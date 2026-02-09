Новые штрафы ГИБДД в 2026 году: что подорожало и за что лишают прав

Список штрафов ГИБДД на 2026 год: сколько придётся платить за нарушения ПДД
Штрафы за нарушения ПДД дисциплинируют участников дорожного движения, делая дороги более безопасными. Диапазон штрафных санкций в РФ невероятно широк: от 500 рублей за малозначительные нарушения ПДД до десятков тысяч рублей за серьёзные проступки. Разбираемся детально в суммах наказаний ГИБДД в 2026 году, опираясь на актуальную таблицу штрафов ГАИ и объясняя статьи КоАП простым и понятным языком.
Штрафы за превышение скорости и нарушения скоростного режима
Статья: ч. 2–7 ст. 12.9 КоАП РФ.
Кто назначает: инспектор ГИБДД или камера автоматической фиксации нарушений.
Варианты нарушения:
- 20–40 км/ч: 750 руб. (например, если в городе разрешено 60 км/ч, а вы едете быстрее 80 км/ч, но медленнее 100 км/ч.).
- 40–60 км/ч: 1 500–2 250 руб. (повторное нарушение наказывается штрафом 3 000–3 750 рублей).
- 60–80 км/ч: 3 000–3 750 руб. или лишение прав на 4–6 мес. (за рецидив камера наказывает на 7 500 рублей, а ДПС — лишением прав на 1 год).
- 80 км/ч или более: 7 500 руб. либо лишение прав на 6 мес. (рецидивистов, как и в предыдущем случае, камера карает штрафом в 7 500 рублей, а ДПС — лишением прав на 1 год).
Срок рецидива: повторным превышение скорости считается в случае, когда между первым и последующим нарушением прошло меньше одного года.
Скидка: штраф за превышение скорости можно оплатить со скидкой 25% в течение 30 дней. Скидка не распространяется на повторные нарушения.
Нюанс: если превышение скорости фиксирует инспектор ДПС, а не камера ГИБДД, возможно оформление протоколов и даже эвакуация авто при на наличии иных нарушений закона со стороны водителя.
Штрафы за нарушение требований знаков и дорожной разметки
Статья: 12.16 КоАП РФ.
Кто назначает: инспектор ГИБДД, камеры автоматической фиксации.
Варианты нарушений:
- Любое нарушение требований знаков и разметки, кроме приведённых ниже случаев, наказывается предупреждением со стороны сотрудника ГИБДД либо штрафом в 750 руб.
- Поворот налево или разворот в неположенном месте: 1 500–2 250 руб.
- Выезд на полосу встречного движения (квалифицируется именно как нарушение требования знака): 7 500 руб. или лишение прав на 4–6 мес. (повторное нарушение — лишение прав на 1 год).
Срок рецидива: повторным нарушением требования знаков и разметки считается ситуация, когда между первым и последующим нарушением прошло меньше 1 года.
Скидка: штрафы в 750 руб. можно оплатить со скидкой 25% в течение 30 дней. Скидка не распространяется на повторные нарушения.
Штрафы за вождение в нетрезвом виде
Статья: ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 264.1 УК РФ.
Кто назначает: нарушение фиксирует исключительно инспектор ГИБДД.
Варианты нарушения:
- Езда в нетрезвом виде либо отказ от медосвидетельствования — 45 000 руб. штрафа с лишением прав на 1,5–2 года.
- Передача управления автомобилем нетрезвому водителю — 45 000 руб. штрафа с лишением прав на 1,5-2 года.
- Езда без прав в пьяном виде — арест на 10–15 суток либо 45 000 руб. штрафа.
- Повторная езда в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования — от 200 000 до 300 000 руб. штрафа, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет с возможностью отбывать наказание условно. При этом машину конфискуют в пользу государства.
Нюанс: машина в любом случае отправляется на штрафстоянку. Забрать её оттуда потом может сам протрезвевший водитель или уполномоченное им лицо.
Срок рецидива: в первом и втором случае повторным считается нарушение, совершённое в течение 1 года с момента получения сданного водительского удостоверения из ГИБДД обратно на руки, в 3-м случае — либо с момента завершения административного ареста, либо с момента оплаты штрафа, если он оплачен без обжалования, а в 4-м случае — пока водитель считается судимым (то есть в течение 3-х лет с момента окончания лишения свободы или в течение 1-го года с момента завершения иных наказаний).
Скидка: скидок не предусмотрено.
Штраф за оставление места ДТП
Статья: ст. 12.27 КоАП РФ.
Кто назначает: инспектор ГИБДД.
Варианты нарушения:
- Оставление места ДТП — лишение прав сроком от 1 до 1,5 лет либо арест на 15 суток.
- Неисполнение обязанностей при ДТП (водитель не выставил знак аварийной остановки, не освободил проезжую часть когда была возможность и т. д. и т. п.) — штраф 1 000 руб.
Срок рецидива: строго зарегламентированного ужесточения наказания за повторное нарушение не предусмотрено, но обычно в этом случае судьи ужесточают наказание.
Скидка: во втором варианте нарушения доступна скидка в 25%, дающая возможность оплатить 750 руб. вместо 1 000 в течение 30 дней.
Штрафы за невыполнение требований сотрудников полиции или ГИБДД
Статья: ст. 19.3, 12.25 КоАП РФ.
Кто назначает: инспектор ГИБДД.
Варианты нарушения:
- Игнорирование требования остановки: 7 000–10 000 руб. штрафа (повторное нарушение карается штрафом в 10 000 руб. либо лишением прав на 4–6 мес.).
- Неповиновение законному требованию сотрудника полиции: 2 000–4 000 руб. штрафа либо арест до 15 суток.
Срок рецидива: повторным невыполнением требований сотрудников ГИБДД считается ситуация, когда между уплатой штрафа или отбытием наказания за первый проступок и последующим нарушением прошло менее 1 года.
Скидки: скидок не предусмотрено.
Штрафы за незаконную установку спецсигналов на автомобиль
Статья: 12.5 КоАП РФ.
Кто назначает: инспектор ГИБДД.
Варианты нарушения:
- Использование проблесковых маячков, звуковых сигналов: изъятие оборудования и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет.
Срок рецидива: строго зарегламентированного ужесточения наказания за повторное нарушение не предусмотрено, но обычно в этом случае судьи ужесточают наказание.
Скидки: скидок не предусмотрено.
Штрафы за нарушения на перекрёстках
Статья: 12.12; 12.13, 12.14, 12.16 КоАП РФ.
Кто назначает: инспектор, камера.
Варианты нарушения:
- Проезд на красный сигнал светофора: 1 500 руб. (повторное нарушение грозит штрафом в 7 500 руб. или лишением прав на 4–6 месяцев).
- Остановка за стоп-линией на красном сигнале светофора: 800 руб.
- Выезд на занятый перекрёсток и создание тем самым помех другим участникам движения: штраф 1 000 руб.
- Непропуск транспорта, едущего по главной дороге: штраф — 1 000 руб.
- Не занял крайний ряд перед поворотом или разворотом: 500 руб. (сотрудник ДПС может ограничиться устным предупреждением).
- Отсутствие сигнала поворота или остановки: 500 руб.
- Разворот или поворот там, где их запрещают знаки и/или разметка: 1 500–2 250 руб. (в случае повторного нарушения наказание при встрече не с камерой, а именно с сотрудником ДПС, скорее всего, будет уже максимальным).
Срок рецидива: для первого варианта — 1 год с момента оплаты штрафа или получения прав из ГИБДД после истечения срока лишения, для остальных случаев не предусмотрен.
Скидки: на всё, кроме повторного проезда на красный сигнал светофора, работает стандартная скидка в 25% при оплате в течение 30 дней.
Штрафы за непропуск пешехода
Статья: 12.18 КоАП РФ.
Кто назначает: инспектор, камера.
Варианты нарушений:
- Не уступил дорогу пешеходу: штраф от 1 500 до 2 500 руб.
Срок рецидива: за непропуск пешехода наказание будет статичным и не усилится при повторении нарушения.
Скидки: работает стандартная скидка в 25% при оплате в течение 30 дней.
Штрафы за движение по обочине, встречке, тротуару или газону
Статьи: 12.15, 12.16 КоАП РФ.
Кто назначает: инспектор, камера.
Варианты нарушения:
- Движение по обочине: штраф 2 250 руб.
- Движение по тротуару, газону или велодорожке: штраф 2 000 руб.
- Объезд препятствия по встречной полосе или по встречным трамвайным путям: штраф от 1 500 до 2 250 руб.
- Выезд на встречную полосу движения — штраф 7 500 руб. или лишение прав сроком от 4 до 6 мес. (повторное нарушение — лишение прав на 1 год.).
Срок рецидива: повторным нарушением считается ситуация, когда между оплатой штрафа или возвратом прав из ГИБДД после первого проступка и совершением второго прошло меньше 1 года.
Скидка: штрафы можно оплатить со скидкой 25% в течение 30 дней, но скидка не распространяется на повторные нарушения.
Штрафы за неправильную парковку или нарушение правил остановки
Статья: ст. 12.19 КоАП РФ.
Кто назначает: инспектор, камера.
Варианты нарушения:
- Остановка в неположенном месте – штраф 500 руб. (в Москве и Санкт-Петербурге штраф 2500 руб.).
- Парковка на местах для инвалидов – 5 000 руб.
- Остановка на трамвайных и вторым рядом – штраф 1500 руб. (в Москве и Санкт-Петербурге штраф – 3 000 руб).
- Стоянка на перекрёстке, островке безопасности, остановке, тротуаре, перед пешеходным переходом – штраф 1 000 руб. (в Москве и Санкт-Петербурге штраф – 3000 руб).
Нюанс: во всех случаях возможна эвакуация авто на штрафстоянку, которая оплачивается отдельно исходя из стоимость услуг за эвакуация в различных регионах.
Срок рецидива: повторным нарушением считается ситуация, когда между оплатой штрафа после первого проступка и совершением второго прошло меньше 1-ого года.
Скидка: штрафы можно оплатить со скидкой 25% в течение 30 дней, но скидка не распространяется на повторные нарушения.
Штрафы за нечитаемые номера или подложные знаки
Статья: ст. 12.2 КоАП РФ.
Кто назначает: инспектор.
Варианты нарушения:
- Грязные или нечитаемые номера – предупреждение или штраф в 500 руб.
- Езда без номеров или со специально испачканными либо заклеенными номерами – штраф 5000 руб. или лишение прав на 1–3 месяца (повторное правонарушение – лишение прав сроком от 1 до 1,5 лет).
- Езда с устройствами для скрытия или изменения госномера – лишение прав на 1-1,5 лет с конфискацией такого такого устройства.
- Езда с подложными номерами – лишение прав на 6–12 мес.
Срок рецидива: 1 год с момента оплаты штрафа, либо возврата прав из ГИБДД после лишения.
Скидки: классические 25% в течение первых 30 дней на все, кроме повторных нарушений.
Штрафы за вождение без страховки или регистрации
Статья: 12.37, 12.1, 19.22 КоАП РФ.
Кто назначает: инспектор, камера.
Варианты нарушения:
- Нет актуальной страховки ОСАГО – 800 руб. (повторно – штраф 3000-5000 руб., но не чаще одного раза в сутки).
- Езда на незарегистрированной машине – штраф 500-800 руб. (повторно – штраф 5000 руб. или лишение прав на 1-3 месяца).
- Не поставил на учёт в срок: штраф от 1 500 до 2 000 руб.
Срок рецидива: для первых двух вариантов – 1 год, для третьего варианта – не предусмотрен.
Скидки: стандартные 25% в течение первых 30 дней после вынесения поставовления.
Штрафы за рекламу на машине
Статья: 14.38 КоАП РФ.
Кто назначает: инспектор.
Варианты нарушения:
- Незаконная реклама, размещенная на авто – штраф 3 000-5 000 руб. для физлиц, 500 000-1 000 000 руб. – для юрлиц.
Срок рецидива: ужесточения наказания за повторное нарушение не предусмотрено.
Скидки: скидок не предусмотрено.
Штрафы за вождение без прав
Статья: 12.3, 12.7 КоАП РФ.
Кто назначает: инспектор.
Варианты нарушения:
- Забыл права – предупреждение или штраф в 500 руб.
- Управление машиной в период лишения прав – 30 000 руб. штраф, либо арест до 15 суток (если нарушение совершено повторно – штраф 50 000-100 000 рублей либо обязательные работы на 150-200 часов).
- Нет прав вообще – штраф 5 000–15 000 руб.
- Передача машины человеку без ВУ или лишенному прав – штраф 30 000 руб.
Срок рецидива: ужесточения наказания за повторное нарушение наступает через 1 год с момента завершения наказания за предыдущий проступок (с момента оплаты штрафа, либо с момента завершения ареста или работ) в случае, если нарушение не было сопряжено с управлением в нетрезвом виде или ДТП – в этих ситуациях может иметь место уголовное наказание, и там рецидив работает, пока за водителем числится судимость (обычно это 3 года).
Скидки: для первого случая можно рассчитывать на классическую скидку в 25% в первые 30 дней, но для остальных вариантов скидки не предусмотрены.
Штрафы за неправильную перевозку детей
Статья: 12.19 и 12.23 КоАП РФ
Кто назначает: инспектор.
Варианты нарушения:
- Оставление ребенка до 7 лет одного в машине – штраф в 500 руб. (в Москве и Санкт-Петербурге за это штрафуют на 2500 руб.).
- Перевозка ребенка до 7 лет без автокресла – штраф 5 000 в руб. для физлиц. Для самозанатых в такси – до 50 000 руб. Для юридических лиц – до 200 000 руб.
Срок рецидива: ужесточения наказания за повторное нарушение не предусмотрено.
Скидки: можно рассчитывать на классическую скидку в 25% в первые 30 дней.
Штрафы за некорректно работающие фары
Статья: 12.5 КоАП РФ.
Кто назначает: инспектор.
Варианты нарушения:
- Не работают фары: 500 руб. и запрет дальнейшего движения в темное время суток и условиях плохой видимости.
- Езда на машине с красными огнями в передней части: лишение прав сроком от 6 до 12 мес. с конфискацией незаконного прибора.
Срок рецидива: ужесточения наказания за повторное нарушение не предусмотрено.
Скидки: можно рассчитывать на классическую скидку в 25% в первые 30 дней.
Штрафы за нарушения на железнодорожном переезде
Статья: 12.10 КоАП РФ.
Кто назначает: инспектор, камера.
Варианты нарушения:
- Объезд закрытого шлагбаума, проезд переезда на красный сигнал светофора, пересечение железнодорожных путей вне переезда, непропуск поезда, стоянка на путях: штраф 5 000 руб. или лишение прав на 3–6 мес. (повторное нарушение приведет к лишению прав на 1 год, если нарушителя поймал сотрудник ГИБДД, либо к штрафу в 5000 руб., если его зафиксировала камера).
Срок рецидива: 1 год с момента исполнения первого постановления (отсчёт идёт с момента уплаты штрафа).
Скидки: скидок не предусмотрено.
Штрафы за нарушения на трамвайных путях
Статья: 12.15, 12.17 и 12.19 КоАП РФ.
Кто назначает: инспектор, камера.
- Движение или остановка на полосе маршрутного транспорта или трамвайных путях: штраф в 2250 руб. (в Москве и Санкт-Петербурге за это штрафуют на 4500 руб.).
- Остановка или стоянка на трамвайных путях либо дальше первого ряда от края проезжей части: штраф в 1500 руб. (в Москве и Санкт-Петербурге за это штрафуют на 3000 руб.).
- Движение по трамвайным путям встречного направления: штраф 7500 руб. или лишение прав на 4–6 мес. (в случае рецидива (при фиксации камерой) снова приходит штраф в 7500 руб., а при фиксации инспектором – лишение прав на 1 год).
Срок рецидива: 1 год с момента исполнения первого постановления (отсчитывается после уплаты штрафа).
Скидки: стандартная скидка в 25% при оплате штрафа в течение 30 дней работает в первом и втором случае, но в третьем варианте придётся платить полную стоимость.
Штрафы за разговор по телефону за рулём
Статья: 12.36.1 КоАП РФ.
Кто назначает: инспектор, камера.
Варианты на нарушения:
- Разговор по телефону за рулем без гарнитуры: штраф 1 500 руб.
Срок рецидива: усиление наказания за повторное нарушение не предусмотрено.
Скидки: при оплате штрафа за телефонный разговор во время вождения есть возможность получить стандартную скидку в 25% при уплате штрафа в течение 30 дней.
Штрафы за проезд на красный свет
Статья: 12.12 КоАП РФ.
Кто назначает: инспектор, камера.
Варианты нарушения:
- Проезд на красный сигнал светофора: штраф 1 500 руб (повторное нарушение грозит штрафом в 7 500 руб. или лишением прав на 4–6 мес.)
- Остановка за стоп-линией при красном сигнале светофора: 800 руб.
Срок рецидива: один год с момента оплаты штрафа за предыдущий проступок.
Скидки: за первое нарушение можно получить стандартную скидку в 25% при уплате штрафа в течение 30 дней, но если нарушение считается рецидивом, то скидку получить нельзя.
Самые популярные штрафы за нарушения ПДД
- Превышение скорости — от 750 до 7500 руб.
- Разговор по телефону — 1 500 руб.
- Парковка на тротуаре — от 1 000 до 3 000 руб.
- Не уступил пешеходу — от 1 500 до 2 500 руб.
- Отсутствие ОСАГО — 800 руб. Повтор: 3000—5000 руб.
- Непристёгнутный ремень — 1500 руб.
- Движение по обочине — 2250 руб.
- Проезд на красный — 1500 руб. Повтор — 7500 руб.
Дорожные штрафы в 500 рублей
- Нечитаемый грязный госномер.
- Машина не зарегистрирована в ГИБДД.
- Забыл права, СТС или полис ОСАГО дома.
- Ехал на неисправной машине.
- Не включил поворотник.
- Не уступил при выезде с прилегающей территории, повороте налево и развороте вне перекрестка.
- Слишком сильно затонированы боковые стекла.
- Нарушение правил буксировки.
- Невыполнение требований сотрудника военной автоинспекции об остановке.
Штрафы ГИБДД в 1 000 рублей
- Нарушение правил остановки на магистрали.
- Создание затора на перекрестке.
- Нарушение приоритета (не уступил) на перекрестке.
- Езда задним ходом в местах, где это запрещено.
- Перевозка людей в кузове.
- Не выставил знак аварийной остановки при ДТП.
- Ехал медленнее 40 км/ч по магистрали.
- Непропуск тихоходных ТС на загородных дорогах.
- Неправильное использование световых приборов.
- Стоянка/остановка на пешеходном переходе, тротуаре остановке общественного транспорта вне территории Москвы и Санкт-Петербурга.
Штрафы ГИБДД в 1 500 рублей
- Непристёгнутый ремень безопасности.
- Проезд на красный сигнал светофора.
- Разговор по телефону за рулем.
- Превышение скорости на 40-60 км/ч.
- Выезд на встречку при объезде препятствия.
- Поворот налево или разворот в запрещенном месте.
- Стоянка/остановка на трамвайных путях (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).
- Не уступил пешеходу на переходе.
Штрафы ГИБДД в 2 000 рублей
- Движение по тротуару
- Стоянка/остановка в тоннеле либо создание затора (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).
- Пропуск срока постановки на учет в ГИБДД.
Штрафы ГИБДД в 5 000 рублей
- Повторное управление незарегистрированной в ГИБДД машиной.
- Нарушения при пересечении железнодорожных путей.
- Стоянка на местах для инвалидов без соответствующих документов.
- Незаконное использование спецсигналов экстренных служб, такси или знака «Инвалид».
- Незаконная раскраска машины в цвета экстренных служб или такси.
- Езда без номеров или со скрытыми номерами.
- Повторная езда без оформленного ОСАГО.
- Езда без получения прав.
Штрафы для коммерческого транспорта
- Превышение габаритов ТС: 150 000 руб. (для собственника ТС).
- Превышение нагрузки на ось: от 300 000 до 600 000 руб. (для собственника ТС).
- Управление грузовиком без тахографа: от 3000 до 5000 руб. (для водителя).
- Нарушения режима труда и отдыха: 1500 до 2000 рублей (для водителя).
- Перевозка опасных грузов неквалифицированным водителем: от 2000 до 2500 рублей.
Штрафы для фур и большегрузов
- Нарушения требований знаков запрета проезда большегрузов: от 5000 до 7500 рублей (для водителя).
- Уклонение от весового контроля: 600 000 рублей (для собственника).
Штрафы для мотоциклистов
- За езду без шлема - 1500 рублей.
Прочие штрафы и схожи с наказаниями водителей автомобилей легковых ТС полной массой до 3,5 тонн.
Штрафы для велосипедистов
- Любые нарушения ПДД велосипедистом – 800 руб. (в нетрезвом виде – 1500 руб.).
Штрафы для пешеходов
- Любые нарушения ПДД пешеходом: от 500 до 1500 руб.
Новые штрафы для водителей в 2026-ом году
- Штрафы за неправильную перевозку детей выросли с 3000 руб. до 5000 руб. для физлиц. Для самозанятых-таксистов – до 50 000 руб. Для юр. лиц – до 200 000 руб.
- Машины с иностранными номерами теперь штрафуют за неправильную тонировку наравне с автомобилями, зарегистрированными в РФ.
- Период продления срока действия прав, которые полагалось менять в 2022-2023 годах, истек 1 января 2026-го. Теперь за езду с такими ВУ полагается штраф от 5000 до 15 000 руб.
Как оплатить штрафы ГИБДД
Для оплаты дорожных штрафов предусмотрено несколько способов, и ниже мы пошагово в общих чертах опишем самые простые и популярные из них.
Вариант 1: через Госуслуги
- Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт сервиса.
- Перейдите во вкладку «Штрафы ГИБДД».
- Выберите штраф.
- Оплатите его, следуя инструкциям.
- Получите квитанцию.
Вариант 2: через мобильное приложение банка
- Например в разделе «Авто» приложения СберБанк Онлайн. Необходимо внести данные своего автомобиля и все штрафы будут отображаться автоматически.
- Кроме того, система будет своевременно предупреждать о необходимости их погашения и уведомлять о новых.
- Сама оплата штрафа производится в пару кликов.
- Далее остаётся лишь дождаться отметки об оплате в базе данных ГИБДД.
Вариант 3: в отделении банка или через банковский терминал
- Сообщите операционисту реквизиты штрафа.
- Оплатите наличными или картой.
- В меню банковского терминала зайдите в раздел штрафов.
- Оплатите наличными или картой.
Каким бы способом вы не воспользовались, рекомендуется всегда помнить, что штрафы за ряд нарушений ПДД можно оплатить со скидкой 25% в течении 30 дней.
Резюме
Список штрафов ГИБДД 2026 года охватывает полный спектр возможных нарушений ПДД всеми участниками дорожного движения: от массовых (например, превышение скорости свыше 20 км/ч) до более редких случаев (например, движение тихоходного ТС по скоростному шоссе).
В постановлениях, как правило, фигурируют суммы от 750 до 7500 рублей. Они зависят не только от типа нарушения, но и способа его фиксации. Постановление, вынесенное на основании материалов автоматической фиксации, в некоторых случаях мягче, чем могло быть в случае личной встречи нарушителя с патрулем ДПС.
Чтобы воспользоваться возможностью оплатить штраф со скидкой в случаях, где она предусмотрена, регулярно проверяйте наличие актуальных штрафов в своем аккаунте на госуслугах, сайте ГИБДД или в банковских приложениях.