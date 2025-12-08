Верховный Суд наказал водителя, попавшего в дорожную ловушку

Любой автомобилист, хорошо учивший ПДД, знает общее правило: зона действия дорожного знака заканчивается на ближайшем к нему перекрёстке. Однако бывают ситуации, когда слишком часто установленные знаки создают своего рода ловушку для водителей. Впрочем, исключений из этого правила быть не может. В этом убедился житель Астраханской области, дошедший до Верховного Суда.

Что произошло

Началась эта история во второй половине дня 30 сентября 2024 года в Ахтубинске Астраханской области. В момент, когда Игорь Бабичев за рулём своего Renault Logan двигался по улице Заводская. Это достаточно узкий и длинный проезд, тянущийся вдоль одной из волжских проток — между железнодорожным узлом и городской застройкой.

На участке между перекрёстками Заводской с улицами Тельмана и Кольцова (отрезок длиной около 50 метров) водитель решил обогнать попутную машину. И уже через несколько десятков метров дальше по дороге был остановлен экипажем ДПС, наблюдавшим его маневр. Полицейские сообщили Бабичеву, что он нарушил ПДД, выехав на встречную полосу в запрещённом месте. Дело водителя отправилось в суд.

Позиция водителя

Обгон был начат на перекрестке улиц Заводская и Тельмана и закончен на перекрестке улиц Заводская и Кольцова. Таким образом, выезд на встречную полосу происходил на участке, где уже не действовал установленный соответствующим знаком запрет. Поскольку, согласно ПДД, перекрёсток дорог (улиц Заводской и Тельмана) отменяет действие установленного до него знака — в данном случае знака 3.20 «Обгон запрещён».

То, что нерегулируемый перекрёсток вышеназванных улиц является таковым, а не выездом с примыкающей территории, подтверждается установленным на нём знаком 2.1 — «Главная дорога». Руководствуясь такой логикой, водитель утверждал, что претензии к нему по поводу «встречки» безосновательны.

Что сказали суды

Не вняв аргументам Бабичева, мировой судья судебного участка № 2 Ахтубинского района Астраханской области оштрафовал Бабичева на 5 000 рублей по части 4 статьи 12.15 КоАП («выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления»). Водитель не согласился с решением суда и отправился обжаловать его.

В городском суде Ахтубинска и в более высоких инстанциях жалобу Бабичева не поддержали, оставив приговор в силе.

Так, в Ахтубинском городском суде судья, рассматривавший дело автовладельца, указал следующее:

«доводы водителя … не могут быть приняты судом, поскольку согласно проекту организации дорожного движения и видеозаписи административного правонарушения, участки автодороги, равно перекрёстки дороги, и далее после перекрёстков находятся в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещён».

То есть никаких вам отмен действия знака после перекрёстка. Более того, далее в решении суда сказано:

«доводы, … что нерегулируемый перекрёсток улиц Заводская и Тельмана, согласно ПДД, отменяет действие знака, запрещающего обгон, подлежат отклонению».

Поскольку, по мнению судьи, на спорном участке автодороги по пути следования Бабичева отсутствуют знаки отмены запрета выезда на встречную полосу — «что исключает прерывание действие дорожного знака 3.20 "Обгон запрещен"». Таким образом, кассационная инстанция поддержала мнение городского суда.

Что сказал Верховный Суд

Верховный Суд рассмотрел жалобу Игоря Бабичева и отказал ему в отмене решений нижестоящих судов. Несмотря даже на то, что приложенную к делу полицейскую видеозапись выезда на встречную полосу оказалось невозможно воспроизвести. Высшая судебная инстанция пришла к следующему выводу:

«данная видеозапись исследована предыдущими судами, получила оценку в совокупности с другими представленными доказательствами, в числе которых схема дислокации дорожных знаков и разметки. Из материалов дела не следует, что перед пересечением улицы Заводская с другими второстепенными дорогами были установлены знаки, отменяющие действие установленного ранее дорожного знака 3.20».

На этом основании наказание Бабичеву было оставлено в силе.

Вывод

С одной стороны, пункт 3 ПДД говорит, что «зона действия знака 3.20 («Обгон запрещён») распространяется от места установки знака до ближайшего перекрёстка за ним, а в населённых пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населённого пункта. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки».

С другой стороны, все суды и Верховный Суд, в частности, сочли, что для отмены действия знака 3.20 «Обгон запрещён» наличия одного только перекрёстка недостаточно. Требуется ещё специальный отменяющий знак — 3.21 «Конец зоны запрета обгона».

В подобных местах обгонять «строго по ПДД», как выясняется, не стоит. Поблизости может оказаться засада патруля ДПС, контролирующего эту «дорожную ловушку». Встреча с полицией при таких условиях грозит оформлением протокола «за встречку» каждому, кто решится на обгон после перекрёстка. Отменить последующее наказание, скорее всего, не выйдет — что и показал вышеописанный случай.