Верховный суд разобрался, кто виноват в ДТП на перекрестке со знаком STOP

Автомобилистка оказалась виновницей аварии с трактором, не уступив ему на перекрёстке. Однако суд оштрафовал её совсем не за это нарушение ПДД. Разбираем любопытное дело, ставшее предметом изучения Верховного суда.

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Что произошло

Авария случилась в самом конце 2022 года — незадолго до полудня 29 декабря в городе Шуя Ивановской области в районе дома 25 по улице Советской. В этом месте Стрелецкая улица переходит в Красноармейский переулок — после пересечения Советской. Последняя считается главной дорогой.

В момент перед ДТП по ней со стороны Октябрьского моста двигался трактор «Беларус». И в момент проезда этого нерегулируемого перекрёстка со Стрелецкой/Красноармейского в него врезался кроссовер Geely Emgrand Х7 под управлением Татьяны Дмитриевой.

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Позиция ГИБДД

Перекрёсток, на котором произошла авария, не равнозначный. Перед ним со стороны движения трактора висит знак «Главная дорога». Так что «Беларус», на первый взгляд, имеет неоспоримый приоритет в проезде. Основываясь на этом, инспектор ДПС, оформлявший происшествие, счёл, что гражданка Дмитриева не предоставила трактору преимущество проезда. Он оформил на неё постановление по части 2 статьи 12.13 КоАП за «невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрёстков».

Девушке полагался штраф в размере 1000 рублей. Кроме того, при проезде перекрёстка она не обратила внимание на знак STOP — «Движение без остановки запрещено». То есть перед выездом на пересечение она не совершила остановку. Это уже было установлено по записям видеокамер.

Так что Дмитриеву «вдогонку», так сказать, ГИБДД оштрафовал еще на 500 рублей по части 1 статьи 12.16 КоАП — за «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками».

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Суммы штрафов, в принципе, небольшие, можно и заплатить, не оспаривая их в судах. Но дело тут не в них. Ведь штрафуют виновника аварии. То есть выплат по ОСАГО на ремонт кроссовера автомобилистке в таком случае не полагается. К тому же мы не знаем, во сколько обошлось восстановление трактора после ДТП.

Вполне может быть, что там выплат в рамках ОСАГО не хватило и собственник «Беларуса» взыскал недостающее с гражданки-виновницы. Так что у неё имелись все основания идти по судебным инстанциям в попытке оспорить полицейские постановления.

Какой знак важнее: «Стоп» или «Уступи дорогу»

Обращение в Шуйский городской суд Ивановской области с жалобой на решение инспектора ДПС оказалось для Дмитриевой частично результативным. Как оказалось, на том злополучном перекрёстке знак приоритета («Главная дорога») установлен лишь для ТС, двигающихся по улице Советской. А на примыкающих к ней Стрелецкой улице и Красноармейском переулке треугольных знаков «Уступи дорогу» нет! То есть подъезжающие по ним к перекрёстку водители и не подозревают, что они должны уступать «поперечному» транспорту.

Городской суд решил, что раз знака «Уступи дорогу» для Дмитриевой не было, наказывать ее на 1000 рублей по части 2 статьи 12.13 КоАП нельзя. И отменил это постановление «за отсутствием состава правонарушения».

Однако второе постановление по части 1 статьи 12.16 КоАП за игнорирование знака STOP осталось в силе. А вместе с ним никуда не делась и виновность Татьяны Дмитриевой в ДТП. В итоге процесс обжалования дошел до Верховного суда.

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Позиция Верховного суда

В жалобе, поступившей в ВС от имени Татьяны Дмитриевой, упор делался на то, что раз для неё не действовал знак «Уступи дорогу» (поскольку он там отсутствует физически), значит и обязанности уступать трактору у автомобилистки не было. И, следовательно, её нельзя считать виновницей ДТП.

Верховный суд не согласился с такой логикой. Он указал, что аварии непосредственно предшествовало нарушение Дмитриевой требования знака STOP. Если бы она остановилась (как того требует знак) перед выездом на перекрёсток, столкновения не произошло бы. Исходя из этого, ВС оставил в силе 500-рублёвый штраф по части 1 статьи 12.16 КоАП. Тем самым сохранив за автовладелицей статус виновника ДТП.

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Важные выводы