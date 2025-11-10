Штраф поневоле: как камеры ГИБДД наказывают водителей за вынужденные нарушения

В соцсетях разворачивается новая волна жалоб на несправедливые, по мнению автовладельцев, штрафы с камер автоматической фотофиксации. Большинство из них связаны с вынужденным пересечением сплошной линии разметки. «Рамблер/авто» разобрался в некоторых кейсах и рассказывает, как действовать в подобной ситуации.

Проблема штрафов с камер автоматической фиксации за вынужденные нарушения ПДД снова стала активно обсуждаться в социальных сетях после очередного случая, произошедшего в Лефортовском тоннеле в Москве. На выложенных в интернет копиях постановления о штрафе видно, как SsangYong Kyron смещается из левой полосы правее через сплошную линию разметки, чтобы пропустить вперёд двигающуюся с включёнными спецсигналами машину скорой помощи.

В результате автовладелец получил штраф на 750 рублей за нарушение требований знаков и разметки (часть 1 статьи 12.16 КоАП). Однако проблема в том, что и не пропустить «скорую» автовладелец не мог: по части 2 статьи 12.17 КоАП за это ему полагался бы штраф от 7 500 до 10 000 рублей или лишение прав на 6–12 месяцев. Таким образом, водитель оказался в положении, когда любое его действие противоречит букве закона.

«Полицейских камер у нас много, однако их программно-аппаратный комплекс, к сожалению, ещё не настолько совершенен, чтобы полностью объективно анализировать и оценивать поведение водителей на дороге. Камеры фиксируют множество нарушений ПДД. Уполномоченное должностное лицо отсматривает этот поток и принимает решение: оформлять штраф по поступившему материалу или нет. Даже официальная статистика свидетельствует, что неправильно оформленные постановления бывают. Но их доля в общей массе штрафов невелика. В случаях, как, например, с пропуском скорой помощи, штраф, конечно же, нужно обжаловать», — объясняет «Рамблер/авто» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как показывает даже беглое изучение соцсетей, водителей вынуждают нарушать требования разметки не только машины экстренных служб.

Например, в июне 2025 года на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах универсал Lada Vesta был вынужден объезжать препятствие — высокую «ступеньку» в дорожном полотне, образовавшуюся из-за снятого слоя асфальта. При этом водитель заехал правой стороной машины на автобусную полосу и получил штраф по части 1.1 статьи 12.17 КоАП в размере 2 500 рублей. То есть водителю пришлось выбирать между штрафом с камеры и перспективой остаться с пробитыми от удара об острую кромку асфальтовой «ступеньки» покрышками и, возможно, повреждёнными колёсными дисками. Получается, что к нарушению ПДД автовладельца вынудили дорожники, но расплачиваться пришлось ему.

Примерно по такой же схеме (объезд препятствия в виде глубокой ямы в левой полосе) развивались события 23 октября 2025 года в Санкт-Петербурге на улице Белоостровской. Там фургон «ГАЗель Next» выехал левыми колёсами на встречную «А-полосу», пересекая сплошную линию разметки. Автовладельцу оформили штраф за езду по выделенной полосе маршрутного транспорта на 4 500 рублей по части 1.2 статьи 12.17 КоАП. Хотя теоретически местный центр автоматической фиксации мог бы покарать его более гуманно: по части 3 статьи 12.15 КоАП — за объезд препятствия по встречной полосе там, где это запрещено. Она подразумевает санкцию от 1 500 до 2 500 рублей. Потому что даже по фото из материала фотофиксации, приложенного к постановлению, видно, что водитель явно вынужденно выезжает левее сплошной линии.

Характерно, что ни в одном из описанных случаев водителям не удалось оспорить наложенные на них санкции.

«Справедливости ради замечу, что далеко не всегда штраф оказывается действительно несправедливым. Недавно ко мне обратился автомобилист, которого наказали за обгон по "встречке" через сплошную осевую. На полученном им вместе с постановлением фото с камеры ГИБДД его транспортное средство располагается в своей полосе, без выезда на встречную. Несправедливо оштрафовали? Несправедливо. Стали разбираться. Оказывается, помимо фотографий, в деле имеется ещё и видеозапись. На которой чётко видно, как машина "несправедливо наказанного" выезжает на встречную полосу и совершает запрещённый обгон. Так что не всегда "ошибочные" штрафы с камер по-настоящему ошибочны», — поясняет депутат Нилов.

Выводы

Любой водитель может попасть в ситуацию, когда придётся безальтернативно выбирать между дорогостоящим ремонтом (либо вероятной аварией) и штрафом за нарушение ПДД. Или между двумя разными штрафами — как в случае с машиной скорой помощи.

Попытаться обжаловать несправедливый штраф, разумеется, можно. Но только когда речь идёт о препятствии в полосе движения, которое машина физически не может преодолеть без нарушения требований ПДД: провал грунта, упавшее дерево, сломавшееся ТС и тому подобное. Но когда была возможность объехать препятствие без нарушения ПДД (например, по соседней попутной полосе) но водитель выбрал траекторию, ведущую через встречную полосу или обочину, обжаловать штраф не получится.

В случае с выбоиной в асфальте, которую машина теоретически могла бы преодолеть (пусть и на минимальной скорости), обжаловать штраф за её объезд не удастся однозначно. Дело в том, что пункте 10.1 ПДД указано, что «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, учитывающей … дорожные и метеорологические условия. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки ТС». То есть увидел, например, глубокую яму или ступеньку от срезанного слоя асфальта — притормози и проезжай её медленно и безопасно, а не объезжай по встречной полосе, не снижая скорости.

Что касается случаев с вынужденным пересечением сплошной линии ради пропуска скорой помощи, то шансы обжаловать гораздо выше. Однако вряд оно может ограничиться обращением в ГИБДД. Там, разумеется, водителя прекрасно поймут. Но формально пересечение линии было? Было, пусть и без умысла нарушения. Скорее всего, придётся обращаться в судебные инстанции. В этом случае, возможно, получится отменить штраф.