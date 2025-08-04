Верховный Суд лишил водителя прав за «нечаянный вылет на встречку»

У автовладельца отобрали водительское удостоверение после неконтролируемого заноса на скользкой дороге, который завершился на полосе встречного движения.

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Что произошло

Дорожный инцидент, ставший в итоге предметом разбирательства в Верховном Суде, произошел 27 декабря 2023 года в 14 часов 40 минут в районе 313 километра трассы «Белгород-М4-Дон» Подгоренского района Воронежской области.

Алексей Даниленко за рулём своего Hyundai Solaris вылетел на встречку. Судя по тому, что в судебном деле присутствует видеозапись произошедшего, свидетелями события стали сотрудники ГИБДД.

Несмотря на то, что машина Даниленко оказалась на полосе встречного движения из-за стихийных погодных условий, мировой судья участка №7 Россошанского судебного района Воронежской области лишил водителя права управления автомобилем сроком на один год — по части 5 статьи 12.15 КоАП.

Дело в том, что менее чем за год до этого, 13 июня 2023 года, хозяина Solaris уже штрафовали за выезд на встречку. Так что, в связи с повторным нарушением, его зимний «залёт» потянул уже на лишение.

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Позиция Верховного Суда

Даниленко счёл приговор мирового судьи несправедливым и начал процесс обжалования. Ведь выезд на встречную полосу был не по его умыслу, а из-за обстоятельств и погодных условий. Зима же всё-таки, скользко на дороге.

В итоге его жалоба добралась до Верховного Суда. В своём решении ВС указал, что доводы водителя об отсутствии у него умысла на совершение административного правонарушения (со ссылкой на неконтролируемый занос машины), «не свидетельствуют об отсутствии состава вменённого правонарушения».

Далее суд сослался на определение Конституционного Суда от 18 января 2011 года. Согласно которому «наличие в действиях водителя признаков объективной стороны состава административного правонарушения не зависит от момента, в который произошёл выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения». Что в переводе с юридического на русский значит: «оказался на встречке за сплошной осевой — по-любому виноват».

Характерно, что в процессе обжалования Алексей Даниленко даже заказал автотехническую экспертизу в ООО ЭУ «Воронежский центр экспертизы», которая подтвердила: его машина оказалась на встречной полосе в силу сочетания погодных факторов.

Однако мнение сторонних экспертов не было принято судами к сведению. Поскольку «исследование не содержит данных об уполномоченном лице, предупреждающем эксперта об административной ответственности по статье 17.9 Кодекса за дачу заведомо ложного заключения».

В итоге решение о лишении прав Даниленко осталось в силе. К тому же на момент вынесения решения Верховного Суда оно, надо полагать, было важно жалобщику исключительно с принципиальных позиций. Ведь срок его лишения истёк еще в конце декабря 2024-го.

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Выводы

Для нас в этой истории важен даже не вердикт Верховного Суда по обжалованию водителем решения мирового судьи. Главное тут — обстоятельства, при которых он стал нарушителем. Ведь зимой, даже на ледяной дороге, далеко не все подряд машины улетают в неконтролируемый занос. Обычно это случается с теми, чьи зимние шины изношены и плохо справляются со своими функциями. Или же с водителями, едущими со скоростью, на которой они не могут полностью контролировать свою машину.

Вывод: не умеешь (или не можешь) ездить зимой (да и в дождливую погоду тоже) безопасно — не садись за руль. Прежде всего, это резко повышает риски серьёзных аварий. А кроме того, как показал описанный выше случай, может стать поводом для неожиданного лишения прав. И никакие отговорки про «не было умысла нарушать ПДД» не помогут. Поскольку те же ПДД в пункте 10.1 требуют от водителя «учитывать дорожные и метеорологические условия». Там же сказано, что «скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства». Так что тут — без вариантов.