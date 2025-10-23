Эксперт рассказал, когда нельзя штрафовать дважды за одно нарушение ПДД

Российское законодательство запрещает дважды наказывать за одну и ту же провинность. Однако известны случаи, когда автовладельцы считают, что их наказали несколько раз за одно нарушение ПДД. «Рамблер/авто» изучил несколько подобных случаев, один из которых стал в итоге предметом внимания Верховного Суда.

На днях Верховный Суд рассмотрел жалобу автовладельца, решившего, что его дважды оштрафовали за одно превышение скорости, зафиксированное разными камерами. Воронежское ООО «Автомобильно-транспортное предприятие-1» в лице его гендиректора Телепняка Ю.Д. оспаривало штраф о превышении скорости, наложенный, по мнению предприятия, повторно. Событие, произошедшее в 2023 году, отнюдь не уникально. Подобные эпизоды время от времени получают резонанс благодаря СМИ и соцсетям.

Так, например, в июле 2023 года столичный автовладелец обратился в редакцию одной из радиостанций с вопросом, почему на шоссе Энтузиастов (ограничение — 60 км/ч) его дважды за 18 секунд оштрафовали за езду на скорости 82 км/ч. Постановления вынесены по материалам с камер автоматической фиксации, размещённых, по словам водителя, «на соседних домах».

Другой автомобилист из Красноярска в марте 2024-го поведал в соцсетях, что его по аналогичной схеме дважды оштрафовали «за скорость» на улице Калинина. Первое нарушение зафиксировано в 22 часа 19 минут 53 секунды, а второе в 22 часа 20 минут 12 секунд. То есть с интервалом в 19 секунд. Его машина двигалась тогда со скоростью 87 км/ч при разрешённой 60 км/ч.

© simicon.ru

Впрочем, далеко не все автовладельцы пытаются в судах оспаривать подобные штрафы. Но некоторые на этом пути доходят до Верховного Суда. Так поступило и ООО «Автомобильно-транспортное предприятие-1» из Воронежа.

Судя по материалам жалобы, полицейская камера автоматической фиксации, установленная в Воронеже на дамбе Чернявского моста (в направлении левого берега), 4 мая 2023 года в 9 часов 7 минут 10 секунд зафиксировала, как микроавтобус марки «Луидор 2250DS» промчался мимо неё на скорости 85 км/ч при разрешённых в этом месте 60 км/ч. За это предприятию-владельцу оформили штраф в размере 500 рублей по части 2 статьи 12.9 КоАП — за превышение скорости на 20-40 км/ч.

Позиция владельца машины

Руководство компании не согласилось с наказанием. Дело в том, что за 22 секунды до этого микроавтобус попал в объектив другой полицейской камеры, которая тоже «обилетила» автохозяйство на 500 рублей по той же части 2 статьи 12.9 КоАП.

В своей жалобе директор Телепняк указывал, что превышение скорости происходило практически в одно время и на одном участке дороги. То есть имело место единственное нарушение ПДД. На этом основании он считал второй штраф «за скорость» незаконным и просил ВС его отменить.

© Aleksander Polyakov/Global Look Press

Что сказал Верховный Суд

В своем решении Верховный Суд подчеркнул, что оспариваемое жалобщиком нарушение ПДД произошло в другое время и в другом месте по отношению к месту и времени первой фиксации превышения скорости микроавтобусом.

«Таким образом, каждое из данных противоправных деяний образует самостоятельный состав указанного административного правонарушения», — сказано в решении суда. В связи с чем в отмене штрафа компании-владельцу микроавтобуса было отказано.

«На мой взгляд, решение по конкретному делу противоречит разъяснениям, содержащимся в п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 N 20 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". Согласно этому документу, частота размещения работающих в автоматическом режиме технических средств, не позволившая водителю после фиксации административного правонарушения снизить скорость движения ТС без создания аварийной ситуации (…), может свидетельствовать об отсутствии его вины в совершении последующего административного правонарушения, предусмотренного одной из частей статьи 12.9 КоАП РФ». Никитин Михаил Сергеевич Юрист проекта «Штраф-OFF»

При этом на скорости около 85 км/ч, с которой двигался воронежский нарушитель, за 22 секунды микроавтобус проехал примерно 550 метров. Именно такая дистанция, надо полагать, разделяла две полицейские камеры в районе дамбы Чернявского моста в Воронеже в 2023 году.

С 1 сентября 2024-го вступило в силу постановление правительства № 754 от 01.06.2024. Согласно ему, расстояние между камерами контроля скорости в населённых пунктах должно быть не меньше одного километра. Для загородных трасс этот норматив равен пяти километрам.

Но из этого правила предусмотрено исключение. На участках дорог, признанных аварийно-опасными, а также на перекрёстках и в местах, где происходят однотипные ДТП с пострадавшими, полицейские камеры разрешается ставить как угодно часто.

© Алексей Майшев/РИА Новости

Выводы

Закон допускает установку полицейских камер на расстоянии всего лишь нескольких сотен метров друг от друга.Штрафы с двух камер ГИБДД, размещённых на дороге близко друг от друга, не считаются наказанием за одно и то же нарушение ПДД. Когда в постановлениях указаны разное место и время – закон считает их разными нарушениями. Даже если между моментами фиксации прошло всего лишь несколько секунд. Обжаловать такие штрафы не получится.