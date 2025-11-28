Верховный Суд отменил лишение прав из-за ошибки в документах

Автовладелец, оставшийся без водительского удостоверения за отказ от медицинского освидетельствования, добился изменения судебного решения. Помогло ему в этом деле внимательное изучение текстов постановления мирового суда.

Что произошло

Судебная эпопея Арсена Рудковского началась по, можно сказать, стандартному сценарию. В 12-м часу ночи 13 октября 2024 года он двигался за рулём своего автомобиля Chery по улице Бориса Лосева в городе Ханты-Мансийске. В районе дома номер 18 его остановил патруль ДПС. Полицейские заподозрили водителя в нетрезвом вождении и предложили пройти медицинское освидетельствование. Рудковский отказался. После чего на него были оформлены и отправлены в суд материалы по части 1 статьи 12.26 КоАП — «невыполнение водителем ТС законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения».

Что решил мировой суд

11 ноября 2024 года дело Рудковского А. А. было принято к судебному производству. Рассмотрение назначено было на 28 ноября 2024 года. Однако по ходатайству автовладельца оно было отложено на 5 декабря 2024 года. На это заседание Арсен Рудковский и его адвокат не явились, и дело было рассмотрено в их отсутствие. Приговор: 30 000 рублей штрафа и лишение прав на 1,5 года. Копию судебного решения отправили лишенцу. Тот не согласился с приговором и приступил к его обжалованию в вышестоящих инстанциях. Все суды оставили решение мирового в силе, пока жалоба не дошла до Верховного Суда.

Что обнаружил Верховный Суд

При изучении материалов дела выяснилось, что содержание подлинника постановления мирового судьи не совпадает с текстом экземпляра, полученного Рудковским.

Так, датой вынесения постановления о лишении автомобилиста водительского удостоверения в подлиннике указано 5 декабря 2024 года, а в копии — 28 ноября 2024 года.

Более того, на первом листе подлинника второй абзац выглядит так:

«В судебное заседание Рудковский А. А. и его защитник не явились, о времени и месте рассмотрения дела были надлежаще уведомлены, ходатайств об отложении рассмотрения дела от них не поступило. Уважительная причина неявки судом не установлена».

В копии документа он же написан уже чуть иначе:

«В судебное заседание Рудковский А. А. не явился, о времени и месте рассмотрения дела был надлежаще уведомлен, ходатайств об отложении рассмотрения дела от него не поступило. Уважительная причина неявки судом не установлена».

Позиция Верховного Суда

Изучив дело, Суд счёл, что «наличие подобных разночтений недопустимо. Постановление ... не отвечает требованиям статьи 29.10 КоАП, что является существенным процессуальным нарушением и не позволяет признать данное постановление, а также состоявшиеся по делу судебные акты вышестоящих судов законными».

Далее высшая судебная инстанция констатирует, что возможность устранить допущенные мировым судом нарушения на данный момент утрачена. То есть вернуть на новое рассмотрение дело о лишении прав водителя Рудковского уже нельзя — «в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности». Исходя из этого обстоятельства, Верховный Суд отменил решение мирового и всех остальных судов о лишении прав Арсена Рудковского.

Вывод

Если вы не согласны с наказанием за то или иное нарушение ПДД — внимательно читайте и сравнивайте текст оригинала постановления и его копии. Разночтения в официальных документах, которые обязаны быть идентичными, — весомый аргумент для их обжалования. Даже если не удалось добиться справедливости в апелляционной и кассационной инстанциях, не опускайте руки: Верховный Суд в подобных случаях практически всегда становится на сторону водителя.