Право на адвоката: Верховный Суд прояснил порядок присутствия защитника при оформлении протокола

Любой автовладелец может потребовать присутствия адвоката при оформлении документов о нарушении ПДД. Но потребовать — не значит получить. Рассказываем о позиции Верховного Суда на эту тему.

Какое бы правонарушение не допустил на дороге автомобилист — сотрудник ГИБДД обязан оформить его строго в соответствии с законом. Серьёзные сомнения в правомерности действий полиции возникли у автовладельца из Ленского района Якутии Евгения Костина. С ними он дошёл до Верховного Суда.

Что произошло

Встреча водителя Костина с сотрудниками ДПС, ставшая в итоге предметом изучения Верховного Суда, произошла в час ночи 10 июля 2024 года в районе дома 32 по улице Якутская в городе Ленске Ленского района Республики Саха (Якутия).

Водитель двигался по улице за рулём своего кроссовера Toyota RAV4. Полицейский приглашающе взмахнул жезлом, Костин остановился, и в процессе проверки сотрудник понял, что водитель перед ним — нетрезв. Костина «продули» с помощью служебного алкотестера. Прибор показал 0,773 мг/литр этилового спирта в выдыхаемом Костиным воздухе. Притом, что максимально допускаемое законом показание алкотестера в подобных случаях — 0,16 мг/литр.

Водитель с результатами проверки согласился. Но потребовал предоставить ему адвоката, чтобы тот присутствовал при оформлении протокола и прочих сопутствующих подобному событию бумаг.

Действительно, часть 1 статьи 25.1 КоАП говорит, что лицо, в отношении которого ведётся административное производство, вправе заявлять ходатайства и отводы, а также пользоваться юридической помощью защитника. Вот Евгений Костин и заявил ходатайство о привлечении юридического защитника. Однако полицейские не стали этим заниматься. Оформили гражданина по части 1 статьи 12.8 КоАП за управление транспортным средством в нетрезвом виде и отправили его дело в суд.

Что решили суды

Уже 23 августа 2024 года мировой судья судебного участка № 17 Ленского района Республики Саха рассмотрел дело Евгения Костина и приговорил его к 30 000 рублям штрафа и лишению прав на полтора года. Хотя водитель обратил внимание суда на то, что его законное требование привлечь адвоката к оформлению процессуальных документов сотрудниками полиции было проигнорировано.

Костин логично рассудил, что раз процедура была нарушена, то и постановление об отстранении от управления и направление на проверку на опьянение и её результаты — недействительны. Следовательно, нет и никакого основания для лишения прав. С этими доводами автомобилист отправился обжаловать приговор в вышестоящие суды. Однако те оставили первоначальный приговор в силе. В итоге Костин дошёл до Верховного Суда.

Что решил Верховный Суд

Изучив точку зрения Костина, Верховный Суд указал, что нормы КоАП не предусматривают обязанность должностного лица, составившего протокол, обеспечить участие защитника в производстве по делу в интересах лица, в отношении которого оно ведётся.

При этом «данных о том, что Костин Е.А. заявлял о предоставлении ему защитника с указанием его конкретных данных, либо о том, что такое лицо находилось на месте фиксации правонарушения и не было допущено инспектором ДПС, не имеется».

В итоге Верховный решил, что автовладелец «реализовал по своему усмотрению» право на защиту при производстве по делу и оставил приговор о лишении его водительского удостоверения в силе.

Выводы

Главный вывод конкретно из этого случая весьма тривиальный: ни в коем случае не следует садиться за руль в нетрезвом виде. Однако стоит перейти от частного к общему, чтобы выделить несколько важных нюансов.

Если сотрудники полиции оформляют на вас протокол за какое-то правонарушение (неважно, за какое) и вы чувствуете, что нужна помощь профессионального юриста, не надейтесь, что офицер по первому вашему требованию займётся поисками адвоката. Это на самом деле не его головная боль, а ваша. И навряд ли какой-то адвокат случайно окажется на месте происшествия или неподалеку от него в случае возникновения спорных ситуаций с полицией.

Значит, следует заранее (фактически — на всякий случай) найти такого юриста и договориться о том, что в случае необходимости он приедет к вам прямо на место общения с ДПС или другими сотрудниками МВД. В этом случае будет достаточно официально ходатайствовать о привлечении к процессу вашего защитника — с указанием его данных.

Причём важно сделать это не просто на словах, а вписать свое законное требование во все протоколы, которые офицер полиции будет давать вам на подпись. В этом случае даже проверка на алкотестере должна проходить в присутствии правозащитника. Только при таком порядке действий факт отсутствия на месте оформления документов вызванного вами адвоката может стать мощным аргументом для отмены приговора в процессе рассмотрения последующих жалоб в вышестоящих инстанциях. Ведь ваше право на защиту было нарушено.