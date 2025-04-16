Верховный суд оштрафовал водителя за отказ предъявить документы сотруднику ДПС

До Верховного суда докатилась история агрессивного водителя, вступившего в конфликт с работниками ГИБДД. Он оспаривал одно из списка наказаний за его поведение.

© Максим Поляков/Коммерсантъ

Эта история прошлым летом даже завирусилась в соцсетях. А недавно жалоба её главного героя Василия Сафонова добралась до судей ВС.

Всё случилось в середине дня 28 июня прошлого года на территории домовладения №50 по улице Степана Халтурина в городке Полысаево Кемеровской области. Сафонов двигался по улице за рулём ВАЗ-2114 с прицепом, когда его догнала патрульная машина ДПС. Команды полицейских немедленно остановиться он проигнорировал и сделал это лишь заехав на территорию участка. Патрульные заподозрили, что водитель пьян и потребовали от него предъявить документы.

Такой поворот событий не устроил гражданина. Он категорически отказался предоставить сотрудникам ГИБДД «права» и СТС. А когда те начали настаивать, принялся грубо высказываться в их адрес. Правоохранители предложили Сафонову проследовать с ними в отделение полиции для выяснения его личности, однако тот отказался.

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Завязалась потасовка, в процессе которой водитель, помимо прочего, душил одного из ГАИшников. В итоге гражданина всё-таки удалось скрутить и доставить в полицейский участок. Всё это «бурление» от начала до конца запечатлела видеокамера, установленная на территории участка.

Кроме того, в непосредственной близи от места схватки роль репортёров выполняли свидетели происходящего — с помощью своих телефонов. Уже на следующий день результаты операторской работы широко разошлись по кемеровским пабликам и СМИ.

© Игорь Иванко/Коммерсантъ

Последствия «шоу»

По результатам «выступления» в отношении Василия Сафонова возбудили административное дело по части 1 статьи 19.3 КоАП — «неповиновение законным требованиям и распоряжениям представителей власти». А также уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ — «применение насилия в отношении представителя власти».

Последнее обвинение мы вынесем за скобки, поскольку напрямую с делами автомобильными оно не связано. Да и в рассматриваемом ВС деле Сафонова речь идёт исключительно о статье части 1 статьи 19.3 КоАП.

В соответствии с ней 1 июля 2024 года судья Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области приговорил буйного водителя к штрафу в размере 3 000 рублей. Гражданин не согласился и дело «поехало» по апелляционным инстанциям.

Что сказал Верховный суд

Изучив материалы дела, ВС решил, что водитель не выполнил законные требования сотрудников полиции передать документы, предусмотренные пунктом 2.1.1 ПДД («права», СТС машины, полис ОСАГО), тем самым воспрепятствовал выполнению сотрудниками полиции служебных обязанностей. Следовательно, применение в отношении Сафонова части 1 статьи 19.3 КоАП вполне обоснованно.

Кроме того, в своей жалобе он указал, что решения по его делу недействительны, поскольку он не присутствовал на некоторых судебных заседаниях. По его словам, судебные органы его о них не известили, вот он и пропустил их, лишившись тем самым возможности себя защищать. Заметим, что в подобных случаях, даже если почтальон действительно не смог вручить извещение водителю, суды крайне редко принимают во внимание доводы защиты.

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У почты есть отметка о вручении письма гражданину? Есть! Значит, он был извещён о судебном заседании должным образом и сам решил на него не ходить. В итоге ВС оставил в силе штраф Василию Сафонову «за неповиновение сотруднику».

Однако, даже если вы не планируете исполнять с сотрудниками ГИБДД ничего подобного «номерам из репертуара» этого водителя, его дело позволяет кое-что «намотать на ус».

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