Верховный Суд шокировал ГАИ: водитель без номеров выиграл дело

Верховный Суд встал на сторону водителя, который больше полугода ездил на автомобиле без номерных знаков. «Рамблер/авто» изучил кейс автовладельца, чья настойчивость позволила отменить штраф.

© Anton Vakhrushev/Shutterstock

Что произошло

Старт судебной эпопее Станислава Шабловского был дан около полудня 2 февраля 2024 года старшим инспектором ДПС ГИБДД города Хабаровска Даргиным А. Н. Полицейский остановил Subaru Impreza под управлением Шабалина в районе дома 24 по улице Ворошилова в Хабаровске. Внимание сотрудника привлекло отсутствие госномеров на автомобиле. В ходе проверки документов водитель предъявил договор купли-продажи (ДКП) от 27 января 2024 года. Бумага служила подтверждением, что автовладелец приобрёл машину менее десяти дней назад и, следовательно, всё ещё имеет право ездить без номеров. Однако, несмотря на наличие ДКП, инспектор оштрафовал Шабловского на 500 рублей по части 1 статьи 12.1 КоАП за управление незарегистрированным ТС.

СправкаПосле приобретения машины закон даёт новому владельцу десять дней для постановки её на учёт в ГИБДД. В этот период он может ездить на ТС, даже если у него отсутствуют госномера.

Этим обстоятельством пользуются некоторые граждане. Схема следующая. Покупается снятая с учёта машина — через оформление рукописного договора купли-продажи с предыдущим владельцем. В течение десяти дней после этого на ней можно ездить без номеров. Некоторые автовладельцы пользуются этим, чтобы ездить без боязни камер ГИБДД. Далее, когда истекают десять суток с момента покупки, нарушитель переписывает заново свой экземпляр ДКП, внося в него новую дату продажи. И продлевая таким образом себе еще на десять дней период езды без номеров. Далее цикл повторяется. И каждый раз при остановке патрулем ДПС такой автовладелец предъявляет полицейским очередной, вроде как свежий договор купли-продажи автомобиля.

© Максим Богодвид/РИА Новости

Позиция судов

Станислав Шабловский не согласился со штрафом и обжаловал постановление в вышестоящих инстанциях. Однако Суд Индустриального района Хабаровска и Хабаровский краевой суд оставили наказание в силе.

Они учли, что Subaru Impreza была ввезена в Россию и получила ЭПТС 11 мая 2023 года. С тех пор на учёт в ГИБДД машина так и не встала. Остановили Шабловского со свеженьким ДКП (между ним и физлицом-импортёром) в феврале 2024-го — через восемь месяцев пребывания автомобиля на российской территории. На этом основании суды поддержали мнение сотрудника ДПС, решившего, что «Шабловский С. А. управлял транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке».

Однако позднее Девятый кассационный суд общей юрисдикции отменил штрафное постановление инспектора ГИБДД Даргина «за отсутствием состава административного правонарушения». С жалобой на это решение пришли в ВС уже представители ГАИ Хабаровска.

Позиция Верховного Суда

В своём решении Верховный Суд сослался на определения Конституционного Суда от 21 июля 2022 года № 1726-0 и от 25 апреля 2024 года № 1097-О. Он подчеркнул, что «статья 12.1 КоАП не предполагает возможности привлечения к административной ответственности за управление незарегистрированными ТС в период, отведённый на регистрацию ТС».

Таким образом, решение кассационной инстанции осталось в силе. Штраф за езду без номеров «по ДКП», с точки зрения ВС, был отменён правильно.

Мнение эксперта

По мнению юриста Михаила Никитина, решение Верховного Суда не означает автоматическую легитимизацию схемы езды без госномеров путём регулярного обновления дат в ДКП.