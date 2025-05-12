Верховный суд: никому не мешающая машина может нарушать правила парковки

Правильная парковка с точки зрения бытовой логики и по правилам дорожного движения — далеко не всегда одно и то же. Верховный суд рассмотрел жалобу водителя, получившего штраф за припаркованный автомобиль, который, по его мнению, никому не мешал. Однако фемида встала на сторону инспектора ДПС. Что решил суд и почему важно знать тонкости ПДД — в материале «Рамблер Авто».

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Штрафы за нарушения правил стоянки и остановки чаще всего получают автолюбители из больших городов. Машин тут много, а мест для стоянки (особенно в центре) мало. Некоторые пытаются «пристраивать» свои машины в местах, где, на первый взгляд, парковаться вроде бы не запрещено. Ведь оставленная машина совсем не мешает другим участникам дорожного движения. Однако ПДД парковку по принципу «ну мне же надо!», как правило, не одобряют. В этом на собственном опыте убедился петербуржец Евгений Самаркин.

Что произошло

Ситуация, попавшая в поле зрения Верховного суда, произошла 19 мая 2022 года в Санкт-Петербурге — рядом с домом №3 по набережной Фонтанки. Место людное, с большим количеством припаркованных машин и дефицитом мест для их стоянки.

У здания городского цирка на площади Белинского водитель Евгений Самаркин припарковал свою Volvo. Размеченные парковочные места все были заняты, и он оставил свою легковушку рядом. По его мнению, машина встала так, что никаких затруднений для проезда она не создавала: площадь-то ведь достаточно широка, чтобы по ней одновременно в ряд хоть десяток легковушек проехали.

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Однако сотрудники ДПС зафиксировали нарушение: машина стояла у поворота, ближе пяти метров к пересечению проезжих частей. Самаркин получил штраф по ч. 6 ст. 12.19 КоАП РФ — 3000 рублей. Водитель не согласился с постановлением и обратился в суд.

Что решил Верховный суд

При рассмотрении жалобы суд изучил видеозапись с места нарушения. Было подтверждено, что автомобиль нарушил пункт 12.4 Правил дорожного движения, запрещающий остановку ближе пяти метров от края пересекаемой проезжей части.

Кроме того, в решении Верховного суда отмечено, что стоящая Volvo Евгения Самаркина «не отделена разделительной полосой или сплошной линией разметки от тех транспортных средств, что подъезжают к перекрестку сбоку или со встречного направления». Это создает препятствие для движения других транспортных средств, указали судьи.

Что важно помнить водителям

Даже если автолюбителю кажется, что его припаркованная машина никому не мешает, она может нарушать ПДД. Вот основные правила, которые стоит учитывать:

Нельзя парковаться ближе пяти метров до перекрёстков и пешеходных переходов (ПДД, п.12.4);

Между автомобилем и сплошной осевой линией должно быть не менее трёх метров (ПДД, п.12.4);

Запрещено ставить машины на велодорожках, трамвайных путях, мостах, в тоннелях и в местах с ограниченной видимостью (менее 100 метров);

В Санкт-Петербурге и Москве за создание помех при парковке предусмотрен повышенный штраф — 3000 рублей (КоАП РФ, ст. 12.19 ч. 6).

Игнорирование этих норм может привести не только к штрафу, но и к эвакуации автомобиля на спецстоянку.