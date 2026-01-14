Верховный Суд вступился за водителя, попавшего в ловушку ГИБДД

Водителя наказали за езду без госномера после того, как он не смог поставить машину на учёт из-за сбоя в базе данных ГИБДД. «Рамблер/авто» подробно рассказывает, как автовладелец добивался справедливости.

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Неприятности с ГИБДД начались для Юрия Саржана в последний день лета 2023 года. После того, как он 25 августа стал счастливым обладателем новенького LiXiang L8. Во второй половине дня 31 августа он ехал на свежеприобретённом кроссовере по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге. В районе дома № 30 его остановил патруль ГИБДД. Внимание правоохранителей привлекло отсутствие госномеров у его машины. Полицейские сочли, что водитель «китайца» — нарушитель ПДД и заслуживает наказания по части 2 статьи 12.2 КоАП. То есть за «управление ТС без государственных регистрационных знаков». По ней полагается штраф в размере 5 000 рублей либо лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.

При этом сотрудников ГАИ не остановило даже то, что с момента приобретения машины прошло менее 10 дней, которые законом отведены автовладельцу на регистрацию приобретённого ТС в соответствующем подразделении ГИБДД. С копией протокола на руках Саржана отпустили ждать вызова в суд.

Позиция водителя

Автовладелец не смирился с перспективой штрафа или лишения и начал с того, что обратился в местную ГИБДД с письменным заявлением. В нём он четко указал причины, по которым считает свой протокол о езде без номеров несправедливым.

Согласно заявлению машина была приобретена по договору купли-продажи 25 августа, а протокол оформлен 31 августа. То есть 10 дней, отведённые на регистрацию машины, на тот момент ещё не истекли. И, следовательно, ездить без госномеров водитель мог без каких-либо претензий со стороны закона.

Более того, 30 и 31 августа 2023 года он пытался поставить свою новую машину на учёт в МРЭО ГИБДД № 17 по городу Санкт-Петербургу, однако сделать этого не смог. В эти дни там регистрационные действия не производились из-за сбоя в работе полицейских баз данных.

В протоколе он также указал, что полицейский патруль остановил его 31 числа при движении от МРЭО, где он и пытался зарегистрировать свой кроссовер.

Кроме того, водитель представил квитанцию об оплате госпошлины в размере 500 рублей за выдачу свидетельства о регистрации ТС, договор купли-продажи машины, а также «распечатку объявления, что с 27 по 31 августа 2023 года в органах ГИБДД наблюдались случаи невозможности проведения регистрационных действий».

© Haggardous50000/Shutterstock

Позиция судов

В подразделении дорожной полиции постановление о привлечении Юрия Саржана по статье 12.2 КоАП аннулировать не имели права. Дело в том, что в ней в качестве наказания присутствует лишение водительского удостоверения, а значит любые дальнейшие решения по постановлению может принимать только суд, но никак не инспектор полиции.

26 октября 2023 года мировой судья судебного участка № 45 города Санкт-Петербурга рассмотрел дело и приговорил водителя к штрафу в размере 5 000 рублей со следующей формулировкой:

«Право на регистрацию транспортного средства в течение 10 суток после приобретения не снимает запрет на эксплуатацию автомобиля без государственных регистрационных номеров и не предоставляет право на управление данным транспортным средством без регистрационных знаков».

Апелляционная и кассационная инстанции согласились с решением мирового судьи и дело Саржана добралось до Верховного Суда.

Позиция Верховного Суда

Изучив материалы дела и аргументацию Юрия Саржана, Верховный Суд отметил, что нижестоящие суды не проверили доводов водителя о неработающей базе данных ГИБДД и его неудачных попытках поставить машину на учёт. Хотя должны были это сделать.

Кроме того, в решении Верховного Суда говорится, что нижестоящие суды не указали (со ссылками на нормы закона) «каким иным образом, кроме как управление транспортным средством, собственник (владелец) ТС или его представитель должен предоставить авто для его осмотра в регистрирующий орган».

Другими словами, судьи, начиная с мирового, обязаны были точно сформулировать в своих решениях: на каких законных основаниях и в каком порядке, установленном законом, гражданина подвергают конкретному наказанию — в данном случае штрафу.

© FabrikaSimf/Shutterstock

СПРАВКА:

Закон от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О государственной регистрации ТС в РФ» требует от автовладельца лишь «обратиться с заявлением в регистрационное подразделение для постановки ТС на государственный учёт в течение 10 дней со дня … приобретения прав владельца ТС».

Пригонит ли он авто своим ходом в ГИБДД либо обязан привезти его туда на эвакуаторе — этот момент никак не оговаривается.

Такой пробел в законе приводит к тому, что кого-то из автовладельцев наказывают как Саржана, а кого-то инспектор ДПС в аналогичной ситуации отпускает.

А ещё эта юридическая «недосказанность» мешает судье сослаться на конкретную букву закона, однозначно запрещающую недавно купленной машине без госномеров перемещаться своим ходом.

Решение Верховного Суда

В итоге Верховный Суд пришёл к выводу, что при рассмотрении жалобы Юрия Саржана нижестоящими судами «все юридически значимые обстоятельства, необходимые для правильного разрешения настоящего дела, установлены не были. Это является существенным процессуальным нарушением требований КоАП, имеющим фундаментальный, принципиальный характер».

На этом основании Верховный Суд отменил решения апелляционной и кассационной инстанций, оставившие в силе штраф за езду без номеров. И отправил дело водителя на новое рассмотрение.

Выводы