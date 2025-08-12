Верховный Суд лишил водителя прав за помощь другому участнику ДТП

Даже пострадавшему в ДТП следует помогать строго по правилам дорожного движения. «Рамблер/авто» разобрался в истории водителя из Севастополя, который отвёз травмированного в дорожном инциденте человека в медучреждение и... лишился прав.

Что случилось

ДТП, ставшее в итоге предметом рассмотрения в Верховном Суде, случилось 7 апреля 2024 года в четвертом часу дня в районе дома 32 по проспекту Октябрьской Революции в городе Севастополь. В это время там проезжал Сергей Кравчук на своем Kia Sportage. Как сказано в материалах дела, в этот момент «произошёл контакт управляемого Кравчуком С. А. транспортного средства с велосипедистом». Подробности происшествия в решении ВС опущены. Но из его текста ясно, что велосипедист был несовершеннолетним, а произошедшее квалифицировано как полноценное ДТП.

Кравчук поступил по-человечески правильно: загрузил ребёнка в машину и отвёз его в ближайшую поликлинику. Однако уже 26 июня 2024 года судья участка № 7 Гагаринского судебного района города Севастополя лишил водителя прав на один год по части 2 статьи 12.27 КоАП — за оставление места ДТП, участником которого он являлся. Сергей Кравчук не согласился с таким вердиктом и приступил к его обжалованию в вышестоящих судебных инстанциях.

Позиция судов

И городской суд Севастополя, и кассационная инстанция оставили приговор в силе. Дело Кравчука попало в Верховный Суд. Доводы водителя сводились к тому, что его лишили прав незаконно, поскольку он действовал в состоянии крайней необходимости — доставил пострадавшего в ДТП ребёнка в ближайшее медучреждение. Однако Верховный Суд не согласился с этим аргументом и решил, что водитель нарушил при этом требования ПДД.

Оказывается, после того, как Кравчук доставил ребёнка в лечебное учреждение, он со спокойной совестью отправился по своим делам. А врачи, как положено в таких случаях, сообщили о поступившем к ним пациенте-участнике ДТП в полицию. Та прибыла на место аварии и, естественно, никого там не обнаружила. В итоге Кравчука лишили водительского удостоверения.

В решении Верховного Суда сказано, что водитель «в полицию о ДТП не сообщил, после доставления пострадавшего на своём ТС в ближайшую медицинскую организацию к месту происшествия не вернулся».

Такое поведение, по мнению суда, образовало «объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП». В итоге права Сергею Кравчуку Верховный Суд не вернул, оставив первоначальное решение мирового суда в силе.

Выводы

В ситуации, когда вы стали участником аварии с пострадавшими людьми и видите, что кому-то из них срочно требуется медпомощь, ПДД допускают и даже требуют от водителя машины (если она осталась на ходу) отвезти пострадавшего в ближайшее медучреждение.

При этом автовладелец обязан тем или иным образом (по телефону или через модуль ГЛОНАСС в автомобиле) сообщить полиции о дорожном происшествии, а также о своём намерении покинуть место ДТП и отвезти травмированного участника в больницу.

Даже если не удалось связаться с полицией (мало ли в какой глуши случилось ДТП), водителю всё равно следует отвезти пострадавшего в медучреждение. Однако далее необходимо обязательно проследить, чтобы там зафиксировали его личные данные и время, когда он доставил пациента. Это необходимо для дальнейшего подтверждения его добросовестности и отсутствия намерений скрыться с места аварии. После, передав пострадавшего в руки врачей, водитель обязан вернуться на место аварии — чтобы принять участие в её оформлении.

Важно: участник аварии, отлучившийся с места происшествия, не обязан вернуться туда до прибытия полиции. По закону водитель не считается скрывшимся с места ДТП до момента, пока инспектор не закончит оформление протокола.