Когда нельзя ездить на автомобиле после покупки: разъяснение Верховного суда

Покупка автомобиля на вторичном рынке — обычная практика, но некоторые нюансы законодательства могут обернуться неожиданными штрафами. Верховный суд РФ разъяснил, в каких случаях нельзя пользоваться машиной даже в течение 10 дней, отведённых законом на её регистрацию в ГИБДД. Знакомимся с хитрыми нюансами дела автовладельца из Архангельска.

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Роман Рудольфович Бекряев оказался очень принципиальным человеком. Он дошёл до Верховного Суда со своей жалобой на несправедливый (по его мнению) штраф в размере 500 рублей.

Что произошло

23 октября 2022 года в Архангельске инспекторы ГАИ остановили водителя Mercedes-Benz C500 — Романа Бекряева. Он предъявил договор купли-продажи, датированный 20 октября, то есть менее 10 суток назад. Формально это укладывается в срок, отведённый законом на регистрацию машины в ГИБДД после покупки (п. 4 ст. 8 ФЗ № 283-ФЗ от 03.08.2018).

Таким образом, Бекряев, по его мнению, находился за рулём на вполне законных основаниях. Однако экипаж проверил машину по полицейской базе данных и выяснил любопытный нюанс.

Проверка показала, что Mercedes ранее принадлежал ООО «Авантатрейдинг» и был продан другому физлицу — гражданину «П» (в судебных материалах имя не раскрывается). Тот машину на учёт не поставил, и 6 сентября 2022 года компания самостоятельно прекратила её регистрацию. Далее «П», судя по всему, перепродал машину Бекряеву.

Получается, на момент покупки Бекряевым Mercedes уже считался незарегистрированным. Инспекторы выписали водителю штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ за управление незарегистрированным транспортным средством.

Судебное разбирательство

Роман Бекряев не согласился с постановлением и подал жалобу. Сначала в ГИБДД, затем в суды различных инстанций. Его довод: лично он не превысил 10-дневный срок постановки на учёт.

Однако суды указали, что сам по себе факт заключения договора купли-продажи не даёт права участвовать в дорожном движении на машине, если она не зарегистрирована в установленном порядке. Верховный суд поддержал эту позицию, подтвердив законность штрафа.

Основание: транспортное средство считается незарегистрированным, если его регистрация прекращена (Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 № 1764).

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Как используется схема с «обновлением» договоров

Иногда водители умышленно не регистрируют автомобиль, используя схему: каждые 10 дней меняют дату в договоре купли-продажи. Это позволяет временно избежать штрафов с камер.

Штрафы по госномеру машины будут выписываться на изначального собственника. Но если тот снял авто с учёта в ГИБДД через 10 дней после продажи, то постановления будут идти вообще «в никуда».

Именно для борьбы с такими манипуляциями суды жёстко трактуют понятие «незарегистрированного автомобиля».

Как не попасть в ловушку: рекомендации покупателям

Перед покупкой автомобиля на вторичном рынке:

Проверьте регистрацию авто на сайте госавтоинспекция.рф по VIN.

Убедитесь, что машина не снят с учёта.

Запишите в договоре актуальные данные о продавце.

Поставьте ТС на учёт в течение 10 суток после сделки.

Если регистрация прекращена до покупки — езда на таком авто даже в течение 10 дней считается нарушением.

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Выводы из дела