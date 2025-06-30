Верховный суд наказал водителя, врезавшегося в машину нарушителя ПДД
Далеко не в каждом ДТП тебя признают невиновным, если твой оппонент нарушил ПДД. Разбираем любопытный случай на дороге, ставший предметом рассмотрения Верховного суда.
До Верховного суда добралось дело автовладельца из города Новочебоксарска Чувашской Республики Андрея Семёнова. Водитель был недоволен тем, что ГИБДД признала его виновником «дворового» ДТП и последовательно обжаловал постановление инспектора во всех судебных инстанциях вплоть до высшей.
Что произошло
Инцидент, оказавшийся в конце концов «на столе» ВС, произошел 19 марта 2024 года около 11 часов вечера возле дома 1 корпус 3 по улице Восточная в Новочебоксарске. Тогда Андрей Семёнов на своем Renault Logan пробирался по заснеженному двору многоквартирного дома в поисках парковки.
В момент, когда машина проезжала мимо площадки с мусорными контейнерами, покрытый льдом асфальт коварно потащил легковушку влево — прямо на припаркованную Kia Rio, принадлежавшую Сергееву П. В. Семёнов нажал на педаль тормоза, однако ледяная колея не дала Logan остановиться вовремя, и левый угол переднего бампера французской машины ткнулся в левый угол заднего бампера «корейца».
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Позиция ГИБДД
Прибывший на место происшествия экипаж ДПС оценил обстановку и оформил владельцу Logan штраф на 1 500 рублей. По части 1 статьи 12.15 КоАП за то, что Семёнов не выполнил требования пункта 9.10 ПДД и «в процессе управления машиной не выбрал безопасный боковой интервал».
Мнение водителя
Андрей Семёнов счёл решение инспектора необоснованным и обжаловал постановление о штрафе в Новочебоксарском городском суде.
В своей жалобе он сообщил, что столкновение его машины с припаркованным авто было вызвано наличием ледяной колеи с левым уклоном под колёсами Renault Logan. Она спровоцировала соскальзывание ТС влево и не дала ему вовремя остановиться после применения Семёновым экстренного торможения. Кроме того, в своём иске водитель указал на отсутствие освещения на том участке придомовой территории.
Главный же аргумент оштрафованного автовладельца состоял в том, что стукнутый им Kia Rio был припаркован с нарушением пункта 12.4 ПДД. А именно, расстояние между правым бортом «корейца» и снежным валом на противоположной стороне проезда составляло менее трёх метров. На основании того, что пострадавшая в ДТП машина была припаркована с нарушением правил, Андрей Семёнов просил суд прекратить производство по его делу в связи с отсутствием события административного правонарушения.
Позиция Верховного суда
И Новочебоксарский горсуд, и вышестоящие инстанции отказали Семёнову в удовлетворении его жалобы. А Верховный суд согласился с их мнением.
Он оставил полуторатысячный штраф в силе, поскольку «решение по делу об административном правонарушении выносится исключительно в отношении лица, привлекаемого к административной ответственности, и не может содержать выводов о виновности иных лиц».
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Выводы
Несмотря на неправильную — с точки зрения ПДД — парковку второго участника аварии, назвать владельца Renault Logan жертвой обстоятельств сложно. Ведь это именно его машина двигалась в момент ДТП. Пока Kia Rio стояла себе припаркованной не по правилам, никаких аварий не наблюдалось.
Пока на сцене не появился Андрей Семёнов. Именно его решение протиснуться на своей машине в узкий проезд по ледяной колее привело к столкновению. А не дурацкая идея хозяина Kia Rio бросить своё ТС возле мусорных баков.