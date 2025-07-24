Верховный Суд встал на сторону водителя, лишённого прав за нарушение знака

Верховный Суд рассмотрел дело водителя, оспаривавшего лишение прав за езду по встречной полосе в зоне действия запрещающего знака. Нижестоящие суды, как выяснилось, игнорировали существенные доводы автомобилиста, принимая решение.

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Сюжет, ставший в итоге предметом рассмотрения Верховного Суда, закрутился в четвёртом часу дня 26 января 2024 года на 154 километре автодороги Р-257 «Енисей». Главным его героем стал Борис Герега, управлявший праворульным минивэнчиком Toyota Wish. Он обогнал попутную машину в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещён». Свидетелями нарушения ПДД стал экипаж ДПС. Водителя остановили и составили соответствующий протокол.

Позиция судов

Всё бы ничего, но почти за год до описанного инцидента, 31 января 2023 года, господин Герега совершил аналогичный манёвр и получил тогда штраф «за встречку» по части 4 статьи 12.15 КоАП. Поскольку между нарушениями прошло менее года, водителю теперь полагалось наказание уже по части 5 статьи 12.15 КоАП — за повторную езду по встречной полосе. В соответствии с ней 22 апреля 2024 года мировой судья участка № 37 города Канска Красноярского края оставил Бориса Герегу без водительского удостоверения сроком на один год.

Водитель с этим решением не согласился и отправился обжаловать приговор в вышестоящие инстанции. Однако ни Канский городской суд, ни судья Восьмого кассационного суда общей юрисдикции не пошли ему навстречу. В конце концов дело Греги добралось до Верховного Суда.

Позиция Верховного Суда

Изучив материалы дела, ВС обнаружил: во всех своих жалобах на постановление о лишении прав Борис Герега «последовательно указывал, что в имеющейся в материалах его дела схеме дислокации дорожных знаков дороги Р-257 "Енисей" с 154 км по 155 км отсутствует дорожный знак 3.20 "Обгон запрещён"». Это означает отсутствие доказательств того, что указанный дорожный знак установлен в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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ВС также отметил, что размещение на дороге технических средств организации дорожного движения (то есть знаков), не предусмотренных документацией, не допускается.

Кроме того, в решениях городского суда Канска и Восьмого кассационного суда в принципе отсутствовали какие-либо указания на то, что они рассматривали и оценивали доводы Гереги о незаконности того злополучного знака «Обгон запрещён». То есть по факту судьи проигнорировали аргументы лишённого прав автомобилиста.

«Судья должен проверить все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела и дать им надлежащую правовую оценку. Судьёй городского суда и судьёй кассационного суда требования, предусмотренные КоАП, не выполнены, допущено их существенное нарушение» — сказано в решении ВС.

На этом основании он постановил отменить все решения нижестоящих судов по жалобе лишённого прав водителя и вернуть дело на повторное рассмотрение в Канский городской суд.

В решении ВС есть нюанс

Отметим, что само по себе решение ВС не отменяет лишения водителя прав. Так постановил мировой судья. Канскому же горсуду теперь придётся заново изучать жалобу Бориса Гереги. Не исключено, что в итоге дело затем вернётся на новое рассмотрение уже к мировому судье, который, возможно, будет вынужден отменить своё прежнее постановление. Либо по причине того, что знак запрета обгона был установлен с нарушениями, либо просто в связи с истечением срока давности по правонарушению.

Как бы то ни было, но с апреля 2024-го, когда водитель был лишён водительского удостоверения, годичный срок его наказания уже истёк. И права ему, скорее всего, уже вернули. То есть формально его, вероятно, оправдают. Между тем наказание (неважно, справедливое или нет) в виде годичного лишения прав автомобилист уже понёс.