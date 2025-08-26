Верховный Суд посадил водителя за ДТП без удара: как такое может быть

Так называемое «бесконтактное» ДТП – тоже авария, за участие в котором водитель должен понести ответственность. Разбираем любопытный кейс автовладельца, на машине которого после аварии не осталось вообще никаких повреждений.

Что произошло

В начале лета 2024 года на одном из перекрёстков города Кемерово произошло специфическое ДТП. Владислав Морозов за рулём Toyota Corolla решил объехать слева машину, ожидающую возможность повернуть направо.

Согласно материалам дела, для этого он частично выехал на полосу встречного движения. К несчастью, в этот момент по «встречке» двигалась Lada Niva. Её водитель, дабы избежать столкновения с выскочившей ему в лоб Corolla, вынужден был съехать на обочину. Там «Ниву» занесло и человек за рулём потерял контроль над машиной. В результате, ушедший в неуправляемый занос внедорожник, вынесло на дорогу и он врезался в Lexus LX 570, двигавшийся вслед за Toyota Corolla Морозова.

В аварии серьезные механические повреждения получили и Niva, и Lexus. Кроме того, пострадал еще и пассажир, находившийся на заднем сидении японского внедорожника. При этом фактически виновник аварии на Toyota Corolla просто взял и уехал с места событий.

К счастью, в распоряжении прибывших на место ДТП сотрудников ГИБДД оказалась видеозапись инцидента. Основываясь на ней, они разыскали Морозова и оформили на него протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП «за оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия».

Позиции судов

Рассмотрев материалы дела, включая видеозапись ДТП, мировой судья судебного участка № 4 Рудничного судебного района города Кемерово приговорил Владислава Морозова к шести суткам административного ареста. Хотя мог отправить его «посидеть» подольше (до 15 суток) или лишить прав на срок от 1 до 1,5 лет.

Водитель не согласился с таким поворотом событий. По его словам, он понятия не имел о произошедшей аварии и узнал о ней только от сотрудников ГИБДД – когда они его разыскали. Кроме того, Морозов оспаривал сам факт своего участия в ДТП, поскольку его автомобиль не соприкасался с машинами других участников аварии.

Впрочем, эти доводы не были приняты судом первой инстанции. В поисках своей правды водитель Toyota Corolla принялся обжаловать приговор в вышестоящих судебных инстанциях. Однако в них также не нашел понимания и, в конце концов, его дело оказалось в Верховном Суде.

Решение Верховного Суда

В своем решении по обжалованию Морозова Верховный Суд сослался на определение Конституционного Суда РФ от 13 мая 2019 года № 1198-0, в котором сказано, что «водитель ТС, может быть признан участником ДТП независимо от того, были ли им нарушены ПДД и вступило ли управляемое им транспортное средство в столкновение (механическое взаимодействие) с другими транспортными средствами». Более простыми словами, на участников так называемых «бесконтактных ДТП» распространяются все те же обязанности, как и при обычных авариях.

Кроме того, изучив видеозаписи происшествия, Верховный Суд пришел к выводу, что «автомобиль Морозова В. И. в это время (в момент аварии и сразу после ДТП – прим. ред.) был на перекрестке, который находится недалеко от места столкновения, поворачивал направо и находился в доступном для обозрения места происшествия месте».

Помимо этого, суд отметил, что «обстоятельства ДТП: сила удара при столкновении ТС, а также механизм и характер полученных механических повреждений безусловно свидетельствуют об осведомленности Морозова В. И. о произошедшем столкновении и осознанием своей причастности к этому происшествию».

В связи со всеми обстоятельствами Верховный Суд решил, что водителя, спровоцировавшего аварию, вполне справедливо отправили на шесть суток и отклонил его жалобу.

Выводы

Если вы тем или иным образом стали участником ДТП, в котором ваш автомобиль по счастливому стечению обстоятельств ни с чем не столкнулся и не пострадал, как в описанном выше случае, – уезжать с места аварии все равно не стоит. В итоге можно лишиться водительского удостоверения и даже оказаться за решёткой.

Важный нюанс

Обратите внимание: водителя, по вине которого, собственно, и произошла авария, наказали не за нарушение правил, а «за оставление места дорожно-транспортного происшествия». Виновником того ДТП, скорее всего, был признан водитель «Нивы», который предпринял опасный манёвр при уходе от столкновения и вырулил на обочину. Если бы он продолжал двигаться, не меняя траектории, а лишь тормозя «в пол», скорее всего, Niva и Corolla столкнулись бы. И тут однозначно виновным в ДТП считался бы выехавший на встречную полосу водитель Toyota.

Таким образом, любой, оказавшийся на месте водителя «Нивы», должен мгновенно принять решение: либо тормозить, но продолжать движение по текущей траектории с риском получить увечья, либо попытаться уходить от столкновения, выполняя опасный манёвр.

В первом случае он будет считаться правым по ПДД, но подвергнет свою жизнь и здоровье опасности. Во втором случае, пытаясь уйти от столкновения, он берет всю ответственность за последствия своего манёвра на себя. Удастся увернуться – молодец. Не удастся – гарантированно станет виновником ДТП. А нарушитель ПДД, вынудивший совершить опасный действия, с высокой долей вероятности окажется не виноватым в аварии.