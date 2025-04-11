Когда стоит дойти до Верховного суда из-за пустячного штрафа

Далеко не всегда водитель отправляется обжаловать своё наказание за нарушение ПДД только из-за размера штрафа. Порой крайне важно точно установить виновника аварии. Разбираем историю одного такого ДТП, попавшего «на стол» Верховного суда.

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На первый взгляд, это дело может показаться попыткой Марии Белокопытовой, что называется, пойти на принцип. Ведь она, по сути, обжаловала свой штраф в размере 500 рублей по части 3 статьи 12.14 КоАП.

Сотрудник ДПС, оформлявший постановление, решил, что дама, управлявшая своим Renault Kaptur, при повороте налево не уступила кроссоверу Infiniti. Что и стало причиной столкновения машин.

Произошло это «знаменательное» событие 27 февраля 2024 года в 12 часов 30 минут в районе дома № 6 по улице Примаки в станице Пластуновской Динского района Краснодарского края. А постановление о 500-рублёвом штрафе в отношении Белокопытовой было вынесено инспектором ДПС по Динскому району Краснодарского края 19 марта 2024 года.

Запомним эти даты, они нам пригодятся впоследствии. Ведь срок давности для привлечения к ответственности по статье 12.14 составляет 60 календарных дней, не более.

Суд да дело

Однако автомобилистку совершенно не устроил расклад, в котором она была признана виновной. Да, штраф ей выписали несерьёзный. Но главное тут не он. Ведь за восстановление машины пострадавшего платит тот, кого признали виновником аварии. И даже если ущерб полностью покрывается страховкой ОСАГО, на следующий год страховые компании поднимут для аварийщика стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. Поскольку у такого водителя резко повысится так называемый «коэффициент бонус–малус».

Так что доказывать свою невиновность через обжалование постановления инспектора ГИБДД — более чем оправданное занятие. Даже если речь идёт о штрафе минимального размера. Ведь на кону при этом гораздо более серьёзные суммы.

Что вполне объясняет, зачем Мария Белокопытова пошла в Динский районный суд Краснодарского края с жалобой на несправедливое с её точки зрения наказание.

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12 апреля 2024 года районный судья вынес свой вердикт. Оказалось, что Infiniti, которому гражданка на Kaptur не уступила дорогу, в момент ДТП обгонял её машину по встречной полосе. Следовательно, решил судья, японский автомобиль преимуществ в движении не имел и ТС Белокопытовой не должно было уступать ему дорогу. На этом основании районный судья отменил решение инспектора о виновности гражданки и отправил дело на новое рассмотрение в отдел ГИБДД.

Во все тяжкие

Белокопытовой этот вариант тоже не понравился. Она, судя по всему, рассчитывала, что суд сразу признает её невиновной в ДТП. И снимет таким образом с неё вопросы по поводу ремонта машины второго участника аварии, ликвидирует «минус в карму» относительно страховки ОСАГО. А ещё даст законные основания отремонтировать свой Renault Kaptur в рамках ОСАГО или за счёт владельца Infiniti. Так что неудивительно, что дама направила жалобу на решение районного суда в вышестоящий — в Краснодарский краевой суд.

Однако рассматривать дело гражданки тут не стали. В своём решении от 5 июня 2024 года краевой суд указал, что срок давности по нему уже истёк (помните, мы упоминали про 60 дней на обжалование?). При этом дама не подала ходатайство о восстановлении сроков обжалования.

Белокопытова пожаловалась ещё выше по судебной «лестнице». На что следующая инстанция — Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции — в своём решении от 29 августа 2024 года вообще отменил и постановление ГИБДД, и решение райсуда. Поскольку срок привлечения гражданки к ответственности истек давным–давно. После этого Мария Белокопытова озадачила своим делом Верховный суд.

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Позиция ВС

В постановлении по делу Белокопытовой Верховный суд указал: пункт 8.1 ПДД говорит, что «при выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения». Очевидно, что поворот налево, выполненный гражданкой, такие помехи создал. Следовательно, инспектор ГИБДД наказал её правильно.

Однако! В своём решении ВС сослался на постановление Конституционного суда от 16 июня 2009 года № 9-П. На основании этого документа Верховный суд пришёл к выводу, что «в силу презумпции невиновности лицо, в отношении которого дело об административном правонарушении прекращено ввиду истечения сроков давности, считается невиновным. То есть государство, отказываясь от преследования лица за административное правонарушение, не ставит более под сомнение его статус в качестве невиновного. И, более того, признаёт, что не имеет оснований для опровержения его невиновности».

Таким образом, получается, что Мария Белокопытова теперь официально считается невиновной в том ДТП. И ей, судя по всему, не придётся за свой счёт чинить машину второго участника аварии. Кроме того, страховщики не смогут повысить для неё цену будущих полисов ОСАГО. Ведь то дорожное происшествие не сможет повлиять на величину её персонального бонуса-малуса.