Верховный Суд лишил прав водителя питбайка: нарушитель не учёл важный нюанс

За управление питбайком, не требующим регистрации в ГАИ, можно лишиться водительского удостоверения. «Рамблер/авто» рассказывает историю водителя, лишённого прав при нулевых показаниях алкотестера.

© Ведомости/PhotoXPress.ru/Legion-Media

Что произошло

Дошедшее до Верховного Суда дело жителя Республики Крым Максима Филатова «завертелось» около девяти часов вечера 23 сентября 2023 года. В этот момент он ехал на своем питбайке марки Racer RC160-PM по улице Ленина в селе Оленевка Черноморского района Крыма. В районе дома 95 его остановил экипаж ДПС.

Сотрудники ГИБДД заподозрили питбайкера в нетрезвом вождении. В составленном позднее полицейском протоколе указаны стандартные признаки опьянения: «неустойчивость позы; нарушение речи; резкое изменение окраски кожных покровов…». На этом основании Филатову предложили «дунуть» в алкотестер прямо на месте. Водитель не отказался от проверк, но прибор показал 0,00 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

© Jiri.baklik/CC BY-SA 4.0/wikimedia

Полицейских это не удовлетворило, и они предложили Филатову отправиться на освидетельствование в медучреждение. Водитель, в свою очередь, счёл это излишним и написал «отказываюсь» в соответствующей графе постановления. Далее питбайк отправился на штрафстоянку, а протокол и иные документы его владельца — в суд.

Позиция судов

В декабре 2023 года Мировой Суд судебного участка № 92 Черноморского района Крыма приговорил Максима Филатова к штрафу в 30 000 рублей и полутора годам лишения прав по части 1 статьи 12.26 КоАП за отказ от медосвидетельствования.

Вышестоящие суды, куда водитель впоследствии обращался с жалобами на это решение, приговор оставили в силе. В итоге дело дошло до Верховного Суда.

Что сказал Верховный Суд

Прежде всего высшая инстанция согласилась, что Филатова отправили на медосвидетельствование на законных основаниях. Мотоцикл, которым он управлял, не требует регистрации в ГИБДД, однако является транспортным средством. Формально, на питбайке можно ездить, не имея прав. Но только по специальным закрытым трассам. Для выезда на дороги общего пользования, необходимо иметь водительское удостоверение. Тем более, что на питбайк Racer RC160-PM установлен карбюраторный двигатель рабочим объёмом 160 см³ и мощностью 15 л.с. Согласно ПДД двухколёсное транспортное средство, оснащённое ДВС объёмом свыше 50 кубических сантиметров, считается полноценным мотоциклом.

Далее Верховный Суд рассмотрел суть жалобы. Она основывалась на двух тезисах. Так, питбайкер, в частности, обратил внимание на видеозаписи его общения с патрулем ГИБДД, сделанные нательными камерами полицейских. Он выяснил, что «процессуальное оформление приобщения дисков с видеозаписью в материалах дела отсутствует». На этом основании водитель просил суд признать эти видео ненадлежащим доказательством.

© Тарасенков Александр/PhotoXPress.ru/Legion-Media

Кроме того, Филатов жаловался на полицейских, которые отказались принять его ходатайство. Оказывается, он сначала подписал отказ от медосвидетельствования, оставив свой автограф в соответствующем месте протокола. А затем, то ли посоветовавшись с кем-то, то ли передумав, стал просить сотрудников ДПС всё-таки отправить его в медучреждение для проверки на опьянение. Однако полицейские ему уже отказали.

Верховный Суд нашёл, что в деле питбайкера никаких «нарушений норм процессуального закона не допущено». А отказ водителя от требования полицейского пройти медосвидетельствование «образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.26 КоАП». То есть Максима Филатова, по мнению Верховного Суда, лишили водительского удостоверения на совершенно законных основаниях.

Выводы

Процессуальные недочёты при оформлении судебных дел о лишении водителей прав не влияют на итоговый приговор. Для судьи видеозапись, имеющаяся в деле о нетрезвом вождении, остаётся вполне допустимым доказательством вины, даже несмотря на допущенный правоохранительной машиной промах с её процессуальным оформлением.

При оформлении протоколов-постановлений водителю не стоит «играть в ромашку» — то не хочу проходить освидетельствование, то хочу. Сотрудники ГИБДД не обязаны следовать изменениям настроения виноватого водителя.