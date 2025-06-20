Верховный суд лишил девушку прав из-за неоплаченного вовремя штрафа

Вовремя оплачивать штрафы за нарушения ПДД полезно не только ради отсутствия неприятностей со стороны судебных приставов. Просроченный штраф может стать основанием для более сурового наказания — в случае, когда решается вопрос о лишении водителя прав.

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До Верховного суда добралось дело автомобилистки, решившей обжаловать собственное лишение прав за выезд на встречную полосу. Нарушение ПДД произошло аж в 2021 году.

Что произошло

В ВС обратилась девушка по имени Елена Гич. Судя по материалам её дела, около полудня 13 февраля 2021 года она двигалась за рулем Mitsubishi Montero по улице Октябрьская в станице Тбилисская Краснодарского края. В районе дома 179А (около местного Центрального парка) девушка выехала на встречку через сплошную осевую линию разметки. Что не укрылось от зоркого взгляда сотрудников ДПС, оказавшихся там в этот момент.

Машину девушки остановили и составили соответствующий протокол. При этом гражданка пояснила стражам порядка, что сплошную линию разметки вроде как не заметила. Через некоторое время, 5 апреля 2021 года, местный мировой судья участка № 205 Тбилисского района Краснодарского края лишил гражданку прав на основании части 5 статьи 12.15 КоАП.

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На что жалуемся?

Гич наняла адвоката и пошла обжаловать это решение в вышестоящих судебных инстанциях.

Она утверждала, что сотрудники ДПС не разъяснили ей её права и что в деле отсутствует видеозапись, подтверждающая факт её нахождения за рулём в момент выезда на встречную полосу.

ВС отмёл эти доводы. Во-первых, она сама расписалась в графе протокола в соответствующем месте, подтвердив, что права ей разъяснили. Во-вторых, согласно российской правоприменительной практике, видеофиксация нарушения ПДД не нужна, если сотрудник полиции заметил его лично.

Любопытная особенность дела

Строго говоря, и доводы в жалобе «лишенца», и отрицательный ответ на них суда — более чем стандартны. Гораздо интереснее для нас в ситуации Елены Гич кое-что иное. Её лишили прав по части 5 статьи 12.15 КоАП. Она говорит о повторном (!) выезде на встречную полосу в запрещённом месте. То есть до того гражданка уже была застукана полицией на подобном нарушении.

И правда: в её деле фигурирует упоминание о том, что 13 марта 2018 года девушка попалась на езде по встречной полосе. За что ей присудили 5 000 рублей штрафа 5 апреля 2018 года. Казалось бы, с 2018 по 2021 прошло три года, а срок давности (он определяет «повторность») в таких случаях равен одному году.

Но не всё так просто! Оказалось, что автомобилистка оплатила назначенный ей штраф не сразу же в 2018-м, а лишь 25 марта 2020-го.

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Между тем статья 4.6 КоАП говорит, что лицо считается подвергнутым наказанию по административному правонарушению до истечения одного года со дня окончания (!) исполнения постановления. То есть в случае Гич — в течение года с момента фактической оплаты ею штрафа.

Она перечислила деньги 25 марта 2020-го, а вновь попалась на встречке 13 февраля 2021-го. То есть до истечения годичного срока давности. И потому-то её наказали не по части 4 статьи 12.15 КоАП (тут был шанс опять отделаться всего лишь штрафом), а по «повторной» части 5 статьи 12.15, где светит безальтернативное лишение ВУ.

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Выводы

Во-первых, разумеется, нельзя ездить по встречной полосе там, где это запрещено. Во-вторых, штрафы за нарушения ПДД следует платить вовремя. Поскольку срок, в течение которого учитывается «повторность» правонарушения, отсчитывается с момента оплаты взыскания. А не с даты оформления штрафного постановления.

Ведь за повторные (совершённые ещё раз в течение года) проступки на дороге полагаются более суровые наказания. Это касается не только выездов на встречную полосу, но и проезда перекрестка на красный, превышения скорости более чем на 40 км/ч, а также нарушения правил переезда железнодорожных путей и управление незарегистрированным ТС.