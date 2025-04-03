Верховный суд оштрафовал водителя за нечитаемый номер на чужой машине

Несправедливые по мнению водителей штрафы за нарушение ПДД при ближайшем рассмотрении часто оказываются абсолютно законными. Подробно рассматриваем подобный кейс из Верховного суда.

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До Верховного суда жалобы водителей на несправедливые (с их точки зрения) наказания добираются не быстро. Как правило, путь от мирового судьи до высшей судебной инстанции занимает около года. Примерно столько времени путешествовало по российской системе правосудия дело жителя Воронежской области Сергея Доброскокина.

Дорожная история

Нарушение ПДД, из-за которого водитель оказался в суде, случилось 9 апреля 2024 года на 32 км автодороги Павловск-Калач-Петропавловка-Верхний Мамон в Воронежской области. В 11-м часу утра он двигался там за рулем «автомобиля марки ГАЗ», как сказано в материалах дела. Там его и остановил экипаж ДПС. Кроме документов водителя сотрудники обратили внимание и на внешний вид транспортного средства. И заметили, что задний госномер машины нечитаем.

В материалах дела сказано, что «часть заднего государственного регистрационного знака скрыта материалом, препятствующем его идентификации». Судя по всему, номер был просто грязным.

Полицейские сфотографировали нарушение и оформили на Доброскокина протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП за «управление ТС с регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих их идентификации».

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Так как эта статья подразумевает помимо штрафа ещё и лишение «прав» на три месяца, дело отправилось в мировой суд. 22 июля «мировой» участка № 1 Калачеевского райсуда Воронежской области наложил на водителя штраф в размере 5000 рублей. Лишать ВУ Доброскокина не стали.

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В чём подвох?

Однако гражданин даже минимальное наказание по 12.2 статье КоАП (то есть штраф) счёл несправедливым и решил его обжаловать. Его позиция была не лишена резона. Он заявлял в суде, что «не является владельцем транспортного средства и лицом ответственным за его техническое состояние».

Соответственно, все вопросы должны быть адресованы хозяину машины. Судя по всему, «автомобиль ГАЗ», которым он управлял — это какой-то грузовик, принадлежащий работодателю Доброскокина. Отсюда, видимо, и происходит возмущение шофера — он же всего лишь наёмный водитель.

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Его дело — баранку крутить. А содержание ТС в порядке не входит в его должностные обязанности! Скорее всего, он, когда садился за руль своего рабочего «газона», даже не посмотрел, что там у машины с номерами.

Верховный суд не внял!

В своём решении по делу Доброскокина ВС подчеркнул, что «согласно диспозиции части 2 статьи 12.2 КоАП, ответственность наступает за управление транспортным средством» с нечитаемыми ГРЗ. Ответственность владельца такого ТС в данном случае в законе не предусмотрена. В итоге штраф, наложенный на водителя мировым судьей, остался в силе.

Важно

Несмотря на то, что герой описанной истории – наёмный водитель – она поучительна для всех и каждого, кто водит автомобиль. Мораль сей басни такова: перед тем как садиться за руль осмотрите номера своей машины.

Вдруг на какой-нибудь из них что-то налипло само или «постарался» какой-нибудь шутник. Чтобы потом не доказывать полицейским и судье, что ты не верблюд и не собирался скрывать госномера.