Что изменилось для водителей с 1 сентября: повышение пошлин и штрафов ГИБДД, новые осенние законы

С 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в законы, которые напрямую касаются водителей. Впрочем, помимо них, этой осенью ожидается еще целый ряд поправок в нормативные документы, регулирующие жизнь автомобилистов. «Рамблер/авто» составил список уже вступивших в силу нововведений, а также грядущих изменений, о которых необходимо знать всем кто за рулем.

Что изменилось с 1 сентября

Повышение транспортных пошлин

С сегодняшнего дня повысились государственные пошлины за оформление документов в отделениях ГИБДД. В среднем, стоимость услуг выросла в полтора-два раза. Так, например оформление водительского удостоверения подорожало с 2 000 до 4 000 рублей, за ВУ нового образца с повышенной защитой теперь придется заплатить 6 000 рублей вместо прежних 3000.

Оформление международных водительских прав теперь стоит 3 200 рублей вместо 1600, а паспорт транспортного средства (ПТС) подорожал с 800 до 1 500 рублей. Выдача бумажного свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) обойдется в 1 500 рублей вместо 800, а пластикового СТС — уже 4 500 вместо 1 500. За регистрация машины с выдачей госномеров придется заплатить 3 000 рублей вместо 2000. Временные номерные знаки тоже поднялись в цене: металлические — до 2 400 рублей, бумажные — до 300.

Кроме того, подорожала регистрация мотоцикла или прицепа с выдачей госномера, разрешения на изменения в конструкции и некоторые другие государственные услуги. С полным перечнем изменений можно познакомиться здесь.

Новые штрафы за непропуск спецтранспорта

До сегодняшнего дня штраф за непропуск машины с маячком синего цвета грозил водителю штрафом 500 рублей. В случае непропуска транспорта со специальной окраской и включенными спецсигналами грозило уже от 4 500 до 7 500 рублей или лишение прав сроком от 3 месяцев до года.

После вступления сегодняшних поправок введена единая система наказания за непропуск всех видов спецтранспорта: как для машин со специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями с включенными синими или красно-синими проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, так и для машин со спецсигналами, но без спецокраски. За их непропуск будут наказывать административным штрафом от 7 500 до 10 000 рублей или лишением прав на срок от 6 месяцев до одного года.

Расширился перечень заболеваний, при которых нельзя за руль

С сегодняшнего дня приказом Минздрава расширяется список противопоказаний к вождению. Его пополнили такие расстройства как аутизм и синдром Туретта (наследственное заболевание, проявляющееся в виде множественных двигательных тиков). Кроме того, в новой редакции документа исчез диагноз «ахроматопсия» (полностью чёрно-белое зрение). Его заменила более общая формулировка: «аномалии цветового зрения». Таким образом под запрет управления автомобилем подпадают люди с любыми формами дальтонизма.

Заболевания, входящие в список Минздрава, выявляются в ходе медкомиссии. Если у водителя при первичном получении или замене водительского удостоверения обнаружится то или иное отклонение здоровья из обновлённого перечня Минздрава, водительского удостоверения он не получит.

Что ещё ожидается этой осенью

Штрафы за езду без ОСАГО с камер ГИБДД

Ожидается, что уже с 1 ноября текущего года автовладельцы начнут автоматически получать штрафы за езду без полиса ОСАГО. Ранее запуск этой системы, использующей сеть камер ГИБДД, неоднократно переносился. В последний раз – летом этого года.

По данным Российского союза автостраховщиков, примерно 7-10% российских автовладельцев ездят без полиса ОСАГО. Напомним, что за езду без страховки полагается штраф в размере 800 рублей. За повторное нарушение может быть оформлен протокол уже на 3 000-5 000 рублей.

Повышение штрафов за парковку на тротуаре

Весной 2025 года депутаты Госдумы предложили увеличить штрафы за парковку на тротуаре. В части 3 статьи 12.19 КоАП предлагается изменить размер взыскания с нынешних 1000 рублей до 3000 рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга санкция должна вырасти с 3000 до 5000 рублей.

Новые штрафы за управление слишком шумным ТС

Ряд сенаторов и депутатов ГД внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, повышающий штраф за езду на машине с превышенным уровнем шумности или чистоты выхлопа. Сейчас статья 8.23 КоАП устанавливает за это правонарушение штраф в размере 500 рублей. Инициаторы новеллы предлагают увеличить наказания «за шум» и «за выхлоп» до 20 000 рублей для граждан и до 20 000-30 000 рублей — для должностных лиц.

Повышение штрафа для тихоходов

В Госдуме разработан законопроект, усиливающий наказание водителей, управляющих ТС с максимальной скоростью менее 30 км/ч. Речь идет о сельскохозяйственных машинах, строительной и дорожной технике. За отсутствие на тихоходной машине соответствующего обозначения водителей подобных предлагается штрафовать 3000 рублей вместо нынешних 500. По мнению авторов инициатив, отсутствие на трактарах, комбайнах, катках и прочих самоходных агрегатах знака «тихоходное ТС» — причина крупных аварий.

Ужесточение наказаний за отсутствие детского кресла

В Госдуму внесен проект увеличения штрафа за нарушение правил перевозки детей. Сейчас в части 3 статьи 12.23 КоАП говорится о наказании водителя на 3000 рублей за перевозку ребенка без детского кресла.

Новый законопроект предлагает увеличить санкцию до 5000 рублей. Для должностных лиц штраф повышается с нынешних 25 000 рублей до 50 000 рублей, а для юрлиц — со 100 000 до 200 000 рублей.

Штраф за «шторки» вместо тонировки стекол

Национальный автомобильный союз выступил с инициативой ввести в КоАП новую статью, которая позволит карать за управление автомобилем, оснащенным устройством, заменяющим тонировку стекол. Внимание общественной организации к проблеме спровоцировала популярность так называемых «иранских шторок». Такое затемняющее устройство крепится на стекло машины и может в любой момент быть разложено или свернуто – благодаря рулонному механизму.

НАС предлагает ввести штраф в размере 5000 рублей за первое применение шторки и 15 000 – за повторное. Напомним, что ПДД запрещают эксплуатацию машины, у которой ухудшена обзорность с водительского места. За нарушение этого требования по КоАП предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Лишение прав за знак «Инвалид»

В правительство РФ для отзыва направлен законопроект, ужесточающий санкции за безосновательную установку на авто знака «Инвалид». Сейчас часть 4.1 статьи 12.5 КоАП РФ наказывает за это штрафом в 5000 рублей. Предлагается увеличить его до 7500 рублей. А в случае повторного нарушения, предусмотреть лишение прав на срок до 3-х месяцев.

Наказания за езду на питбайках

Власти прорабатывают вопрос введения штрафов для владельцев питбайков за езду по дорогам общего пользования. Предполагается, что санкция будет установлена на уровне 30 000 рублей.

Питбайк — компактный мотоцикл. Считается спортинвентарем, который может купить любой желающий. Его не требуется регистрировать в ГИБДД и он не предназначен для езды по дорогам общего пользования. Однако в последнее время резко выросло количество аварий с участием детей и подростков, управляющих питбайками.

Возврат штрафа за превышение средней скорости

В июле на рассмотрение Госдумы был внесен проект поправок в статью 12.9 КоАП. В текст вновь вводится фраза о превышении «средней скорости». Если поправки будут приняты, то они позволят камерам ГИБДД фиксировать превышение автомобилями спид-лимита не только в конкретном месте, но и на участке трассы.

Напомним, что штрафы за превышение средней скорости российские водители начали получать в 2013 году. В 2019 году Верховный Суд признал их незаконными. Дело в том, что законодательство требует указывать в постановлении ГИБДД точные координаты и время нарушения ПДД, а не временной интервал и отрезок дороги.