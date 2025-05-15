За касание шлагбаума могут лишить прав. Кейс из Верховного суда и комментарии юриста

В крупных городах растёт количество шлагбаумов, которые устанавливают жители и организации при въезде во дворы многоэтажек, к торговым центрам, спортивным сооружениям и подобным территориям. Наезд на такую преграду, будь то случайный или намеренный, становится достаточно распространённым событием. На примере дела из Верховного суда РФ рассказываем, что грозит водителю, даже если он лишь слегка задел шлагбаум и поехал дальше. А также разбираем с экспертом типичные вопросы о подобных происшествиях.

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Шлагбаум на въезде является одним из самых эффективных способов ограничения въезда посторонних автомобилей на охраняемую территорию. Чем крупнее город и чем больше автомобилей у жителей, тем чаще можно увидеть шлагбаумы, ограничивающие различные въезды и выезды.

Что произошло

Ростов-на-Дону в этом смысле не исключение. Случай с участием автомобиля и шлагбаума, ставший в итоге предметом рассмотрения Верховного суда РФ, произошёл там в ноябре 2023 года по адресу: Коммунистический проспект, дом 36/4. Здесь располагается парк «Сказка», где находится ледовый спортивный комплекс. Поблизости крупный торговый центр и церковь — типичные места притяжения транспорта. Естественно, подъезд к спорткомплексу перекрыт шлагбаумом.

Как указано в материалах судебного дела, 4 ноября 2023 года в 17 часов 45 минут водитель Юрий Базалей на своём Ford Focus наехал на закрытый шлагбаум. В материалах дела не уточняется, произошло ли это случайно или водитель сознательно решил прорваться через препятствие. Так или иначе, автовладелец не обнаружил видимых повреждений на шлагбауме и решил, что произошедшее не считается дорожно-транспортным происшествием. На этом основании он покинул место ЧП.

18 декабря 2023 года Базалея вызвали к мировому судье судебного участка №4 Советского района Ростова-на-Дону. Там он был лишён водительских прав на 12 месяцев за оставление места ДТП по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.

Позиция судов

Юрий Базалей с решением судьи не согласился и начал его обжаловать. Свою позицию нарушитель аргументировал примерно так: скрываться не собирался, произошедшее не посчитал ДТП, так как ущерба ничему и никому не нанёс.

Тем не менее суды, включая Верховный суд РФ, признали наказание за оставление места происшествия справедливым. ООО «СПОРТИВКА», которому принадлежит шлагбаум, представило доказательства — видеозапись столкновения Ford Focus со стрелой шлагбаума, а также фотографии повреждений, дефектную ведомость и оценку стоимости ремонта в 4 000 рублей.

На основании этих материалов Верховный суд РФ решил, что материальный ущерб при столкновении был причинён и произошедшее следует считать ДТП. А значит, покинув место происшествия, Юрий Базалей нарушил требования ПДД, за что и был лишён прав.

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Важно помнить

Случайно задеть шлагбаум может любой водитель. Для этого не обязательно намеренно идти на таран стрелы. Шлагбаум может внезапно закрыться, задев проезжающий автомобиль, или водитель может просто не заметить преграду в тёмное время суток.

Даже если, осмотрев стрелу шлагбаума, вы не обнаружите на ней свежих повреждений, спокойно уезжать не стоит.

На шлагбауме могут быть старые царапины. Владельцы шлагбаума, просмотрев записи с камер наблюдения, могут заметить даже минимальный контакт вашего автомобиля с их собственностью. И приписать ущерб вам, обратившись при этом в ГИБДД с заявлением о ДТП.

В такой ситуации крайне сложно доказать, что ущерб шлагбауму нанесён не вами, а кем-то ранее.

Чтобы не лишиться водительских прав после контакта со шлагбаумом, следует остаться на месте происшествия и вызвать сотрудников ГИБДД. При этом вы можете оставить автомобиль в положении, которое блокирует проезд. Водителям, которые будут требовать убрать машину, спокойно советуйте обратиться в ГИБДД — это поможет ускорить приезд инспекторов для оформления происшествия.

Ответы юриста на частые вопросы по теме

Является ли наезд на шлагбаум ДТП?

Наезд на шлагбаум, согласно ПДД, однозначно считается ДТП. Поскольку это «событие, возникшее в процессе движения транспортного средства и с его участием, при котором повреждены ТС, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб». Никитин Михаил Сергеевич Юрист проекта «Штраф-OFF»

Какое наказание грозит за повреждение шлагбаума?

Правоприменительная практика свидетельствует, что инспекторы ДПС ГИБДД за столкновение со шлагбаумом, как правило, не оформляют на водителя постановление о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа. Другое дело, если водитель, совершивший наезд, решил уехать с места происшествия, не уведомив ГИБДД о случившемся. В этом случае ему грозит привлечение к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП с перспективой лишения ВУ. Никитин Михаил Сергеевич Юрист проекта «Штраф-OFF»

Что делать, если шлагбаум ударил по машине? Куда жаловаться?

Когда шлагбаум ударил по машине, закон также требует вызвать ГИБДД для оформления происшествия. Если пострадавшее ТС затрудняет въезд/выезд других авто, следует произвести фотофиксацию произошедшего и последствий, а затем освободить проезжую часть. В случае, когда вред машине причинён из-за неисправности шлагбаума, следует поступить по все той же схеме: обращение в ГИБДД для оформления ДТП. Далее необходимо будет выяснить реквизиты организации, которая отвечает за эксплуатацию и содержание шлагбаума, и затем предъявить ей требования о возмещении ущерба. При необходимости — в судебном порядке. Никитин Михаил Сергеевич Юрист проекта «Штраф-OFF»

Какие будут последствия, если случайно врезался, сбил шлагбаум? Можно уехать?

Случайно сбив шлагбаум, готовьтесь нести гражданскую ответственность, вытекающую из обязательств по возмещению вреда собственнику сооружения. В случае сокрытия с места происшествия вам грозит привлечение к административной ответственности. Никитин Михаил Сергеевич Юрист проекта «Штраф-OFF»

Как правильно оформить аварию со шлагбаумом?

Единственный правильный путь оформления ДТП, связанного с наездом или столкновением со шлагбаумом, — вызов уполномоченных сотрудников полиции (инспекторов ДПС ГИБДД). Никитин Михаил Сергеевич Юрист проекта «Штраф-OFF»

Можно ли получить выплату по ОСАГО за ДТП со шлагбаумом?