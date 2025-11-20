Верховный Суд отменил лишение прав за отказ от проверки на алкотестере

Верховный Суд встал на сторону водителя, лишённого прав за мнимый отказ от проверки на алкотестере. Только дойдя до высшей судебной инстанции, мотоциклист смог доказать, что ГИБДД изъяло его водительское удостоверение не по закону.

Что произошло

Ночью 7 июля 2024-го Юрия Хамидуллина, ехавшего на мотоцикле Suzuki по улице Ломоносова в Сальске Ростовской области, остановил наряд ГИБДД. Его общение со стражами порядка закончилось тем, что в местный суд отправилось дело о лишении водителя прав — за отказ от медосвидетельствования на предмет алкогольного опьянения.

Что происходило в судах

Удивительно, но 8 августа 2024 года мировой судья участка № 1 Сальского судебного района Ростовской области прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения (пункт 2 части 1 статьи 24.5 КоАП).

Но радовался Хамидуллин недолго. Через месяц, 4 сентября, Сальский городской суд отправил его дело на новое рассмотрение мировому судье. Видимо, удовлетворив апелляцию ГИБДД. И со второго захода, 19 декабря 2024-го, мотоциклиста приговорили к штрафу в 30 000 рублей и лишению прав на полтора года — по части 1 статьи 12.26 КоАП за отказ от медосвидетельствования.

Юрий Хамидуллин, разумеется, не согласился с таким поворотом и обжаловал своё лишение последовательно во всех вышестоящих судебных инстанциях, которые оставляли второе решение без изменения. В конце концов дело оказалось в Верховном Суде.

Что выяснил Верховный Суд

Изучая материалы дела, судья Верховного Суда обратил внимание на важные детали. Вот что, например, сказано в его решении: «как следует из акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 61 АА 23006019 от 07 июля 2024 года, освидетельствование Хамидуллина Ю. В. на состояние алкогольного опьянения с использованием алкотестора не проводилось, причина его непроведения не указана».

При этом в этом акте обнаружилась запись о несогласии Хамидуллина с результатами освидетельствования, которого вроде как не было! Но в этом же в протоколе указано, что Хамидуллин от прохождения освидетельствования отказался.

Кроме того, Верховный Суд обратил внимание, что с самого первого заседания у мирового судьи мотоциклист и его защитник постоянно утверждали, что сотрудники ГИБДД вообще не предлагали водителю пройти медосвидетельствование. И он от него не отказывался.

Более того, водитель утверждал, что протокол о направлении на медицинское освидетельствование, акт освидетельствования, протокол об административном правонарушении, оказавшиеся в судебном деле, изменены. В доказательство этого он представил судам свои копии этих документов.

Сравнение выявило следующие нестыковки:

В копии акта освидетельствования, выданной сотрудниками ГИБДД водителю, отсутствует указание на признаки, что тот находился в состоянии опьянения. И нет указания на применение видеозаписи в процессе освидетельствования. Хотя в оригинале акта, представленном в суд, всё это чудесным образом присутствует.

В протоколе о направлении на медицинское освидетельствование нет даты и времени направления Хамидуллина на медосвидетельствование. А в оригинале, оказавшемся в судебном деле, всё это тоже появилось.

В копии протокола об административном правонарушении, оставшейся на руках водителя, «не указаны прилагающиеся к нему вышеуказанные процессуальные документы, сведения о которых перечислены в оригинале протокола об административном правонарушении. Из изложенного следует, что на время их составления должностным лицом ГИБДД не были установлены основания для направления Хамидуллина Ю. В. на медицинское освидетельствование на состояние опьянения».

Характерно, что «допрошенный в качестве свидетеля инспектор ДПС отделения ДПС ГАИ ОМВД России по Сальскому району Ростовской области «Ч» отрицал внесение им изменений в процессуальные документы после вручения их копий Хамидуллину Ю.В.»

Тем не менее Верховный Суд счёл, что «административный орган не вправе в одностороннем порядке вносить изменения в указанные протоколы».

Кроме того, Верховный Суд отметил, что суды низших инстанций ошибочно признали изменённые документы допустимыми к рассмотрению.

Судя по всему, мировой судья, закрывая на первом же заседании дело Хамидуллина «за отсутствием состава», рассуждал примерно так же, как и Верховный Суд. Но потом, видимо, что-то повлияло на его позицию, и он пересмотрел собственное решение не в пользу водителя.

Что решил Верховный Суд

В итоге Верховный Суд пришел к выводу, что «допущенные по настоящему делу нарушения требований, предусмотренных КоАП, являются существенными, повлияли на всесторонность и полноту рассмотрения дела, а также законность принятых по делу решений».

На этом основании он решил производство по делу о лишении прав Юрия Хамидуллина прекратить «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены судебные акты». Таким образом, водительское удостоверение Юрия Хамидуллина должно вернуться к владельцу.