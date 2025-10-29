Верховный суд лишил водителя прав по видео с регистратора

Можно лишиться прав за езду по встречной полосе даже когда поблизости нет сотрудников ГИБДД. Верховный Суд разъяснил правовой механизм использования роликов с частных автомобильных видеорегистраторов при наказании лихачей.

© Д.Гришкин/Ведомости/PhotoXPress.ru/Legion-Media

Что произошло

История, ставшая предметом исследования Верховного Суда, произошла летом 2024 года в городе Салават Республики Башкортостан.

В полвосьмого утра 6 августа напротив дома 108 по Уфимской улице Владимир Смирнов за рулем своей Skoda Octavia выехал на встречную полосу движения для обгона попутного транспорта.

Для понимания ситуации скажем, что проезжая часть улицы Уфимской представляет собой длинную, почти прямую асфальтированную дорогу между многоэтажками и гаражами, тянущимися вдоль железной дороги. Полос движения — по одной в каждую сторону, разделённых двойной сплошной линией разметки. За запрещённый обгон в таком месте Смирнова прав и лишили.

Позиция судов

Выезд на «встречку» нарушитель произвел 6 августа 2024-го. А всего за пару месяцев до этого момента, 2 июля 2024-го, вступило в силу другое постановление в отношении Смирнова — за ещё одно точно такое же правонарушение (езда по полосе встречного движения в неположенном месте). Тогда его на первый раз оштрафовали на 5 000 рублей.

А за повторную «встречку» в течение года полагается лишение водительского удостоверения. И августовский заезд по встречной полосе обернулся для Смирнова лишением водительского удостоверения на год. При этом поводом для возбуждения административного дела стало сообщение другого автовладельца, чей автомобильный видеорегистратор зафиксировал, как Octavia Смирнова обгоняет через сплошную осевую линию.

Позиция лишённого прав водителя

В основе дела о лишении водительского удостоверения лежат материалы видеофиксации. Между тем, часть 5 статьи 12.15 КоАП предусматривает «в случае фиксации административного правонарушения … средствами фото- и киносъёмки, видеозаписи наложение административного штрафа», а не лишение прав. Следовательно, по мнению Смирнова, ему должны вернуть удостоверение, заменив лишение на денежный штраф.

© ZephyrMedia/Shutterstock

Позиция Верховного Суда

Когда дело дошло до высшей инстанции, Верховный Суд счёл, что доводы жалобы «основаны на неверном толковании норм права». Он отметил, что особый порядок привлечения к административной ответственности (штраф, а не лишение ВУ. — Прим. ред.) возможен при их документировании работающими в автоматическом режиме средствами фото- и видеофиксации.

Пункт 26 постановления Пленума Верховного Суда от 25 июня 2019 года №20 разъясняет, что «под автоматическим режимом следует понимать работу соответствующего технического средства без какого-либо непосредственного воздействия на него человека». То есть когда оно размещено в установленном порядке и фиксирует абсолютно все административные правонарушения «независимо от усмотрения того или иного лица». Следовательно, видеорегистратор, установленный на ТС свидетеля правонарушения, таким техническим средством (работающим в режиме автоматической фиксации) не является.

В решении Верховного Суда сказано, что дело в отношении Смирнова возбуждено в порядке пункта 3 части 1 статьи 28.1 КоАП. Которая говорит, что «поводом к возбуждению административного дела могут быть … сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в СМИ», указывающие на событие административного правонарушения.

То есть в деле Смирнова изначально не было речи об автоматической фиксации. В итоге Верховный Суд не стал заменять ему лишение прав штрафом.

Выводы

Даже если вокруг нет ни полиции, ни камер автоматической фиксации, это не значит, что нарушение (выезд на «встречку» в рассматриваемом случае) не будет задокументирован. Доказательством вины может послужить запись с регистратора, который многие автовладельцы устанавливают в свои автомобили. Снять видео с «выступлением» лихача может любой из его соседей по потоку.

Причем свидетелю нарушения ПДД, снявшему всё на видеорегистратор, ради наказания нарушителя порой даже не нужно самому идти с записью в ГИБДД. Полиция регулярно сама мониторит популярные площадки в интернете и соцсетях, где автомобилисты выкладывают подобные ролики на всеобщее обозрение. На основании таких публикаций потом и возбуждаются административные дела против нарушителей ПДД.