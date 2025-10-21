Верховный суд лишил прав водителя из-за ушедшего с места ДТП пешехода

Любое, пусть и совсем незначительное ДТП лучше всё-таки оформить официально. Даже если пострадавшая сторона считает, что дело не стоит выеденного яйца. Эту истину подтвердил Верховный суд.

До Верховного суда добралась жалоба Сергея Дегтярёва из Невинномысска Ставропольского края, который не согласился с лишением его водительского удостоверения после дорожного инцидента.

Что произошло

Дорожное происшествие, участником которого стал Дегтярёв, произошло в начале седьмого утра 17 июля 2024 года. Автобус ПАЗ под его управлением двигался по улице Низяева в Невинномысске. В районе дома №1 на «зебре» замедляющийся автобус слегка толкнул переходившую дорогу женщину, отчего та потеряла равновесие и упала на четвереньки. Сергей Дегтярёв остановился и выскочил из-за руля к упавшей гражданке, чтобы выяснить её состояние. Та встала, отряхнулась и заявила, что с ней всё в порядке. В итоге она ушла по своим делам. А Дегтярёв, видя такое дело, тоже уехал с места ДТП.

Что случилось потом

Как следует из материалов судебного дела, Дегтярёв «спросил у пешехода, необходима ли ей какая-либо помощь, получила ли она какие-либо телесные повреждения, на что получил отрицательный ответ, после которого пешеход ушла на работу. Телесные повреждения обнаружила уже на работе, где её самочувствие ухудшилось».

Гражданка обратилась к медикам. Которые примерно через полтора часа после ДТП официально зафиксировали факт причинения ей телесных повреждений. Эта информация, как и положено в таких ситуациях, отправилась в местное отделение ГИБДД.

В итоге 9 октября 2024-го «мировой» судебного участка № 2 города Невинномысска Ставропольского края лишил Дегтярёва прав сроком на один год в рамках части 2 статьи 12.27 КоАП за «оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся».

Точка зрения водителя

Сергей Дегтярёв с помощью адвоката обжаловал своё лишение. Поскольку, по его мнению, у него не было умысла на нарушение требований ПДД. Ведь ДТП, в соответствии с правилами дорожного движения, считается событие в процессе движения ТС, в результате которого либо физически пострадал человек, либо был нанесён какой-то материальный ущерб.

По мнению Дегтярёва, автобус, за рулём которого он находился в момент аварии, повреждений не получил. А женщина-пешеход со своей стороны утверждала, что физически не пострадала. То есть непосредственно после происшествия водитель, якобы, не мог знать, что у него возникли обязанности, связанные с аварией. Что и стало истинной причиной его отъезда, а не желание скрыться от ответственности.

Что решил Верховный суд

Высшая судебная инстанция сочла аргументацию Дегтярёва и его защитника несостоятельной, пояснив, что она основана на ошибочной интерпретации норм закона.

По мнению Верховного суда, «факт наезда управляемого Дегтярёвым С.И. транспортного средства на потерпевшую, от чего та упала на проезжей части на колени и локти, Дегтяревым С.И. не отрицался и был очевиден для него». Следовательно, ДТП с точки зрения водителя всё-таки было. Поэтому, по мнению суда, покидать место происшествия гражданин права не имел. На этом основании лишение водителя прав Верховным судом было оставлено в силе.

Выводы

Никогда не уезжайте с места подобных происшествий, даже если пострадавший утверждает, что с ним всё в порядке.

Обязательно сообщайте о случившемся в ГИБДД .

Дождитесь официального оформления происшествия.

Если с пешеходом и правда всё в порядке, то он не станет обращаться за медпомощью. В этом случае через 90 календарных дней административное дело автоматически прекратят за истечением срока давности. Поскольку не появится доказательств того, что в результате аварии был нанесён какой-либо вред здоровью человека.