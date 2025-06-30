Верховный суд наказал водителя, врезавшегося в машину нарушителя ПДД

Далеко не в каждом ДТП тебя признают невиновным, если твой оппонент нарушил ПДД. Разбираем любопытный случай на дороге, ставший предметом рассмотрения Верховного суда.

© Ирина Бужор/Коммерсантъ

До Верховного суда добралось дело автовладельца из города Новочебоксарска Чувашской Республики Андрея Семёнова. Водитель был недоволен тем, что ГИБДД признала его виновником «дворового» ДТП и последовательно обжаловал постановление инспектора во всех судебных инстанциях вплоть до высшей.

Что произошло

Инцидент, оказавшийся в конце концов «на столе» ВС, произошел 19 марта 2024 года около 11 часов вечера возле дома 1 корпус 3 по улице Восточная в Новочебоксарске. Тогда Андрей Семёнов на своем Renault Logan пробирался по заснеженному двору многоквартирного дома в поисках парковки.

В момент, когда машина проезжала мимо площадки с мусорными контейнерами, покрытый льдом асфальт коварно потащил легковушку влево — прямо на припаркованную Kia Rio, принадлежавшую Сергееву П. В. Семёнов нажал на педаль тормоза, однако ледяная колея не дала Logan остановиться вовремя, и левый угол переднего бампера французской машины ткнулся в левый угол заднего бампера «корейца».

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Позиция ГИБДД

Прибывший на место происшествия экипаж ДПС оценил обстановку и оформил владельцу Logan штраф на 1 500 рублей. По части 1 статьи 12.15 КоАП за то, что Семёнов не выполнил требования пункта 9.10 ПДД и «в процессе управления машиной не выбрал безопасный боковой интервал».

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Мнение водителя

Андрей Семёнов счёл решение инспектора необоснованным и обжаловал постановление о штрафе в Новочебоксарском городском суде.

В своей жалобе он сообщил, что столкновение его машины с припаркованным авто было вызвано наличием ледяной колеи с левым уклоном под колёсами Renault Logan. Она спровоцировала соскальзывание ТС влево и не дала ему вовремя остановиться после применения Семёновым экстренного торможения. Кроме того, в своём иске водитель указал на отсутствие освещения на том участке придомовой территории.

Главный же аргумент оштрафованного автовладельца состоял в том, что стукнутый им Kia Rio был припаркован с нарушением пункта 12.4 ПДД. А именно, расстояние между правым бортом «корейца» и снежным валом на противоположной стороне проезда составляло менее трёх метров. На основании того, что пострадавшая в ДТП машина была припаркована с нарушением правил, Андрей Семёнов просил суд прекратить производство по его делу в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Позиция Верховного суда

И Новочебоксарский горсуд, и вышестоящие инстанции отказали Семёнову в удовлетворении его жалобы. А Верховный суд согласился с их мнением.

Он оставил полуторатысячный штраф в силе, поскольку «решение по делу об административном правонарушении выносится исключительно в отношении лица, привлекаемого к административной ответственности, и не может содержать выводов о виновности иных лиц».

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Выводы

Несмотря на неправильную — с точки зрения ПДД — парковку второго участника аварии, назвать владельца Renault Logan жертвой обстоятельств сложно. Ведь это именно его машина двигалась в момент ДТП. Пока Kia Rio стояла себе припаркованной не по правилам, никаких аварий не наблюдалось.

Пока на сцене не появился Андрей Семёнов. Именно его решение протиснуться на своей машине в узкий проезд по ледяной колее привело к столкновению. А не дурацкая идея хозяина Kia Rio бросить своё ТС возле мусорных баков.