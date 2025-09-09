Верховный Суд отказался штрафовать настоящего нарушителя ПДД, наказав владельца авто

Автолюбитель вовремя не оплатил парковку машины на московской улице. Штраф пришел на имя формального владельца ТС — сына водителя. Мужчина решил переоформить постановление на своё имя и так дошёл до Верховного Суда. «Рамблер/авто» рассказывает, чем закончилась попытка заботливого отца переложить ответственность на себя.

С чего всё началось

Около полудня 19 января 2023 года Константин Королёв за рулём минивэна Citroen Evasion, принадлежащего его сыну Виталию, припарковался в районе дома 12 по улице Барклая в Москве. Это место относится к зоне платных муниципальных парковок. Машина Королёва стояла в парковочной зоне № 4036.

По каким-то причинам водитель не открыл парковочную сессию в течение пяти минут после остановки, как того требуют правила пользования платными московскими парковками. В итоге в постановлении о штрафе было указано, что машина пробыла там без оплаты в период с 12:10 до 12:16 (шесть минут). Само постановление о нарушении КоАП Москвы по части 2 статьи 8.14 было оформлено 24 января 2023 года на имя собственника ТС. Размер штрафа составил 5 000 рублей.

Как поступил нарушитель

Константин Королёв решил, что штраф его сыну Виталию Королёву следует «переоформить» на истинного нарушителя, то есть на Королёва-старшего. Добиваться справедливости он стал через суд — путём обжалования постановления в московском Дорогомиловском райсуде. Там Королёв-старший представлял интересы Королёва-младшего в статусе официального юридического защитника.

В суде Константин Королёв заявил, что берёт вину за неоплату парковки на себя — поскольку за рулём был он. Помимо этого, он указал, что в полисе ОСАГО на Citroen Evasion сын-собственник не фигурирует. Страховка оформлена на Королёва-старшего и, следовательно, машину эту кроме него никто не водит. Кроме того, отец-нарушитель заявил и о наличии свидетеля, который мог бы подтвердить, что на парковке по улице Барклая машиной управлял именно Королёв-старший.

В судах низших инстанций «переоформить» штраф за неоплату парковки с владельца машины на фактического водителя не удалось, и дело в конце концов дошло до Верховного Суда.

Позиция Верховного Суда

Высшая судебная инстанция изучила жалобу и решила, что в ней Высшая судебная инстанция изучила жалобу и решила, что в ней нет «достаточных и допустимых доказательств, безусловно свидетельствующих, что принадлежащая Королеву В.К. машина в момент фиксации административного правонарушения находилась в пользовании Королева К.Ф.».

Свидетель, который мог бы подтвердить слова Королёва-старшего о невиновности Королёва-сына, в суд не явился. Кроме того, «доказательств, подтверждающих, что Королёв В.К. (формальный владелец владелец ТС. — Прим. ред.) в это время находился в ином месте, также представлено не было».

А то, что в полисе ОСАГО автомобиля Королёв-младший не фигурирует — «само по себе не свидетельствует о невозможности Королева В.К. управлять принадлежащим ему транспортным средством, в том числе в момент выявления противоправного деяния». В итоге постановление не было переоформлено.

Нюансы и выводы

Если вы, например, превысили скорость за рулём чужой машины в поле зрения полицейской камеры, её владельцу «прилетит» штраф. Ему и вам достаточно сделать соответствующее заявление в ГИБДД и постановление будет переоформлено — уже на имя фактического пользователя машины, а не владельца.

Здравый смысл подсказывает, что государству не особо важно, кто именно возьмёт на себя вину за нарушение. Главное, что нарушитель был выявлен, наказание ему назначено и исполнено, то есть штраф оплачен. Но это — в случае ПДД, за соблюдением которых следит ГИБДД.

Штрафы за неоплату московской парковки к ГИБДД никакого отношения не имеют. Это зона ответственности организации под названием «Государственное казенное учреждение "Администратор московского парковочного пространства"» (ГКУ АМПП). Скорее всего, Королёвы не сразу пошли в суд, а попытались «переадресовать» штрафное постановление там, где его изначально оформили, — в АМПП. Надо полагать, попытка успехом не увенчалась, вынудив податься в суд, который в итоге тоже отказал. Но, возможно, из совершенно других соображений.

Вывод из этой истории следующий. Есть в российской юридической системе такая штука как «правоприменительная практика». Допустим, ГИБДД примет к сведению «правоприменительную практику» Верховного Суда по делу Королёвых. После этого «переписать штраф» (за превышение скорости, например) с формального владельца машины на имя реального водителя-нарушителя ПДД тоже станет проблематично.