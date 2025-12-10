Когда можно останавливаться на автобусной остановке: правила, нюансы и штрафы

Само название «автобусная остановка» говорит о предназначении этого места. Но в некоторых случаях ею имеют право пользоваться и легковые автомобили. «Рамблер/авто» подробно рассказывает, можно ли останавливаться на автобусной остановке.

© Наталья Селиверстова/РИА Новости

Знаки и разметка на автобусных остановках

В Правилах для обозначения автобусной остановки предусмотрен знак 5.16: синий прямоугольник со вписанным в него белым квадратом с чёрным автобусом на его фоне. Вместе со знаком или без него зону автобусной остановки обозначает также и жёлтая зигзагообразная разметка 1.17.1 на проезжей части — как правило, вдоль её края.

Что запрещено в зоне автобусной остановки

На расстоянии менее 15 метров от знака 5.16 запрещена стоянка и остановка любых транспортных средств. Об этом сказано в пункте 12.4 ПДД.

Разворот — согласно пункту 8.11 ПДД.

Движение задним ходом — согласно пункту 8.12 ПДД.

Запрет не распространяется на ТС оперативных служб и коммунальные машины, выполняющие свои задачи.

Разрешённые способы остановки транспорта на автобусной остановке

Пункт 12.4 ПДД оговаривает, что легковая машина или такси могут останавливаться на автобусной остановке исключительно для посадки-высадки пассажиров. При условии, что не будет создана помеха для движения маршрутных ТС.

Пункт 1.2 ПДД определяет понятие «остановка» как прекращение движения транспортного средства не более чем на пять минут. Если машина остаётся неподвижной хоть на минуту дольше, это уже считается стоянкой-парковкой ТС. А парковка на автобусной остановке категорически запрещена.

© Алексей Мальгавко/Коммерсантъ

В каких случах можно останавливаться на автобусной остановке:

1. Требуется высадить пассажира

Приближаемся на небольшой скорости к автобусной остановке, попутно оценивая: можно ли высадить там пассажира без помех автобусам и пешеходам или нет.

Если возможность есть — останавливаемся и оперативно высаживаем из салона пассажира и выгружаем его вещи из багажника, если они есть. Важно успеть сделать это в течение пяти минут.

2. Требуется посадить пассажира

Если пассажир находится на остановке, поступаем так же, как и при высадке. Если же пассажир к остановке ещё не подошёл и необходимо его ждать, то лучше остановить автомобиль вне зоны действия знака 5.16. Иначе можно не уложиться в отпущенный ПДД пятиминутный интервал. Кроме того, пока машина стоит на остановке, она может создать помеху автобусу. Поэтому ждать пассажира лучше всего у обочины за 15 метров от знака 5.16 (или от края жёлтой разметки 1.17.1) либо после него.

Заметим, что этого делать нельзя, если там вы окажетесь в зоне действия другого знака — запрета парковки 3.27. В последнем случае выход только один: тем или иным образом точно согласовать по времени своё прибытие и непосредственно посадку пассажира на автобусной остановке.

Кому разрешается остановка на автобусной остановке дольше пяти минут

На автобусной остановке можно останавливаться:

маршрутным автобусам;

технике экстренных служб в рамках их деятельности;

технике коммунальных и дорожных служб в рамках их деятельности.

Этим категориям транспорта можно даже парковаться на автобусной остановке — в случае необходимости.

Когда запрещена остановка для легковых машин и такси на автобусной остановке

перед автобусной остановкой висит знак запрета остановки 3.27;

остановка отделена от остальной проезжей части сплошной линией разметки 1.2.

© Евгений Одиноков/РИА Новости

Когда легковая машина имеет право на остановку под знаком «Автобусная остановка»

Остановка легкового автомобиля на автобусной остановке возможна в экстренной ситуации:

когда автомобиль сломался и не может продолжать движение;

когда у водителя или пассажира возникли проблемы со здоровьем, исключающие дальнейшее движение;

в случае ДТП.

В любом из этих случаев следует включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. В ПДД не оговаривается максимальный временной отрезок стоянки на автобусной остановке в вышеперечисленных ситуациях.

Однако подразумевается, что водитель предпримет все меры для скорейшего удаления своего транспорта с автобусной остановки.

Какой штраф за остановку на автобусной остановке в 2026 году

В КоАП предусмотрены штрафы «за автобусную остановку»:

Стоянка или остановка дольше пяти минут на автобусной остановке наказывается по части 3.1 статьи 12.19 КоАП. Она подразумевает штраф в размере 1 000 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге штраф за стоянку на автобусной остановке составляет 3 000 рублей по части 6 той же статьи 12.19 КоАП.

За непредоставление преимущества в проезде маршрутного транспорта часть 1 статьи 12.17 КоАП грозит штрафом в 500 рублей или предупреждением.

Оформить постановление может инспектор ДПС на месте нарушения. Также распространена практика оформления подобных постановлений на основании материалов автоматической фиксации — то есть с помощью камер ГИБДД.

Также следует иметь в виду, что машину, оставленную водителем на автобусной остановке, могут вдобавок к штрафу эвакуировать на штрафстоянку. В частности, в Москве сейчас стоимость эвакуации для машин мощностью от 80 л.с. до 250 л.с. составляет 11 400 рублей. Сутки хранения транспортного средства на штрафстоянке стоят 2 200 рублей. Для более мощных машин эвакуационные тарифы ещё выше.

© Алексей Филиппов/РИА Новости

Как оплатить штраф за остановку на автобусной остановке

Оплата штрафа за стоянку на автобусной остановке налагается по тем же правилам, что и любой другой штраф ГИБДД. На это нарушителю отводится 70 дней с момента оформления постановления. Первые 30 суток этого срока действует скидка 25% на сумму штрафа.

Штраф можно оплатить следующими способами:

по бумажному постановлению в отделениях банков,

в терминалах и банкоматах,

в банковских приложениях,

в разделе «Авто» приложения СберБанк Онлайн,

на сайте ГИБДД

на сайтах онлайн-сервисов,

через приложение «Парковки России»,

на портале «Госуслуги».

Как отменить штраф за нахождение машины на автобусной остановке

Когда автовладелец считает, что штраф «за автобусную остановку» несправедлив, он имеет право обжаловать его в 10-дневный срок с момента оформления постановления. Это можно сделать, направив письменную жалобу руководителю подразделения ГАИ, чей инспектор оформил постановление о штрафе или же онлайн через портал «Госуслуги» или платформу ГАС «Правосудие». Можно также обжаловать его решение в судебном порядке. Как после отказа от начальника ГИБДД, так и без предварительного обращения к нему.

Выводы