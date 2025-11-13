Штраф за сбитого лося на дороге: какой размер ответственности предусмотрен

Участниками дорожного движения, согласно российским ПДД, могут быть и животные. Причём речь идёт не только о гужевом транспорте, но и о диких зверях. А раз так, то случаются и столкновения с ними. На примере лося разбираемся, какая ответственность ложится на водителя за сбитое животное и грозит ли штраф за гибель лесного обитателя.

© sarkophoto/iStock / Getty Images

Закон, регулирующий ДТП с лосями

Сразу необходимо уяснить, что для водителя наехать на лося равнозначно любому другому ДТП. Правила дорожного движения чётко указывают, что дорожно-транспортным происшествием является «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинён иной материальный ущерб».

Ответственность за сбитого лося на дороге относится к последней формулировке «иной материальный ущерб», поскольку федеральный закон №52 «О животном мире» в статье 4 прямо указывает, что «животный мир в пределах территории Российской Федерации является государственной собственностью». А согласно статье 137 Гражданского кодекса Российской Федерации, «к животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное».

Проще говоря, если водитель наехал на лося или на любое другое животное, то эта ситуация квалифицируется как дорожно-транспортное происшествие с нанесённым государственному имуществу ущербом. Это значит, что никакого отдельного закона, устанавливающего наказание за зверя, попавшего под колёса автомобиля, в России не существует, а какова ответственность за сбитого лося — будут решать представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а конкретнее — работник лесного охотничьего хозяйства, заповедника или заказника, в границах участка которого и произошло столкновение с представителем дикой фауны. Таким образом, разбираться в конкретной ситуации придётся не столько с сотрудниками ГИБДД, сколько с егерями.

© Ivica Gulija/iStock/Getty Images

Виновен или невиновен водитель в столкновении с животным

Если водитель наехал на лося или любое другое животное, то виновником в таком ДТП является это самое животное. Правда, привлечь к ответственности его не получится при всём желании, поскольку Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в ст. 2.1 «Административное правонарушение» указывает, что к ответственности можно привлечь за действия или бездействие только физические или юридические лица, к которым фауна не относится.

Поскольку в КоАП также нет никаких норм, устанавливающих ответственность водителя за гибель или ранения животных в ДТП, то после такой аварии не будет возбуждаться дело и не будет накладываться штраф на водителя. После оформления аварии инспектор ГИБДД подготовит протокол и определение с отсутствием состава административного правонарушения в столкновении с лосем или другим животным. Водителя может ждать наказание, только если параллельно с наездом на живность он допустил другое нарушение ПДД — например, обгонял там, где не разрешено, был нетрезв за рулём. За это ответственность нести придётся, но это отдельная ситуация.

Однако это вовсе не означает, что водитель, который попал в ДТП с участием животного, не понесёт наказания. Так, по статье 1079 ГК РФ «Ответственность за вред, причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих», к которой относится в том числе и управление транспортными средствами, водитель «обязан возместить вред, причинённый источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего». Умысел лося попасть под колёса доказать нереально, а ситуация, когда егеря специально гнали животное под машину, вообще из разряда невероятных. Так что придётся компенсировать ущерб природе.

© Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Штраф за сбитого лося

Формально это именно компенсация, а не штраф. Сумму будут определять егеря, на участке которых произошло ДТП, после того, как получат документы о столкновении от ГИБДД. Ущерб берётся не с потолка, а в рамках приказа Минприроды России №948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причинённого охотничьим ресурсам». В нём прописаны таксы для исчисления размера вреда, причинённого этим самым охотничьим ресурсам.

Если продолжать рассматривать ситуацию на примере лосей, то за одну сбитую особь придётся раскошелиться на 80 000 рублей. Если не повезёт и под колёсами окажется несколько животных, платить придётся за каждое. Но есть нюансы. Если будет доказано, что водитель умышленно наехал на лося, компенсацию придётся оплатить в трёхкратном размере — 240 000 рублей за животное, а в ситуации, когда водитель умышленно сбил самку лося, сумма ущерба умножается в пять раз — 400 000 за погибшую лосиху.

Ведомство, ответственное за штрафы

Как отмечалось выше, подобные дорожно-транспортные происшествия рассматривают с точки зрения компенсации нанесённого ущерба егеря из Минприроды России. Этому же ведомству и придётся оплачивать выставленный после ДТП с лосём счёт. Но только в ситуации, если у водителя, столкнувшегося с животным, не было на момент аварии действующего полиса ОСАГО.

При наличии автогражданки за компенсацией егеря будут обращаться в страховую компанию водителя, угодившего в ДТП, — действующий лимит выплат по ОСАГО составляет 400 000 рублей за ущерб имуществу, чего должно хватить для возмещения нанесённого неумышленного ущерба за сбитого лося.

Страховая компания может попытаться отказать в выплате, ссылаясь на умысел страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного, но доказывать это придётся страховщикам. А если выплату попытаются проигнорировать из-за недостатка документов, отсутствия обоснования суммы возмещения или других причин, то водителя это тоже не коснётся — компенсацию требуют представители Минприроды России, поэтому на них и лягут заботы по решению всех возникающих у страховой компании вопросов.

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Порядок действий при ДТП с лосем

Все вышеописанные нюансы компенсации ущерба за сбитое животное справедливы только в том случае, если ДТП было оформлено с привлечением инспекторов ГИБДД. Поэтому в любой ситуации — под колёса попало дикое животное или домашнее, животное погибло на месте, получило ранения или не пострадало и убежало с места ДТП — порядок действия водителя одинаков.

Остановить автомобиль и не перемещать его после столкновения; Включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки; Позвонить 112 и вызвать сотрудников ГИБДД для оформления ДТП; Максимально подробно зафиксировать место столкновения с животным с помощью фотографий и видео; Не трогать пострадавшее животное, если оно осталось на месте аварии; Получить от ГИБДД копию определения об отсутствии административного правонарушения; Сообщить в страховую компанию, где оформлен полис ОСАГО, о случившемся.

Оставление места ДТП с лосем

Естественно, ни в коем случае нельзя уезжать с места столкновения с животным, даже если оно вроде бы не пострадало и убежало обратно. Лось или другой представитель фауны может погибнуть уже вдалеке от дороги, но сбитое животное позднее всё равно обнаружат егеря и могут объявить водителя в розыск как раз-таки на основании ст. 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», в которой КоАП описывает требования к водителю-участнику ДТП — не покидать место аварии, не употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества до освидетельствования.

Если покинуть место столкновения с лосём, вполне реально лишиться прав на срок от одного года до полутора или получить административный арест на срок до пятнадцати суток. А если оказаться ещё и в состоянии опьянения, то за это может последовать штраф в 45 000 рублей и лишение прав на срок 1,5–2 года.

Так что уезжать с места ДТП с животным никак нельзя — в абсолютном большинстве случаев водитель не будет в нём виновен, а нанесённый природе ущерб компенсируют по ОСАГО. Ну а если покинуть место аварии, водителя ждёт наказание и необходимость из своего кошелька оплачивать штраф.

Вины водителя не будет, даже если столкновение с лосем произошло в зоне действия знака 1.27 «Дикие животные». Он относится к категории предупреждающих знаков и не налагает на человека за рулём никаких обязательств. Так что, какое бы животное не оказалось под колёсами и пусть даже это случилось за предупреждающим знаком, — всегда вызывайте ГИБДД и оформляйте аварию по всей предусмотренной законом форме.

© Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Возмещение стоимости ремонта автомобиля

Если сотрудник ГАИ подтвердит отсутствие вины водителя в ДТП с животным, то получить компенсацию за ремонт повреждённой машины можно будет лишь при наличии действующего полиса каско и то при условии, что в нём прописан такой ущерб. При любых других обстоятельствах автомобилисту придётся чинить свой транспорт за свои кровные.

В ситуации, когда участником ДТП стало животное, у которого есть хозяин, то водитель — опять же, если он признан невиновным в аварии! — может попробовать получить компенсацию от владельца животного. Либо через досудебную претензию, либо через иск в суд, ссылаясь на ст. 1064 «Общие основания ответственности за причинение вреда» ГК РФ, где указано, что «вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред».

© Игорь Зарембо/РИА Новости

Нюансы

Что делать с раненым или мёртвым лосем или любым другим сбитым животным на дороге?

Не нужно трогать животное. Необходимо вызвать полицию для оформления ДТП и ждать приезда сотрудников ГИБДД.

Имеет ли значение возраст или порода сбитого лося?

С точки зрения закона на размер компенсации не влияет возраст сбитого лося.

Имеет ли значение регион, в котором сбили лося?

Аналогично обстоит дело и с регионом, где произошла авария — сумма компенсации единая по всей стране. Штраф будет выше, если доказан умысел наезда на животное или под колёсами окажется самка лося.