе АО «НПО «Прибор».

Выяснилось, что гражданин Богуславский рулил чужой машиной с подложными госномерами. За это в октябре мировой судья участка №150 приговорил его к лишению «прав» на полгода, в соответствии частью 4 статьи 12.2 КоАП за «управление ТС с заведомо подложными ГРЗ».

Можно сказать, что Богословскому повезло, ведь максимальный срок лишения ВУ по этой статье — 12 месяцев. Однако гражданин не согласился с таким решением и принялся обжаловать его в вышестоящих инстанциях. Тщетно: судья Первого кассационного суда общей юрисдикции в апреле 2024 года, изучив дело жалобщика, оставил решение «мирового» в силе.

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Удивительное рядом

Изучив материалы жалобы Богословского, судья ВС, судя по всему, сильно удивился. Поскольку выяснилось, что лишённому «прав» Богословскому «водительское удостоверение на право управления транспортными средствами не выдавалось, а сведения об отсутствии у Богословского А.В. водительского удостоверения содержатся в материалах дела».

Оказалось, что в протоколе об административном правонарушении инспектор ГИБДД указал лишь паспортные данные водителя, а не данные его «прав». Кроме того, в справке из специализированной базы данных МВД (ФИС ГИБДД) указано, что Богословскому А.В. никогда водительских «прав» никто не выдавал. То есть получается, что суд в своем решении отобрал на 6 месяцев у человека то, чего у гражданина отродясь не было!

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Верховный рассудил

В своём решении ВС сослался на разъяснения Пленума Верховного Суда РФ № 20 от 25 июня 2019 года «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП».

Они, помимо прочего, касаются случаев, когда водитель, не имеющий «прав», совершает нарушение ПДД, за которое в КоАП полагается лишение ВУ. Постановление Пленума говорит, что в этом случае гражданина следует наказывать по части 1 статьи 12.7 КоАП, то есть за езду без «прав». В ней прописано наказание в виде штрафа на 5000-15 000 рублей.

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Итоги

Таким образом, получается, что мировой судья по делу Богословского, а потом и судья кассационной инстанции, продемонстрировали своё недостаточно глубокое знакомство с постановлением Пленум ВС № 20 от 25 июня 2019 года.

А Верховному суду, рассмотревшему жалобу гражданина, не осталось ничего, кроме как отменить решения нижестоящих инстанций. А производство по делу Богословского А.В. прекратить из-за истечения срока давности.