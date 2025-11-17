Как работает группа разбора ДТП в ГИБДД: подробное руководство для участников аварий

В 2025 году разбор ДТП в ГИБДД остаётся важнейшей процедурой, регламентирующей установление обстоятельств аварии и определение виновных лиц.

© Максим Чернобровов

Несмотря на развитие технологий и внедрение электронных сервисов, личное рассмотрение аварии сотрудником ГАИ не утратило актуальности. Ведь инспектор ГИБДД по ДТП должен профессионально оценить материалы, пересмотреть видеозаписи (при их наличии) и выслушать всех участников происшествия.

Именно грамотное расследование компетентными специалистами ГИБДД позволяет избежать ошибок и вынести объективное решение по ДТП, которое ляжет в основу дальнейшего возмещения ущерба, страховых выплат и даже возможных судебных разбирательств.

Ситуации, когда назначается разбор ДТП

Когда происходит дорожно-транспортное происшествие, не всегда его можно урегулировать на месте по европротоколу. Сложные случаи вроде столкновений с тяжёлыми последствиями, травмами, спорными обстоятельствами и серьёзными материальными потерями требуют тщательного разбирательства.

Разбор ДТП в ГИБДД назначается при следующих случаях:

1. Инспектор на месте не может установить виновника ДТП:

спорные случаи из-за отсутствия достоверных свидетелей;

аварии с большим количеством участников;

противоречия в схемах ДТП или объяснениях водителей.

2. Участники ДТП не согласны с выводами инспектора, оформлявшего аварию на месте, и обжалуют его решение.

Именно в таких ситуациях материалы по ДТП становятся объектом пристального изучения, а группа разбора ДТП в ГИБДД приступает к делу. В случае спора между участниками, неясности схемы происшествия или отказа одной из сторон признавать свою вину, инспектор ГИБДД по ДТП инициирует полноценное расследование.

Разбор ДТП в ГАИ позволяет собрать все необходимые доказательства, опросить свидетелей, изучить предоставленные фото- и видеоматериалы, что становится решающим фактором при вынесении решения ГАИ по ДТП.

Сроки проведения разбора ДТП

Один из самых острых вопросов для автовладельцев — сроки рассмотрения ДТП в ГИБДД. Они официально установлены в КоАП. Если один или несколько участников ДТП получили легкий или средней тяжести вред здоровью, рассмотрение в ГАИ должно произойти не позже 30 дней с момента регистрации происшествия и не позднее 15 дней с момента получения должностным лицом материалов о ДТП.

В общем же случае — при отсутствии пострадавших и в связи с сложностью дела, необходимостью сбора дополнительных доказательств или проведением технических экспертиз — разбор должен состояться не позднее чем через 60 дней после аварии. Реальный срок разбора ДТП в ГИБДД, если происшествие не осложнено тяжёлыми повреждениями или травмами, обычно составляет две-три недели.

© Максим Чернобровов

Порядок проведения разбора ДТП

1. Этапы рассмотрения ДТП в ГИБДД:

Сбор и регистрация материалов:

протоколы и схемы происшествия;

фотографии и видео с места ДТП;

объяснения и документы сторон.

2. Информирование участников (заказным письмом с датой и временем разбора).

3. Проведение заседания группы разбора:

изучение фактов, включая материалы, собранные инспекторами ГИБДД на месте ДТП, а также фотографии и другие материалы, например записи с камер видеонаблюдения на месте ДТП;

опрос сторон, свидетелей;

анализ схемы ДТП, возможная дополнительная экспертиза.

4. Принятие решения ГАИ по ДТП и оформление итоговых документов.

Правила поведения во время разбора ДТП

Вызывая водителей на разбор в ГИБДД после ДТП, правоохранители ожидают от них спокойствия и максимальной объективности. Правильное поведение — это уважение к инспектору, лаконичное изложение своей позиции, предоставление документов и технических доказательств.

Оптимально заранее подготовить материалы об аварии: от фотографий повреждений до медицинских справок, полученных в ходе медицинской эскпертизы, назначенной дознавателем в ходе оформления ДТП. Во многих случаях грамотная презентация аргументов позволяет избежать длительного разбирательства и ускоряет рассмотрение ДТП в ГИБДД.

Формирование группы разбора в ГИБДД

Типовой состав группы разбора ДТП в ГИБДД:

инспектор ГИБДД по ДТП (руководитель разбора);

свидетели происшествия (при их наличии);

при необходимости может также присутствовать представитель страховщика или юрист, если все участники разбора не против их присутствия;

технический эксперт или иные приглашённые специалисты (по ходатайству сторон или по инициативе инспектора группы разбора).

© Максим Чернобровов

Время и место проведения разбора аварии

Разбор ДТП обычно проходит в специально оборудованных помещениях ГИБДД. Время заседания зависит от загруженности инспекторов, количества материалов и сложности дела. Приоритет, как правило, даётся делам, связанным с нанесением вреда здоровью или крупным материальным ущербом. Иногда стороны (участники ДТП) могут договориться об удобном времени процедуры с инспектором, но исключительно в рамках установленного регламента.

Правильное поведение со стороны участника ДТП

Перед заседанием группы разбора

Подготовьте пакет документов (паспорт, права, все бумаги с места по ДТП).

Позаботьтесь о предоставлении фото- и видеодоказательств.

Проверьте корректность протокола и схемы ДТП.

На группе разбора

Спокойно и по существу излагайте позицию.

По спорным вопросам подавайте ходатайства в письменной форме с требованием проведения дополнительной экспертизы.

Подавайте письменные ходатайства.

После разбора

Внимательно ознакомьтесь с постановлением.

Если не согласны с решением группы разбора, то сразу же обжалуйте его, написав заявление на имя начальника подразделения ГИБДД. Кроме того, решение группы разбора можно также обжаловать в суде.

Правильное выстраивание линии защиты на разборе

Проверьте корректность схемы ДТП и протоколов.

Заявите ходатайство о приобщении своих доказательств.

Если есть противоречия — ходатайствуйте провести повторную автоэкспертизу.

Найдите свидетелей и обеспечьте их явку на группу разбора в назначенное время.

Найдите и приобщите к доказательствам все фото- и видеоматериалы, имеющие отношение к ДТП.

При возможности привлеките юриста, специализирующегося на ДТП.

Следите, чтобы инспектор ГИБДД по ДТП зафиксировал ваши доводы письменно.

Ни в коем случае не стоит вступать в эмоциональные споры — вся аргументация должна быть юридически выверенной. Если возникают подозрения в предвзятом отношении инспектора, участник вправе ходатайствовать о рассмотрении дела другим сотрудником или вызвать специалистов из другой группы разбора ДТП в ГИБДД. Это позволит сохранить объективность и добиться максимально справедливого решения ГАИ по ДТП. Однако имейте в виду, что такого рода ходатайства могут быть отклонены инспектором.

© Максим Чернобровов

Резюме

Разбор ДТП в ГИБДД — процедура для объективной оценки обстоятельств аварии.

Своевременное присутствие, грамотная подготовка и корректное поведение — залог достижения справедливого решения ГАИ по ДТП.

В спорных ситуациях важно знать свои права, не бояться подавать ходатайства и привлекать экспертов.

Следует чётко соблюдать сроки и правила, чтобы не ухудшить свою правовую позицию и получить объективное рассмотрение ДТП в ГИБДД .

Процедура разбора аварий в ГИБДД является дополнительной гарантией соблюдения всех прав участников дорожного движения и возможностью для каждого участника подготовить и донести свою позицию по происшествию.

Нюансы

Через сколько после рассмотрения ДТП группа разбора выносит решение?

Согласно КоАП группа разбора обязана вынести решение в течение тридцати дней после завершения слушания, если в ДТП есть пострадавшие. Если же дело не осложнено наличием пострадавших или же они находятся в больнице на лечении и не могут присутствовать на разборе, то срок вынесения решения может быть продлён до шести месяцев.

Реально ли перенести группу разбора?

Перенос разбора ДТП в ГИБДД возможен по уважительным причинам: болезнь, смерть близких родственников, отъезд по служебной необходимости — для этого необходимо заранее подать ходатайство инспектору. Количество переносов не регламентировано, однако при отсутствии действительно уважительной причины дело может быть рассмотрено без участника ДТП. В исключительных случаях инспектор может удовлетворить ходатайство участника аварии перенести рассмотрение в отдел ГИБДД по месту регистрации гражданина. Но это возможно лишь когда перенос не осложняет процесс рассмотрения административного дела по ДТП.

Что будет, если участник ДТП не явится на разбор в ГАИ?

Если участник без уважительной причины не явился на разбор ДТП в ГИБДД, инспектор ГИБДД по ДТП фиксирует неявку и рассматривает дело с учётом имеющихся материалов и объяснений другой стороны. В этом случае решение ГИБДД по ДТП выносится без учёта позиции отсутствующего. Если же участник разбора не может присутствовать по уважительной причине, то ему следует озаботиться документальным подтверждением своей неспособности участвовать в рассмотрении своего дела.