Верховный Суд отменил штраф за езду в нетрезвом виде: почему оправдали пьяного водителя

Подавляющее большинство попыток водителей оспорить в Верховном Суде наказания за езду в нетрезвом виде оказываются безуспешными. Однако изредка и у этого правила случаются исключения. «Рамблер/авто» рассказывает о судебной коллизии, позволившей отменить штраф за пьяное вождение.

Что случилось

Случай, ставший в конце концов предметом рассмотрения в Верховном Суде, произошел поздним вечером 25 мая 2024 года в деревне Ирдоматка, что неподалеку от города Череповец Вологодской области. Сотрудники ДПС наткнулись в Железнодорожном переулке этого населённого пункта на гражданина Ракитина Александра Авдиевича. Он двигался на мотоблоке «Нева» с явными признаками алкогольного опьянения.

Ситуация, в общем-то, стандартная. Мотоблоки, мощные электросамокаты, квадроциклы, снегоходы — большинство из этих агрегатов признаются в судах транспортными средствами. За пьяную езду на которых водителей наказывают точно по тем же статьям КоАП, что и за управление в пьяном виде автомобилями.

Позиция судов

После составления протокола Ракитина А.А. привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП — «управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения». Суд состоялся 9 сентября 2024 года. Мировой судья решил оштрафовать водителя мотоблока на 30 000 рублей. Вышестоящие суды, куда житель Ирдоматки обращался в попытке обжаловать приговор, поддержали точку зрения первой инстанции. В итоге дело Ракитина попало в Верховный Суд РФ.

Что решил Верховный Суд

Прежде всего Верховный Суд обратил внимание на то, что Александр Ракитин никогда не получал водительского удостоверения. В деле присутствует соответствующая справка из ГИБДД ОМВД России «Череповецкий».

Далее суд сослался на пункт 13 постановления Пленума ВС от 25 июня 2019 года № 20. В нём, в частности, говорится, что пьянство за рулём «бесправного» гражданина должно квалифицироваться по части 3 статьи 12.8 КоАП.

«Совершенное Ракитиным А.А. 25 мая 2024 года противоправное деяние не образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП и влечёт административную ответственность, установленную частью 3 статьи 12.8 указанного Кодекса» — сказано в решении Верховного Суда.

То есть и мировой судья из Вологодской области, и все судьи, рассматривавшие обжалования на приговоры, неправильно квалифицировали действия водителя мотоблока.

Разбирая дело Ракитина, Верховный Суд отметил ещё один правовой нюанс. Наказание, прописанное в части 3 статьи 12.8 КоАП более сурово (арест на 10–15 суток), нежели в части 1 статьи 12.8 КоАП, — той, по которой осудили гражданина. Поэтому Верховный Суд решил: «переквалификация действий Ракитина А.А. в данном случае невозможна, так как повлечёт ухудшение его положения, что недопустимо». Это означает, что дело нельзя отправить на повторное рассмотрение обратно к мировому судье.

Кроме того, часть 1 статьи 4.5 КоАП устанавливает срок давности привлечения к ответственности по статье 12.8, равный одному году. С момента правонарушения (25 мая 2024 года) прошло уже гораздо больше времени. На этом основании Верховный Суд решил полностью отменить постановления всех судов, наказавших Александра Ракитина за пьяное вождение по неправильной статье, а само дело закрыть за истечением срока давности.

Выводы

Отменить в Верховном Суде наказание за пьяное вождение, в принципе, можно. Но только если нижестоящие суды при рассмотрении дела допустили существенные нарушения или ошибки. Или отпущенный законом срок рассмотрения административного дела истёк и его отправка на повторное рассмотрение уже невозможна.

В любом случае, обжаловать представляющееся незаконным постановление вплоть до Верховного Суда имеет смысл: ошибаться могут не только в первой инстанции, но и в апелляционной и кассационной.