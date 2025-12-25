Верховный Суд лишил водителя прав из-за случайно открывшейся на ходу двери

По-настоящему старая машина полна неприятных сюрпризов для своего хозяина. Древняя «Волга» ГАЗ-2402 спровоцировала пустяковое ДТП, после которого её владелец остался без водительского удостоверения. «Рамблер/авто» подробно рассказывает, как не стоит вести себя после аварии, если не хочешь остаться без прав.

© Игорь Иванко/Коммерсантъ

Курьёзное по своей сути происшествие, ставшее в итоге предметом изучения Верховного Суда, случилось около восьми часов вечера 13 февраля 2024 года в Пензе на парковке торгового центра «Крокус» по адресу улица Рахманинова, дом 38 «Г».

Дмитрий Макеев за рулём своей ГАЗ-2402 «Волга» собрался выезжать с парковки и начал движение задним ходом. В этот момент водительская дверь детища советского автопрома самопроизвольно открылась и ударила по боку припаркованную рядом Audi A6, принадлежавшую Минаеву А. В. Владелец «Волги» остановил машину, осмотрел повреждения у иномарки и ушёл пешком, оставив раритеный универсал на парковочном месте.

Версия владельца пострадавшей машины

По словам Минаева, он приехал в магазин около половины восьмого вечера и оставил свой Audi на стоянке перед торговым центром. Чуть позже охранная система автомобиля сигнализировала ему о срабатывании. Автовладелец вернулся к машине, где после осмотра кузова выявил скол на правой передней двери, в непосредственной близости от которой была припаркована «Волга».

На записи видеорегистратора, установленного в «Ауди», был виден процесс движения гордости советского автопрома, а также слышны звуки удара по кузову немецкого седана и сирены автосигнализации. Минаев решил подождать возвращения водителя ГАЗ-2402, однако через 40 минут бесплодных ожиданий он вызвал ГИБДД. Полиция оформила происшествие как ДТП и процесс лишения «волговода» прав завертелся. В итоге Макеева оставили без водительского удостоверения на один год по части 2 статьи 12.27 КоАП за оставление места ДТП.

Версия владельца «Волги»

В своей жалобе на приговор Дмитрий Макеев пояснил, что водительская дверь его «Волги» открылась во время движения самопроизвольно. После удара ею по стоящей Audi A6 он вышел из машины и обнаружил царапину и скол на двери иномарки.

Водитель «Ауди» на месте происшествия отсутствовал и Макеев решил оставить для него записку со своими координатами для связи — чтобы компенсировать ущерб. Бумаги, чтобы написать свой телефон, у владельца ГАЗ с собой не оказалось и он, оставив свой автомобиль, отправился за ней домой.

Придя домой, он обнаружил, что его матери стало плохо, пришлось вызвать бригаду скорой помощи. В итоге вернуться на парковку к месту аварии у него получилось только к утру следующего дня.

Сразу вызывать сотрудников ДПС на место аварии он не стал, поскольку не счёл произошедшее дорожно-транспортным происшествием. Кроме того, водитель «Волги» последовательно подчёркивал, что он не имел умысла скрыться с места ДТП, поскольку не уезжал с места происшествия на машине. И поэтому считает лишение прав несправедливым.

© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Позиция Верховного Суда

Макеев оспаривал своё лишение в нижестоящих судах. Но они оставили приговор в силе. Верховный Суд, куда в конце концов попала жалоба хозяина «Волги», согласился с мнением коллег и также отверг довод «лишенца» об отсутствии у него умысла на оставление место ДТП.

Кроме того, Верховный Суд подчеркнул: «дорожно-транспортное происшествие с участием вышеуказанных транспортных средств, получивших механические повреждения, было для Макеева очевидным». Этот факт объективно подтверждает и видеозапись с автомобильного регистратора, установленного в «Ауди», — она также была приобщена к материалам дела.

А к объяснениям водителем «Волги» причин своего ухода домой судьи отнеслись критически, сочтя, что они «выдвигаются в целях избежания ответственности за содеянное». В итоге жалоба Дмитрия Макеева на лишение прав осталась неудовлётворенной и в Верховном Суде тоже.

Выводы