Верховный суд вернул водителю права, отобранные «неправильным» судьёй

Лишение водительского удостоверения – одно из самых жёстких наказаний для автовладельца. Поэтому автомобилисты достаточно часто, но, как правило, безрезультатно оспаривают подобные решения судов. Рассказываем историю, не укладывающуюся в это правило. Водителю удалось вернуть себе ВУ в Верховном суде.

© Stanislau Palaukou/Shutterstock

Многолетняя судебная эпопея Виталия Рожкова стартовала 22 июля 2023 года в районе дома 45 по улице Московской в подмосковном городском округе Павловский Посад. Там его жизненный путь пересёкся с патрулём ГИБДД. Итогом той встречи стал отказ водителя от прохождения медосвидетельствования на предмет опьянения. На этот случай в КоАП предусмотрена часть 1 статьи 12.26.

Лишение водителя прав — прерогатива суда. И 7 ноября того же года мировой судья участка №178 (запомните эту цифру!) Павлово-Посадского судебного района Московской области лишил гражданина Рожкова прав на полтора года и параллельно оштрафовал его на 30 000 рублей. Водитель не согласился с таким решением и пожаловался в вышестоящие судебные инстанции. Тогда-то и началась его эпопея, выявившая впоследствии любопытную юридическую коллизию.

За касание шлагбаума могут лишить прав. Кейс из Верховного суда и комментарии юриста

Тонкости обжалования

Процесс поиска Виталием Рожковым справедливости начался для него многообещающе. Уже 8 декабря 2023 года судья Павлово-Посадского городского суда изучил дело водителя и обнаружил в нём какие-то недочёты. Об их характере в итоговом постановлении Верховного суда ничего не сказано, но это и неважно в данном случае. Существенно тут другое: городской судья решил, что дело о лишении водителя Рожкова прав следует вернуть на новое рассмотрение новым составом суда!

Но фишка в том, что мировой судья на участке может быть только один. И организовать «новый состав» в данном случае можно только через назначение другого мирового судьи на тот же самый 178-й судебный участок Павлово-Посадского судебного района. Городской судья решил эту проблему иначе.

Он отправил дело водителя на рассмотрение другому мировому судье — на участок №181. Там эти материалы были рассмотрены в уже феврале 2024 года.

Причём решение другим «мировым» было принято то же самое: все те же полтора года лишения прав плюс 30 000 рублей штрафа. Водитель обжаловал и это решение тоже. Но безрезультатно: его поддержали все вышестоящие инстанции вплоть до кассационной.

© Александр Кряжев/РИА Новости

Позиция Верховного суда

Верховный суд рассудил по-своему. Во-первых, он сослался на 47 статью Конституции РФ, которая говорит, что никто не может быть лишён права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Решение Павло-Посадского городского суда передать дело, территориально относящееся к судебному участку №178, на рассмотрение мировому судье участка №181 было неправильным. Из-за него водитель был лишён прав, цитируем, «неуполномоченным мировым судьей судебного участка №181».

Кроме того, ВС указал на существенное процессуальное нарушение, допущенное мировым судьей участка № 181.

Дело в том, что часть 1 статьи 29.11 КоАП требует, чтобы постановление по делу об административном правонарушении объявлялось немедленно (в тот же день) по окончании рассмотрения дела.

Между тем по существу дело Рожкова было рассмотрено 20 февраля 2024 года (вторник), а мотивированное постановление датировано 22 февраля 2024 года (четверг).

Верховный суд: никому не мешающая машина может нарушать правила парковки

Решение ВС

В итоге Верховный суд принял во внимание, что с даты правонарушения (отказа от медосвидетельствования), совершённого Рожковым В.М., на момент рассмотрения его жалобы ВС прошло более трёх лет.

Это означает, что срок привлечения водителя к ответственности по статье 12.16 КоАП истёк. На основании этого Верховный суд отменил все постановления нижестоящих судов о лишении водителя прав и взыскании с него 30 000 рублей штрафа.

Заметим, что срок незаконного лишения водителя Рожкова его ВУ и так уже давно истёк и вернуть свои права он мог ещё полтора года назад. А вот вернуть 30 000 рублей штрафа, которые государство взыскало с него, он сможет лишь благодаря позиции ВС.

Вывод

Если вас за нарушение ПДД наказывает мировой судья, внимательно следите: распространяется ли юрисдикция его судебного участка на место, где было совершено вменяемое вам правонарушение. За пределами «своей» территории мировой судья полномочий не имеет.