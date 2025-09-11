Езда по выделенной полосе в 2025 году: запреты, штраф и правила проезда

В каких случаях можно ездить по выделенной полосе общественного транспорта, какой штраф грозит за нарушение запрета и как его оспорить, если он выписан по ошибке — все нюансы в материале «Рамлбер/авто».

© Александр Миридонов/Коммерсантъ

Определение автобусной полосы

Автобусная полоса или «выделенка», — это участок дороги, отведённый для движения общественного транспорта.

Основная задача такой полосы — обеспечить беспрепятственный и быстрый проезд автобусов, троллейбусов, маршрутных такси, лицензированного такси, спецтехники экстренных и коммунальных служб.

Благодаря выделенным полосам общественный транспорт становится более оперативным и предсказуемым, снижая трафик на дорогах и стимулируя отказ от личных автомобилей в пользу городских маршрутов.

Обычно выделенные полосы располагаются справа от основной проезжей части, хотя встречаются и в центре дороги или на специальных разделительных участках (например, для трамваев). Их основная функция — отделить транспорт общего пользования от остального потока машин.

Обозначения и разметка автобусных полос и остановок

Определить выделенную полосу можно по разметке (сплошная или прерывистая линия белого цвета, отделяющая её от других полос), либо по дорожным знакам — например, знак 5.14 с изображением автобуса на синем фоне, часто с дополнительной информацией о времени действия или разрешённых типах транспорта.

На асфальте могут быть нанесены крупные буквы «А», а на остановках — знаки 5.16 и 5.17 («Остановка автобуса или троллейбуса»). За границей обычно используют надписи «BUS».

© Александр Казаков/Коммерсантъ

В случае временного действия полосы применяется жёлтая реверсивная разметка. Все эти обозначения обязательны для соблюдения всеми водителями: игнорирование правил трактуется как нарушение ПДД.

Где встречаются полосы для общественного транспорта

Выделенные полосы применяются не только в мегаполисах, но и на междугородних трассах, на дорогах к аэропортам и вокзалам.

Наиболее часто их можно встретить на нескольких участках проезжей части:

городские магистрали и центральные улицы;

дороги, где есть трамвайные пути («выделенка» может быть совмещённой или отдельной);

загородные шоссе, ведущие к крупным транспортным узлам;

многополосные автомагистрали, где выделяют крайнюю правую или обе крайние полосы;

улицы с реверсивным движением, где выделенная полоса расположена в центре и действует по расписанию.

Особенности организации выделенных полос зависят от интенсивности движения, пассажиропотока и городской инфраструктуры.

Кто может пользоваться выделенной полосой

Передвигаться по выделенной полосе разрешается следующим видам ТС:

общественному транспорту (автобусы, троллейбусы, маршрутки);

школьным автобусам;

такси, если они работают по лицензии и обозначены соответствующими знаками;

спецтранспорту: машинам скорой помощи, полиции, пожарным и коммунальным службам при выполнении служебных задач;

велосипедистам — если это разрешено отдельным знаком (на практике такое сочетание встречается крайне редко).

Легковые, грузовые автомобили и мотоциклы, не относящиеся к вышеуказанным категориям, двигаться по выделенной полосе не имеют права.

© Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Правила движения по полосам для общественного транспорта

Согласно ПДД РФ движение по выделенной полосе запрещено для всех, кроме перечисленных выше транспортных средств (Пункт 18.2). Исключения описаны далее, но в обычной ситуации водителям личных авто заезжать на «выделенку» нельзя — за это предусмотрены штрафы и иные санкции (о них тоже поговорим ниже).

Поворот направо через выделенную полосу

Выполнять поворот направо через выделенную полосу, а также заезжать на прилегающую территорию или выезжать с неё разрешается всем водителям, однако перестроиться на «выделенку» можно только однократно и не ранее чем за 50 метров до поворота — обычно об этом дополнительно свидетельствует прерывистая линия разметки, выполненная рядом или вместо одной из границ автобусной полосы.

Поворот налево через автобусную полосу

Поворот налево через выделенную полосу как правило невозможен, так как такие полосы располагаются у правого края дороги. Исключения если и бывают, то крайне редко, и об этом наверняка заведомо будут свидетельствовать и знаки, и разметка.

Перестроение через автобусную полосу

Пересекать выделенную полосу разрешено только для поворота или въезда / выезда с территории и только на коротком участке (до 50 метров, если иное не указано разметкой). При наличии сплошной линии пересечение запрещено, при прерывистой — допускается.

Остановка, посадка и высадка пассажиров на выделенной полосе

Останавливаться на выделенной полосе запрещено (ПДД РФ, п. 12.4), за исключением нескольких случаев.

Вынужденная остановка для предотвращения ДТП или из-за технической неисправности. Требование сотрудников полиции. Кратковременная остановка при наличии разрывов до и после автобусной остановки с целью посадки или высадки пассажиров без помех общественному транспорту (на практике это редко возможно, и на практике этим часто пренебрегают), причём сделать это допустимо лишь в пределах 15 метров до и после знака автобусной остановки, либо в границах размеченной соответствующим образом зоны.

Движение прямо по выделенной полосе

Двигаться по автобусной полосе прямо могут только вышеупомянутые категории ТС: маршрутные транспортные средства, школьные автобусы, такси, спецтранспорт и иногда велосипеды. В периоды, когда «выделенка» действует по расписанию, движение по ней в прямом направлении в неположенное время также запрещено.

Исключение составляют вышеупомянутые случаи движения от разрыва непосредственно до места поворота направо или до и от автобусной остановки — там, где это предусмотрено прерывистой разметкой.

Приоритет на выделенной полосе

Общественный транспорт, спецтранспорт экстренных служб, а также велосипедисты (при наличии соответствующего знака) всегда имеют преимущество на выделенных полосах. Водители личных авто обязаны уступать дорогу всем транспортным средствам, которым разрешен проезд по автобусной полосе на регулярной основе при любом раскладе.

© Игорь Иванко/Коммерсантъ

Ответственность за нарушение правил движения по выделенной полосе

Согласно ст. 12.17 ч. 1.1 КоАП РФ, за незаконный выезд на автобусную полосу предусмотрен штраф: 4 500 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, 2 250 рублей — для других регионов.

За остановку или стоянку на выделенной полосе предусмотрено аналогичное наказание, как и при препятствии движению маршрутных ТС. При повторных нарушениях сумма штрафа может увеличиваться, а при систематических — возможно лишение водительских прав.

Обратите внимание, что конкретные санкции могут изменяться в зависимости от новых постановлений или дополнительных решений законодательных органов в каждом конкретном регионе. За актуальной информацией всегда следует обращаться к свежим изданиям ПДД и КоАП.

Как фиксируются нарушения

Нарушения на выделенных полосах фиксируются несколькими способами:

Стационарными и мобильными камерами фото- и видеофиксации. Камерами, установленными на автомобилях ГИБДД и ЦОДД. Сотрудниками ДПС на маршрутах патрулирования. Инспекторами городских служб. Первые два варианта самые распространённые — современные системы видеонаблюдения автоматически определяют тип транспортного средства и факт нарушения, после чего информация передается в административные органы для вынесения постановления.

Сроки оплаты штрафов

Штраф нужно оплатить до истечения 60 дней от его вступления в силу (ст. 32.2 КоАП). В первые 30 из них работает скидка 25% (если не указано иное). При неуплате штрафа в срок сумма удваивается, а при определённых стечениях обстоятельств возможен даже административный арест или запрет на регистрационные действия с автомобилем.

Как оплатить штраф

Оплатить штраф можно множеством способов:

онлайн-сервисы и приложения различных банков (например, Сбербанк Онлайн);

портал Госуслуг;

мобильные приложения банков;

терминалы и банкоматы;

отделения банков;

сайты ГИБДД, ЦОДД, «Московский транспорт».

Для оплаты потребуется номер постановления или реквизиты штрафа. Они приходят как по почте РФ на адрес прописки владельца авто, так и онлайн при наличии настроенных уведомлений в онлайн-сервисах. Информация об оплате поступает в базу в течение нескольких дней.

Оспаривание штрафа

Если владелец авто уверен, что нарушение не совершал (например, за рулём был другой человек или камера ошибочно определила номер), он может обжаловать штраф. Для этого необходимо:

В течение 10 дней направить заявление в указанный в постановлении административный орган (ГИБДД, МАДИ, АМПП, ЦОДД).

Приложить доказательства (видео, свидетельские показания, данные таксометра и т.д.).

Жалобу можно подать лично, по почте или через электронные порталы. В сложных случаях рекомендуется обратиться к автоюристу.

Резюме

Выделенная полоса — ключевой элемент современной транспортной системы, обеспечивающий приоритетный проезд общественного транспорта и способствующий снижению пробок в городах. Есть случаи, когда на «выделенку» можно заехать и рядовому водителю, но пользоваться ею на регулярной основе вправе только автобусы, маршрутки, лицензированные автомобили такси, экстренные службы и иногда велосипедисты.

За нарушения правил движения по выделенной полосе предусмотрены ощутимые штрафы. Контроль за соблюдением правил на выделенных полосах в основном автоматизирован: специализированные камеры фиксируют каждое нарушение, а отменить ошибочно выписанный штраф удастся только при наличии весомых доказательств, поэтому режим движения по автобусным полосам лучше не нарушать — этот риск редко окупается.