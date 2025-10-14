Верховный Суд разъяснил порядок наказания за разбитый отбойник

Когда ущерб от аварии нанесён «без умысла», это ещё не повод освободить виновника от ответственности. В этом убедился житель Крыма, с чьим судебным делом ознакомился «Рамблер/авто».

Авария с участием автовладельца Душки Сергея Ивановича случилась утром 28 февраля 2024 года в районе 206 км трассы Ялта. Там автомобиль Chery (в материалах дела модель не указана) под управлением Душки столкнулся со Skoda Octavia. После удара китайская машина отлетела в дорожный отбойник и повредила его. За это инспектор ДПС, оформлявший аварию, оштрафовал Душку на 5 000 рублей по статье 12.33 КоАП (повреждение дорожных сооружений). Водитель не согласился и отправился обжаловать наказание, дойдя в итоге до Верховного Суда.

Позиция автовладельца

Своё несогласие со штрафом владелец Chery аргументировал следующим образом. Во-первых, по его мнению, авария произошла не по его вине, а по вине водителя «Шкоды». Мол, тот, совершая поворот налево с прилегающей дороги, не уступил машине жалобщика, двигавшейся по главной дороге прямо. Во-вторых, Душка утверждал, что не имел умысла повредить отбойник, не мог предвидеть такой исход событий и потому не должен подвергаться наказанию за произошедшее.

Что решил суд

Рассматривая жалобу, Верховный Суд выяснил, что в момент, предшествующий ДТП, автомобиль Душки двигался по полосе, предназначенной исключительно для поворота направо. Проехав по ней прямо, он и врезался в Skoda второго участника аварии, совершавшего свой манёвр. После этого Chery пролетел дальше и врезался в металлический отбойник, повредив его.

Верховный Суд выяснил, что параллельно с наказанием за повреждение дорожных сооружений Душке оформили ещё и штраф на 1 500 рублей по другой статье КоАП — по части 1 статьи 12.15 — за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. В связи с чем Верховный Суд признал виновником аварии именно водителя Chery, подчеркнув, что в данном случае «действия второго участника ДТП не относятся к обстоятельствам, подлежащим выяснению по настоящему делу об административном правонарушении».

Кроме того, Верховный Суд согласился с выводом Ялтинского городского суда, где Душка изначально обжаловал своё наказание. Отклоняя доводы оштрафованного, тот в своём решении указал, что «отсутствие умысла на совершение административного правонарушения не свидетельствует об отсутствии субъективной стороны как обязательного элемента состава административного правонарушения». В итоге жалоба Сергея Душки была окончательно отклонена в Верховном Суде и его наказания остались в силе.

Выводы

Для водителей в этой истории важны несколько моментов. Ситуация Душки чётко иллюстрирует принцип: если ты нарушаешь требования ПДД при движении даже по главной дороге, никто тебе предоставлять преимущество не должен. В случае аварии именно тебя признают виновником ДТП.

Кроме того, виновник происшествия, скорее всего, пытался «отбиться» от наказания за снесённый отбойник не только из нежелания платить 5 000 рублей штрафа. В подобных случаях виновнику аварии приходится, помимо прочего, возмещать ещё и затраты дорожных служб на восстановление порушенной инфраструктуры. Далеко не всегда в подобной ситуации хватает выплат в рамках ОСАГО. Этот момент следует учитывать, даже если машины в аварии пострадали в минимальной степени.