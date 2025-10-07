С какими болезнями нельзя водить машину: полный перечень диагнозов и противопоказаний

За рулём водитель отвечает не только за свою жизнь, но и за безопасность пассажиров, других участников дорожного движения и пешеходов. Рассказываем, при каких заболеваниях опасно садиться за руль.

Закон, регулирующий перечень заболеваний, с которыми нельзя водить

Состояние здоровья, снижающее внимание, скорость реакции или способность адекватно оценивать ситуацию на дороге — это фактор риска ДТП. Именно поэтому в российском законодательстве (а также в законах других стран) закреплены специальные нормы, регулирующие вопросы допуска к управлению транспортными средствами.

В Федеральном законе «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ указано, что отдельные заболевания и состояния могут ограничивать или полностью исключать возможность получения водительских прав. А с 1 сентября 2025 года вступили в силу новые распоряжения Правительства от 12.04.2025 № 892-р, где расписан перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений к управлению транспортным средством.

Согласно правилам, при некоторых заболеваниях и состояниях управлять транспортным средством:

запрещено полностью (человеку не выдают водительских прав или отказывают в их продлении),

разрешено, но с определёнными условиями (например, ношение очков при низкой остроте зрения).

Психические расстройства и расстройства поведения

Вождение автомобиля требует высокой концентрации, умения быстро реагировать и контролировать своё поведение. При нарушениях психики эти функции могут быть снижены, что повышает риск ДТП.

Запрет на вождение распространяется на:

органические психические расстройства (например, деменция, посттравматические изменения мозга, хронические психозы);

шизофрению и шизотипические расстройства;

аффективные расстройства, включая тяжёлые формы депрессии и биполярное расстройство;

невротические расстройства и последствия тяжёлого стресса;

расстройства личности и поведения у взрослых;

умственную отсталость;

психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков (до прекращения диспансерного наблюдения при стойкой ремиссии).

Отдельно подчёркивается, что с диагнозом «эпилепсия» водительские права получить нельзя, поскольку заболевание сопровождается риском внезапных приступов.

Заболевания и ампутация нижних конечностей

К таковым относятся:

стойкие деформации стопы, таза или позвоночника, значительно затрудняющие ходьбу или вертикальное положение;

укорочение ноги более чем на 6 см (исключение — если нет других дефектов и сохранён достаточный объём движений);

ампутация стопы или всей нижней конечности;

ампутация обеих голеней или бёдер;

ампутация одной ноги при выраженном нарушении функции другой;

паралич или парез ног, если они препятствуют нормальной посадке за руль;

тяжелые сосудистые нарушения с трофическими язвами.

В этих случаях человека могут допустить к вождению, но только на автомобилях с ручным управлением, специально оборудованных для инвалидов.

Заболевания и ампутация верхних конечностей

При управлении транспортом не менее важна сохранность рук, так как именно они обеспечивают контроль над рулём, коробкой передач и другими элементами управления.

Перечень заболеваний, при которых человека могут допустить только к управлению автомобилем с автоматической трансмиссией:

полное отсутствие верхней конечности или кисти;

отсутствие нескольких пальцев;

неподвижность в межфаланговых суставах, затрудняющая захват руля;

тяжелые деформации кистей, ограничивающие их движение.

Для категорий С и D (грузовые и пассажирские перевозки) требования еще жёстче — отсутствие одной руки или кисти полностью исключает возможность получения водительских прав.

Слепота или существенное снижение зрения

Зрение — ключевой фактор безопасного вождения.

При следующих диагнозах водить автомобиль нельзя:

бинокулярная слепота (полная утрата зрения обоими глазами);

стойкая диплопия (двоение в глазах), косоглазие, не поддающееся коррекции;

хронические заболевания оболочек глаза с выраженным нарушением зрения;

выраженные дефекты полей зрения — сужение более чем на 20 градусов.

При близорукости, дальнозоркости или астигматизме водить машину можно, если очки или контактные линзы обеспечивают остроту зрения не ниже установленного порога (например, для категории B — 0,6 на лучшем глазу и 0,2 на худшем).

После операции на глазах (по коррекции зрения) допуск возможен, но только спустя месяц при отсутствии осложнений.

Глухота и снижение слуха

Потеря слуха не является препятствием для вождения легковых автомобилей. Однако для категорий С, СЕ, D и DE требования более жёсткие.

Водить такие транспортные средства категорий С, СЕ, D и DE запрещено, если:

человек не воспринимает разговорную речь на расстоянии до трёх метров;

человек не слышит шёпот на расстоянии меньше одного метра;

имеются тяжёлые хронические заболевания уха и вестибулярного аппарата, сопровождающиеся выраженным головокружением.

Резюме

Законодательство чётко определяет перечень заболеваний, при которых садиться за руль запрещено полностью или допустимо только при соблюдении определённых условий.

К полным противопоказаниям относятся:

тяжёлые психические расстройства;

эпилепсия;

бинокулярная слепота;

отсутствие обеих ног или рук;

выраженные нарушения слуха и работы вестибулярного аппарата (для определённых категорий).

Во многих других случаях допуск возможен, но с ограничениями:

обязательное использование очков или контактных линз;

управление только специально оборудованным автомобилем (например, с ручным управлением или автоматической трансмиссией).

Главная цель этих правил — минимизировать риск ДТП и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.

Нюансы

Почему под запретом оказались ментальные расстройства?

Психические заболевания могут снижать внимание, замедлять реакцию и нарушать способность адекватно оценивать ситуацию. Это напрямую повышает риск ДТП и угрожает безопасности на дороге.

Как водителей проверяют на наличие диагноза?

Перед получением или продлением водительских прав человек проходит обязательную медкомиссию. Врач-психиатр и нарколог проверяют наличие противопоказаний и могут направить на дополнительные обследования. Сейчас автомобилисты обязаны проверять здоровье раз в 10 лет — при получении или обмене водительского удостоверения на новое.

По новому закону, ГИБДД сможет направлять водителя на внеплановое обследование, если, например, в ходе диспансеризации у него выявили заболевания, при которых запрещено садиться за руль. По итогам этой медицинской проверки будет приниматься решение о лишении гражданина водительских прав.

Почему ГИБДД может не знать о водителях с болезнями?

Часть заболеваний диагностируется поздно или человек не обращается за медицинской помощью. Кроме того, информация о диагнозе не всегда своевременно поступает в базы данных.

Могут ли лишить водительских прав инвалида, если они у него уже есть?

Да, например, если заболевание прогрессирует и уже не позволяет человеку безопасно управлять транспортным средством. Такое решение может быть принято ГИБДД после дополнительного обследования водителя.

Как лишают водительских прав по состоянию здоровья?

Если выявлен диагноз из перечня противопоказаний, врач сообщает в ГИБДД, где проводится проверка. После этого водительское удостоверение может быть изъято решением компетентных органов.

Можно ли вернуть права после лишения ВУ по состоянию здоровья?

Да, при условии выздоровления или стойкой ремиссии. Для этого нужно пройти повторное медицинское освидетельствование и подтвердить отсутствие противопоказаний.