Верховный Суд лишил прав водителя за «бесконтактное» ДТП

Даже если ваша машина вообще никак не пострадала в аварии, оставлять место ДТП нельзя — за это лишают прав. Верховного Суд разъяснил позицию по этому поводу после рассмотрения жалобы автомобилиста из Казани.

Что произошло

12 декабря 2025 года на одной из улиц Советского района Казани в 7:15 утра Николай Алексеев за рулём своего Datsun on-DO перестроился в правую полосу движения. Его манёвр «создал помеху в движении транспортному средству марки Chevrolet Orlando». Водитель последнего попытался увернуться от машины Алексеева и врезался в дорожный знак.

Алексеев счёл, что он не имеет никакого отношения к произошедшему, и поехал дальше по своим делам. Позднее его нашла полиция, а 7 февраля 2025 года мировой суд лишил его водительского удостоверения на один год по части 2 статьи 12.27 КоАП за оставление места ДТП.

Позиция водителя

Николай Алексеев не согласился с приговором о лишении и обжаловал приговор. После череды апелляций он в конце концов добрался с обжалованием до Верховного Суда. В своих жалобах он утверждал, что не являлся участником ДТП, поскольку между его Datsun on-DO и Chevrolet Orlando пострадавшего в аварии водителя никакого механического контакта не было.

Что выявил Верховный Суд

Рассмотрев жалобу Алексеева, Верховный Суд в своём решении прежде всего сослался на определение Конституционного Суда от 13 мая 2019 года № 1198-0. В нём сказано, что «водитель транспортного средства, осуществляющий управление его движением, может быть признан участником ДТП независимо от того, были ли им нарушены ПДД и вступило ли управляемое им транспортное средство в столкновение с другими ТС».

На основании этого Верховный Суд указал, что «признание водителя участником ДТП и оценка наличия в его действиях признаков объективной стороны административного правонарушения не могут быть предопределены исключительно фактом вступления транспортного средства в механическое взаимодействие с другими транспортными средствами, физическими лицами или иными материальными объектами».

То есть причинно-следственная связь между действиями водителя и последующими событиями может существовать, даже если контакта его машины с другими объектами не произошло.

Кроме того, Верховный Суд изучил видеозаписи, приобщённые к делу Алексеева. На них видно, как машина последнего перестраивается сразу из крайнего левого ряда через средний в крайний правый. Туда, где в этот момент двигался Chevrolet Orlando пострадавшего. Причём так близко от последнего, что его водителю приходится экстренно выруливать на обочину от внезапно маневрирующего Datsun on-DO. Уже там «Шевроле» теряет управление, уходит в неконтролируемый занос и в итоге врезается в дорожный знак.

Параллельно с этими событиями сам Николай Алексеев экстренно оттормаживается — с разворотом и остановкой его машины поперек проезжей части в непосредственной близости от разбившегося Chevrolet Orlando. Далее Алексеев уезжает. Вскоре его догоняет и останавливает другой автовладелец, ставший свидетелем ДТП. Последний (под видеозапись) предлагает хозяину Datsun on-DO вернуться на место аварии. Однако тот отказывается, отрицая свое участие в произошедшем, поскольку между его автомобилем и машиной пострадавшего не было никакого контакта.

Решение Верховного Суда

В итоге Верховный Суд пришёл к выводу, что, во-первых, именно действия Алексеева спровоцировали ДТП, несмотря на отсутствие механического контакта между его Datsun on-DO и Chevrolet Orlando второго участника аварии.

Во-вторых, видеозаписи, имеющиеся в деле, подтвердили, что Алексеев был осведомлён о произошедшем и совершенно сознательно покинул место аварии.

Исходя из этих фактов, Верховный Суд оставил в силе приговор о лишении Николая Алексеева прав за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.

