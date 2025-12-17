Верховный Суд оправдал водителя, выехавшего на «встречку»

Суды первой и даже более высоких инстанций порой допускают грубые процессуальные нарушения, наказывая водителей за нарушения ПДД. Это позволяет автомобилистам успешно отменять постановления в Верховном Суде. «Рамблер/авто» рассказывает об одном из таких дел.

Что произошло

Дело Адраника Григоряна, в конце концов дошедшее до Верховного Суда, «завертелось» в районе полудня 9 августа 2024 года, когда он за рулем VW Tiguan выехал на полосу встречного движения через сплошную осевую линию в районе дома 19 по улице Таманская в городе Темрюке Краснодарского края.

Забавно, что свой манёвр он совершил почти прямо напротив местного районного суда. Справедливости ради заметим, что разметка на асфальте в том месте, если судить по фото с картографических сервисов в интернете, была стёрта почти полностью. То есть теоретически водитель мог её и не заметить… Как бы то ни было, патруль ДПС остановил Григоряна и оформил ему «направление» в суд по части 4 статьи 12.15 КоАП.

Позиция судов

Мировой судья участка № 206 Темрюкского района Краснодарского края рассмотрел дело автомобилиста и приговорил его к штрафу в размере 5 000 рублей на заседании, состоявшемся 8 ноября 2024 года.

Для справки: в статье, которая инкриминировалась Григоряну, также предусмотрено и лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев.

Судя по всему, за водителем не числилось никаких серьёзных нарушений ПДД в прошлом. И уж тем более — выездов на «встречку». Поэтому судья и выбрал для него самое мягкое наказание из возможных — штраф.

Тем не менее автомобилист с наказанием не согласился и отправился обжаловать решение мирового судьи в более высокие инстанции. Однако все они поддержали первичный приговор. В конце концов апелляция Григоряна дошла до Верховного Суда.

Позиция Верховного Суда

При рассмотрении обжалования Верховный Суд обнаружил в материалах административного дела Адраника Григоряна несколько серьёзных процессуальных нарушений, допущенных представителями фемиды «на местах».

«Прокол» № 1

Так, в деле обнаружились письменные ходатайства Григоряна в мировой суд, а затем в районный суд «об истребовании доказательств по делу и назначении дорожно-транспортной экспертизы». Однако ни та, ни другая судебная инстанция их даже не рассматривали. А затем кассационная и апелляционная инстанция не нашли в этом ничего предосудительного.

«Прокол» № 2

Кроме того, выяснилось, что в деле имеется исправление времени совершения Григоряном его правонарушения — с 12 часов 43 минут на 13 часов 20 минут. Однако документальных подтверждений того, что водитель был уведомлен о внесении поправок в документы, в судебных бумагах Верховный Суд не обнаружил.

«Прокол» № 3

А теперь самое главное нарушение, сыгравшее ключевую роль в отмене решений всех нижестоящих судов. Выезд на встречную полосу произошёл 9 августа 2024 года. Мировой суд оштрафовал нарушителя 8 ноября 2025 года. Между тем 90-дневный срок, в течение которого Григоряна следовало наказать по закону, истёк 6 ноября 2024 года, поскольку срок давности привлечения к ответственности по статье 12.15 КоАП отсчитывается со дня совершения правонарушения (пункт 1.1 статьи 4.5 КоАП).

С учётом всех обстоятельств Верховный Суд отменил штраф Адранику Григоряну и закрыл его дело «по истечению сроков давности привлечения к административной ответственности».

Выводы

Даже судьи, осуществляя правосудие, не всегда полностью следуют букве закона. И на этом основании их решения можно отменять. В случае чего внимательно изучаем судебные бумаги и ищем в них возможные юридические «бреши». И к этому процессу рекомендуется привлечь опытного юриста.