В ГИБДД отчитались об аварийности и спрогнозировали рост числа ДТП в ближайшие месяцы

Научный центр безопасности дорожного движения МВД (НИЦ БДД) опубликовал свой «Обзор дорожно-транспортной аварийности в РФ за 9 месяцев 2025 года». «Рамблер/авто» изучил документ и обнаружил в нём любопытный прогноз от полицейских аналитиков на ближайшие месяцы.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В целом по стране ситуация с авариями, в которых пострадали люди, понемногу улучшается. По итогам девяти месяцев 2025 года НИЦ БДД зафиксировал снижение числа таких происшествий на 2,4% (94 868 аварий) по сравнению с аналогичным периодом года 2024-го.

Наибольшее количество ДТП с пострадавшими людьми (88,7%) происходят по вине водителей. За три квартала текущего года таких аварий зафиксировано 84 175 — на 2,8% меньше, чем годом ранее.

Наибольшее число смертей на дороге произошло из-за нарушения скоростного режима: 2 813 жертв или 32,1% от общего числа погибших из-за нарушений ПДД водителями. Второе наиболее частое нарушение, повлекшее гибель людей, — выезд на полосу встречного движения: 2 394 жертв или 27,3% от общего количества летальных ДТП.

© Elena Mayorova/Global Look Press

Прогноз на ближайшее будущее

Касаясь темы ДТП с выездом на «встречку», специалисты НИЦ БДД отдельно указывают, что резкий рост числа аварий из-за выезда на встречную полосу обычно фиксируется с наступлением холодного времени года.

«Указанные условия препятствуют различимости горизонтальной дорожной разметки, что влияет на возможность правильного позиционирования положения ТС на проезжей части относительно встречного транспорта, а также могут способствовать потере управления ТС, его дальнейшему сносу или заносу», — сказано в документе.

Аналитики НИЦ БДД обращают внимание, что в 2025 году характер статистики смертельных аварий, связанных с выездом на «встречку», в целом совпадает с показателями прошлых лет. Они ожидают, что уже начиная с ноября текущего года сценарий вновь повторится, поскольку «на большей территории страны в это время уже возможно появление снежного покрова».

На основании данных за 2018 — 2024 годы НИЦ БДД ожидает высокие значения числа погибших при выездах на «встречку» в ноябре — в периоды с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00. В декабре и январе такие аварии чаще всего случаются с 07:00 до 20:00.

© Oleg Elkov/Shutterstock

ДТП из-за плохого качества дорог

Не только снег, засыпающий разметку, провоцирует смертельные аварии. На местах более чем четверти дорожных инцидентов с пострадавшими людьми — в 25,9% всех аварий или 24 547 случаев — инспекторы ГИБДД обнаружили «нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог, улиц городов и сельских поселений, железнодорожных переездов». В таких местах в этом году погибло 2 578 человека и ранено 30 160 человек.

Чаще всего речь идет о стёртой дорожной разметке (65,1% фактов такого рода), отсутствии дорожных знаков (15,6%), неправильном применении или плохой видимости дорожных знаков (9,5%).

Какие ДТП опаснее всего

Специалисты называют столкновение машин наиболее частой причиной гибели и ранений людей на дороге. Их с начала 2025 года зафиксировано 42 628 — на 2,6% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. На втором месте — наезды на пешеходов. Таких эпизодов насчитали 21 934 (на 6% меньше).

На этом фоне, по данным НИЦ БДД, уже второй год подряд растёт количество съездов машин с дороги, приведших к смерти или травмам людей. В 2025-м произошло 10 376 таких аварий — на 4,9% больше, чем в 2024-м.

Пьяные аварии

Три квартала 2025 года показали снижение на 11,4% числа аварий с участием нетрезвых или отказавшихся от медосвидетельствования водителей. Их произошло 9 594 — это 10,1% от всех ДТП с пострадавшими. Но на них же пришлось 21,9% всех смертей на дороге. При этом погибших в «пьяных авариях» на 22,9% меньше, чем в прошлом году. Количество раненых тоже снизилось, хотя и в меньшей степени, до 12 362 человек — это на 10,1% меньше, чем годом ранее.

© Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Выводы

Хорошая новость в том, что аварийность в России всё снижается. Плохая — процесс протекает достаточно медленно. Водителям же важно напомнить, что ноябрь-декабрь 2025-го, а также январь 2026-го несут повышенную опасность и увеличивают риски попадания в ДТП с выездом на встречную полосу из-за занесённой снегом или стёртой дорожной разметки. Полицейская статистика утверждает, что наиболее опасный с этой точки зрения период суток — не ночь, как можно было бы предположить, а дневное время.

В любом случае, вне зависимости от времени суток рекомендуем проявлять повышенную осторожность при вождении в зимние месяцы, а также не забыть вовремя «переобуть» автомобиль в подходящие для сезона шины.