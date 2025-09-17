Эти штрафы ГИБДД проще всего получить осенью: 5 типичных нарушений

Осенняя непогода серьёзно меняет дорожные условия. С похолоданием водители чаще получают «сезонные» штрафы. «Рамблер/авто» обращает внимание на характерные осенние нарушения, которые совершают водители.

© Игорь Иванко/Коммерсантъ

Штраф за грязные и нечитаемые номера

Осень — время слякоти и грязи на дорогах. Листопад тоже не способствует чистоте асфальта. В таких условиях цифры и буквы на госномерах порой становятся неразличимы. Если сотрудник ГИБДД на дороге решит, что они запачкались до нечитаемого состояния, водителю будет грозить штраф по статье 12.2 КоАП — «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нём государственных регистрационных знаков».

Её первая часть предполагает наказание в размере 500 рублей. Но чаще дело ограничивается устным предупреждением сотрудника водителю, если тот прямо на месте протирает номерной знак.

© Anton Watman/Shutterstock

Другое дело, если машина сверкает чистотой после автомойки, а её госномер — словно только что из грязной лужи. В таком случае сотрудник ГИБДД наверняка заподозрит водителя в сознательной попытке сделать номерной знак нечитаемым. При таком раскладе вступает в силу часть 2 статьи 12.2. По ней водителю грозит уже 5 000 рублей штрафа либо лишение прав сроком от 1-го до 3-х месяцев.

Штраф за грязные фары и стёкла

Мокрые дороги могут испачкать не только номера, но и стёкла со световыми приборами. Если у движущегося автомобиля плохо светят фары из-за грязевой плёнки, покрывающей их, а стёкла (причём не только ветровое, но и боковые) запачканы так, что снижается видимость из салона, водитель грубым образом нарушает «Положение по допуску ТС к эксплуатации».

Свод этих правил требует, чтобы световые приборы выполняли свою функцию и ничто не затрудняло обзор с места водителя. Поэтому за грязные фары и окна можно получить штраф в 500 рублей в рамках части 1 статьи 12.5 КоАП — за «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

Штрафы за нарушение разметки: перестроения, заезд за стоп-линию и т.д.

За лето дорожная разметка между полосами движения местами успевает стереться до полного исчезновения. Кроме того, в тёплый сезон идут активные ремонтные работы на дорогах, которые, как правило, завершаются к началу холодов. Вместе с тем не на всех отремонтированных участках дорожные службы успевают вовремя нанести новую разметку. Поэтому на некоторых участках автомобили движутся в условиях плохо читаемой разметки на асфальте или вовсе её отсутствия.

© ellbuny/Shutterstock

Из-за этого многие водители могут по незнанию, или просто не видя явных ограничивающих линий на асфальте, перестроиться между полосами там, где это запрещено. В КоАП этому нарушению посвящена часть 1 статьи 12.16 — «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». За неправильное перестроение через стёршуюся сплошную линию между рядов полагается штраф в размере 750 рублей.

Стёртая или не нанесённая стоп-линия на светофоре — ещё более коварная штука. Если вы остановились на красный свет не перед ней, а уже после, формально считается, что вы нарушили на часть 2 статьи 12.12 КоАП – «Невыполнение требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика». Наказание за такой проступок — 800 рублей. Повторный (в течении года) заезд за стёршуюся стоп-линию грозит уже 7 500 рублями штрафа или лишением прав сроком от четырёх до шести месяцев.

Штраф за въезд в заповедную зону

Осень — время тихой охоты. Многие отправляются за грибами на личном автомобиле. Однако самая обычная поездка в лес может обернуться крупными штрафами. Дело в том, что законом запрещено въезжать и передвигаться на личном автомобиле по территориям природных заповедников, национальных парков, ботанических садов и т.д.

© Jeep

Такое нарушение наказывается по статье 8.39 КоАП РФ и грозит штрафом от 3 000 до 4 000 рублей, а при нанесении ущерба природе чревато ещё и конфискацией транспортного средства. Для должностных и юридических лиц наказания ещё более строгие, а штрафы крупнее — от 15 000 до 20 000 рублей и от 300 000 до 500 000 рублей соответственно. При этом ограничения на въезд могут действовать и в обычных лесах и зелёных зонах. Причём они могут вводиться не только в пожароопасный период. Наказание за нарушение этих ограничений составляет 15 000 рублей.

Штраф за наезд на дикое животное

Осенью многие виды диких животных склонны к миграции. Сообщения о сбитых машинами лосях, кабанах, лисах и прочих зверях массово появляются именно осенью. КоАП за случайно сбитого зверя водителя не наказывает. Но! Наезд на животное считается полноценным ДТП. Поэтому, если машина на загородной трассе столкнётся с каким-то обитателем леса, то такое происшествие следует оформить, вызвав сотрудников ГИБДД. Просто взять и уехать равносильно оставлению места ДТП и грозит лишением прав на срок от 1 до 1,5 лет либо административным арестом на срок до пятнадцати суток — по части 2 статьи 12.27 КоАП.

© Arcaion/Shutterstock

Забрать тушу в багажник, чтобы потом разделать на мясо, тоже чревато. Такое поведение, помимо отъезда с места ДТП, тянет уже на статью 258 Уголовного Кодекса — «Незаконная охота». Она подразумевает штраф до 500 000 рублей и даже лишение свободы на срок до 2-х лет.

Кроме того, оформив ДТП, водитель должен быть готов возместить государству ущерб за нечаянно убитое животное. «Расценки» содержатся в специальном документе — в приложении к приказу Минприроды № 612 от 17.11.2017. Например, за сбитого кабана придётся выплатить 30 000 рублей, лося — 80 000 рублей, а волка или лису — 200 рублей.

Выводы

Осень — это время, когда меняется не только погода, но и дорожные условия. Чтобы избежать лишних неприятностей и неожиданных «сезонных» штрафов, стоит изменить манеру вождения и во время езды проявлять больше внимания к автомобилю и окружающей обстановке.