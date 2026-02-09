Новые штрафы ГИБДД в 2026 году: что подорожало и за что лишают прав

Штрафы за нарушения ПДД дисциплинируют участников дорожного движения, делая дороги более безопасными. Диапазон штрафных санкций в РФ невероятно широк: от 500 рублей за малозначительные нарушения ПДД до десятков тысяч рублей за серьёзные проступки. Разбираемся детально в суммах наказаний ГИБДД в 2026 году, опираясь на актуальную таблицу штрафов ГАИ и объясняя статьи КоАП простым и понятным языком.

© Vunishka/Shutterstock

Штрафы за превышение скорости и нарушения скоростного режима

Статья: ч. 2–7 ст. 12.9 КоАП РФ.

Кто назначает: инспектор ГИБДД или камера автоматической фиксации нарушений.

Варианты нарушения:

20–40 км/ч: 750 руб. (например, если в городе разрешено 60 км/ч, а вы едете быстрее 80 км/ч, но медленнее 100 км/ч.). 40–60 км/ч: 1 500–2 250 руб. (повторное нарушение наказывается штрафом 3 000–3 750 рублей). 60–80 км/ч: 3 000–3 750 руб. или лишение прав на 4–6 мес. (за рецидив камера наказывает на 7 500 рублей, а ДПС — лишением прав на 1 год). 80 км/ч или более: 7 500 руб. либо лишение прав на 6 мес. (рецидивистов, как и в предыдущем случае, камера карает штрафом в 7 500 рублей, а ДПС — лишением прав на 1 год).

Срок рецидива: повторным превышение скорости считается в случае, когда между первым и последующим нарушением прошло меньше одного года.

Скидка: штраф за превышение скорости можно оплатить со скидкой 25% в течение 30 дней. Скидка не распространяется на повторные нарушения.

Нюанс: если превышение скорости фиксирует инспектор ДПС, а не камера ГИБДД, возможно оформление протоколов и даже эвакуация авто при на наличии иных нарушений закона со стороны водителя.

Штрафы за нарушение требований знаков и дорожной разметки

Статья: 12.16 КоАП РФ.

Кто назначает: инспектор ГИБДД, камеры автоматической фиксации.

Варианты нарушений:

Любое нарушение требований знаков и разметки, кроме приведённых ниже случаев, наказывается предупреждением со стороны сотрудника ГИБДД либо штрафом в 750 руб. Поворот налево или разворот в неположенном месте: 1 500–2 250 руб. Выезд на полосу встречного движения (квалифицируется именно как нарушение требования знака): 7 500 руб. или лишение прав на 4–6 мес. (повторное нарушение — лишение прав на 1 год).

Срок рецидива: повторным нарушением требования знаков и разметки считается ситуация, когда между первым и последующим нарушением прошло меньше 1 года.

Скидка: штрафы в 750 руб. можно оплатить со скидкой 25% в течение 30 дней. Скидка не распространяется на повторные нарушения.

© Симикон

Штрафы за вождение в нетрезвом виде

Статья: ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 264.1 УК РФ.

Кто назначает: нарушение фиксирует исключительно инспектор ГИБДД.

Варианты нарушения:

Езда в нетрезвом виде либо отказ от медосвидетельствования — 45 000 руб. штрафа с лишением прав на 1,5–2 года. Передача управления автомобилем нетрезвому водителю — 45 000 руб. штрафа с лишением прав на 1,5-2 года. Езда без прав в пьяном виде — арест на 10–15 суток либо 45 000 руб. штрафа. Повторная езда в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования — от 200 000 до 300 000 руб. штрафа, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет с возможностью отбывать наказание условно. При этом машину конфискуют в пользу государства.

Нюанс: машина в любом случае отправляется на штрафстоянку. Забрать её оттуда потом может сам протрезвевший водитель или уполномоченное им лицо.

Срок рецидива: в первом и втором случае повторным считается нарушение, совершённое в течение 1 года с момента получения сданного водительского удостоверения из ГИБДД обратно на руки, в 3-м случае — либо с момента завершения административного ареста, либо с момента оплаты штрафа, если он оплачен без обжалования, а в 4-м случае — пока водитель считается судимым (то есть в течение 3-х лет с момента окончания лишения свободы или в течение 1-го года с момента завершения иных наказаний).

Скидка: скидок не предусмотрено.

Штраф за оставление места ДТП

Статья: ст. 12.27 КоАП РФ.

Кто назначает: инспектор ГИБДД.

Варианты нарушения:

Оставление места ДТП — лишение прав сроком от 1 до 1,5 лет либо арест на 15 суток. Неисполнение обязанностей при ДТП (водитель не выставил знак аварийной остановки, не освободил проезжую часть когда была возможность и т. д. и т. п.) — штраф 1 000 руб.

Срок рецидива: строго зарегламентированного ужесточения наказания за повторное нарушение не предусмотрено, но обычно в этом случае судьи ужесточают наказание.

Скидка: во втором варианте нарушения доступна скидка в 25%, дающая возможность оплатить 750 руб. вместо 1 000 в течение 30 дней.

© Bilanol/Shutterstock

Штрафы за невыполнение требований сотрудников полиции или ГИБДД

Статья: ст. 19.3, 12.25 КоАП РФ.

Кто назначает: инспектор ГИБДД.

Варианты нарушения:

Игнорирование требования остановки: 7 000–10 000 руб. штрафа (повторное нарушение карается штрафом в 10 000 руб. либо лишением прав на 4–6 мес.). Неповиновение законному требованию сотрудника полиции: 2 000–4 000 руб. штрафа либо арест до 15 суток.

Срок рецидива: повторным невыполнением требований сотрудников ГИБДД считается ситуация, когда между уплатой штрафа или отбытием наказания за первый проступок и последующим нарушением прошло менее 1 года.

Скидки: скидок не предусмотрено.

Штрафы за незаконную установку спецсигналов на автомобиль

Статья: 12.5 КоАП РФ.

Кто назначает: инспектор ГИБДД.

Варианты нарушения:

Использование проблесковых маячков, звуковых сигналов: изъятие оборудования и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет.

Срок рецидива: строго зарегламентированного ужесточения наказания за повторное нарушение не предусмотрено, но обычно в этом случае судьи ужесточают наказание.

Скидки: скидок не предусмотрено.

Штрафы за нарушения на перекрёстках

Статья: 12.12; 12.13, 12.14, 12.16 КоАП РФ.

Кто назначает: инспектор, камера.

Варианты нарушения:

Проезд на красный сигнал светофора: 1 500 руб. (повторное нарушение грозит штрафом в 7 500 руб. или лишением прав на 4–6 месяцев). Остановка за стоп-линией на красном сигнале светофора: 800 руб. Выезд на занятый перекрёсток и создание тем самым помех другим участникам движения: штраф 1 000 руб. Непропуск транспорта, едущего по главной дороге: штраф — 1 000 руб. Не занял крайний ряд перед поворотом или разворотом: 500 руб. (сотрудник ДПС может ограничиться устным предупреждением). Отсутствие сигнала поворота или остановки: 500 руб. Разворот или поворот там, где их запрещают знаки и/или разметка: 1 500–2 250 руб. (в случае повторного нарушения наказание при встрече не с камерой, а именно с сотрудником ДПС, скорее всего, будет уже максимальным).

Срок рецидива: для первого варианта — 1 год с момента оплаты штрафа или получения прав из ГИБДД после истечения срока лишения, для остальных случаев не предусмотрен.

Скидки: на всё, кроме повторного проезда на красный сигнал светофора, работает стандартная скидка в 25% при оплате в течение 30 дней.

© Ekaterina Sychkova/URA.RU/Global Look Press

Штрафы за непропуск пешехода

Статья: 12.18 КоАП РФ.

Кто назначает: инспектор, камера.

Варианты нарушений:

Не уступил дорогу пешеходу: штраф от 1 500 до 2 500 руб.

Срок рецидива: за непропуск пешехода наказание будет статичным и не усилится при повторении нарушения.

Скидки: работает стандартная скидка в 25% при оплате в течение 30 дней.

Штрафы за движение по обочине, встречке, тротуару или газону

Статьи: 12.15, 12.16 КоАП РФ.

Кто назначает: инспектор, камера.

Варианты нарушения:

Движение по обочине: штраф 2 250 руб. Движение по тротуару, газону или велодорожке: штраф 2 000 руб. Объезд препятствия по встречной полосе или по встречным трамвайным путям: штраф от 1 500 до 2 250 руб. Выезд на встречную полосу движения — штраф 7 500 руб. или лишение прав сроком от 4 до 6 мес. (повторное нарушение — лишение прав на 1 год.).

Срок рецидива: повторным нарушением считается ситуация, когда между оплатой штрафа или возвратом прав из ГИБДД после первого проступка и совершением второго прошло меньше 1 года.

Скидка: штрафы можно оплатить со скидкой 25% в течение 30 дней, но скидка не распространяется на повторные нарушения.

Штрафы за неправильную парковку или нарушение правил остановки

Статья: ст. 12.19 КоАП РФ.

Кто назначает: инспектор, камера.

Варианты нарушения:

Остановка в неположенном месте – штраф 500 руб. (в Москве и Санкт-Петербурге штраф 2500 руб.). Парковка на местах для инвалидов – 5 000 руб. Остановка на трамвайных и вторым рядом – штраф 1500 руб. (в Москве и Санкт-Петербурге штраф – 3 000 руб). Стоянка на перекрёстке, островке безопасности, остановке, тротуаре, перед пешеходным переходом – штраф 1 000 руб. (в Москве и Санкт-Петербурге штраф – 3000 руб).

Нюанс: во всех случаях возможна эвакуация авто на штрафстоянку, которая оплачивается отдельно исходя из стоимость услуг за эвакуация в различных регионах.

Срок рецидива: повторным нарушением считается ситуация, когда между оплатой штрафа после первого проступка и совершением второго прошло меньше 1-ого года.

Скидка: штрафы можно оплатить со скидкой 25% в течение 30 дней, но скидка не распространяется на повторные нарушения.

© А.Сутеева

Штрафы за нечитаемые номера или подложные знаки

Статья: ст. 12.2 КоАП РФ.

Кто назначает: инспектор.

Варианты нарушения:

Грязные или нечитаемые номера – предупреждение или штраф в 500 руб. Езда без номеров или со специально испачканными либо заклеенными номерами – штраф 5000 руб. или лишение прав на 1–3 месяца (повторное правонарушение – лишение прав сроком от 1 до 1,5 лет). Езда с устройствами для скрытия или изменения госномера – лишение прав на 1-1,5 лет с конфискацией такого такого устройства. Езда с подложными номерами – лишение прав на 6–12 мес.

Срок рецидива: 1 год с момента оплаты штрафа, либо возврата прав из ГИБДД после лишения.

Скидки: классические 25% в течение первых 30 дней на все, кроме повторных нарушений.

Штрафы за вождение без страховки или регистрации

Статья: 12.37, 12.1, 19.22 КоАП РФ.

Кто назначает: инспектор, камера.

Варианты нарушения:

Нет актуальной страховки ОСАГО – 800 руб. (повторно – штраф 3000-5000 руб., но не чаще одного раза в сутки). Езда на незарегистрированной машине – штраф 500-800 руб. (повторно – штраф 5000 руб. или лишение прав на 1-3 месяца). Не поставил на учёт в срок: штраф от 1 500 до 2 000 руб.

Срок рецидива: для первых двух вариантов – 1 год, для третьего варианта – не предусмотрен.

Скидки: стандартные 25% в течение первых 30 дней после вынесения поставовления.

Штрафы за рекламу на машине

Статья: 14.38 КоАП РФ.

Кто назначает: инспектор.

Варианты нарушения:

Незаконная реклама, размещенная на авто – штраф 3 000-5 000 руб. для физлиц, 500 000-1 000 000 руб. – для юрлиц.

Срок рецидива: ужесточения наказания за повторное нарушение не предусмотрено.

Скидки: скидок не предусмотрено.

© Игорь Стомахин / PhotoXPress.ru/Legion-Media

Штрафы за вождение без прав

Статья: 12.3, 12.7 КоАП РФ.

Кто назначает: инспектор.

Варианты нарушения:

Забыл права – предупреждение или штраф в 500 руб. Управление машиной в период лишения прав – 30 000 руб. штраф, либо арест до 15 суток (если нарушение совершено повторно – штраф 50 000-100 000 рублей либо обязательные работы на 150-200 часов). Нет прав вообще – штраф 5 000–15 000 руб. Передача машины человеку без ВУ или лишенному прав – штраф 30 000 руб.

Срок рецидива: ужесточения наказания за повторное нарушение наступает через 1 год с момента завершения наказания за предыдущий проступок (с момента оплаты штрафа, либо с момента завершения ареста или работ) в случае, если нарушение не было сопряжено с управлением в нетрезвом виде или ДТП – в этих ситуациях может иметь место уголовное наказание, и там рецидив работает, пока за водителем числится судимость (обычно это 3 года).

Скидки: для первого случая можно рассчитывать на классическую скидку в 25% в первые 30 дней, но для остальных вариантов скидки не предусмотрены.

Штрафы за неправильную перевозку детей

Статья: 12.19 и 12.23 КоАП РФ

Кто назначает: инспектор.

Варианты нарушения:

Оставление ребенка до 7 лет одного в машине – штраф в 500 руб. (в Москве и Санкт-Петербурге за это штрафуют на 2500 руб.). Перевозка ребенка до 7 лет без автокресла – штраф 5 000 в руб. для физлиц. Для самозанатых в такси – до 50 000 руб. Для юридических лиц – до 200 000 руб.

Срок рецидива: ужесточения наказания за повторное нарушение не предусмотрено.

Скидки: можно рассчитывать на классическую скидку в 25% в первые 30 дней.

Штрафы за некорректно работающие фары

Статья: 12.5 КоАП РФ.

Кто назначает: инспектор.

Варианты нарушения:

Не работают фары: 500 руб. и запрет дальнейшего движения в темное время суток и условиях плохой видимости. Езда на машине с красными огнями в передней части: лишение прав сроком от 6 до 12 мес. с конфискацией незаконного прибора.

Срок рецидива: ужесточения наказания за повторное нарушение не предусмотрено.

Скидки: можно рассчитывать на классическую скидку в 25% в первые 30 дней.

© Anton Pentegov/Shutterstock

Штрафы за нарушения на железнодорожном переезде

Статья: 12.10 КоАП РФ.

Кто назначает: инспектор, камера.

Варианты нарушения:

Объезд закрытого шлагбаума, проезд переезда на красный сигнал светофора, пересечение железнодорожных путей вне переезда, непропуск поезда, стоянка на путях: штраф 5 000 руб. или лишение прав на 3–6 мес. (повторное нарушение приведет к лишению прав на 1 год, если нарушителя поймал сотрудник ГИБДД, либо к штрафу в 5000 руб., если его зафиксировала камера).

Срок рецидива: 1 год с момента исполнения первого постановления (отсчёт идёт с момента уплаты штрафа).

Скидки: скидок не предусмотрено.

Штрафы за нарушения на трамвайных путях

Статья: 12.15, 12.17 и 12.19 КоАП РФ.

Кто назначает: инспектор, камера.

Движение или остановка на полосе маршрутного транспорта или трамвайных путях: штраф в 2250 руб. (в Москве и Санкт-Петербурге за это штрафуют на 4500 руб.). Остановка или стоянка на трамвайных путях либо дальше первого ряда от края проезжей части: штраф в 1500 руб. (в Москве и Санкт-Петербурге за это штрафуют на 3000 руб.). Движение по трамвайным путям встречного направления: штраф 7500 руб. или лишение прав на 4–6 мес. (в случае рецидива (при фиксации камерой) снова приходит штраф в 7500 руб., а при фиксации инспектором – лишение прав на 1 год).

Срок рецидива: 1 год с момента исполнения первого постановления (отсчитывается после уплаты штрафа).

Скидки: стандартная скидка в 25% при оплате штрафа в течение 30 дней работает в первом и втором случае, но в третьем варианте придётся платить полную стоимость.

Штрафы за разговор по телефону за рулём

Статья: 12.36.1 КоАП РФ.

Кто назначает: инспектор, камера.

Варианты на нарушения:

Разговор по телефону за рулем без гарнитуры: штраф 1 500 руб.

Срок рецидива: усиление наказания за повторное нарушение не предусмотрено.

Скидки: при оплате штрафа за телефонный разговор во время вождения есть возможность получить стандартную скидку в 25% при уплате штрафа в течение 30 дней.

© Dusan Petkovic/Shutterstock

Штрафы за проезд на красный свет

Статья: 12.12 КоАП РФ.

Кто назначает: инспектор, камера.

Варианты нарушения:

Проезд на красный сигнал светофора: штраф 1 500 руб (повторное нарушение грозит штрафом в 7 500 руб. или лишением прав на 4–6 мес.) Остановка за стоп-линией при красном сигнале светофора: 800 руб.

Срок рецидива: один год с момента оплаты штрафа за предыдущий проступок.

Скидки: за первое нарушение можно получить стандартную скидку в 25% при уплате штрафа в течение 30 дней, но если нарушение считается рецидивом, то скидку получить нельзя.

Самые популярные штрафы за нарушения ПДД

Превышение скорости — от 750 до 7500 руб.

Разговор по телефону — 1 500 руб.

Парковка на тротуаре — от 1 000 до 3 000 руб.

Не уступил пешеходу — от 1 500 до 2 500 руб.

Отсутствие ОСАГО — 800 руб. Повтор: 3000 — 5000 руб.

— Непристёгнутный ремень — 1500 руб.

Движение по обочине — 2250 руб.

Проезд на красный — 1500 руб. Повтор — 7500 руб.

Дорожные штрафы в 500 рублей

Нечитаемый грязный госномер.

Машина не зарегистрирована в ГИБДД.

Забыл права, СТС или полис ОСАГО дома.

Ехал на неисправной машине.

Не включил поворотник.

Не уступил при выезде с прилегающей территории, повороте налево и развороте вне перекрестка.

Слишком сильно затонированы боковые стекла.

Нарушение правил буксировки.

Невыполнение требований сотрудника военной автоинспекции об остановке.

Штрафы ГИБДД в 1 000 рублей

Нарушение правил остановки на магистрали.

Создание затора на перекрестке.

Нарушение приоритета (не уступил) на перекрестке.

Езда задним ходом в местах, где это запрещено.

Перевозка людей в кузове.

Не выставил знак аварийной остановки при ДТП.

Ехал медленнее 40 км/ч по магистрали.

Непропуск тихоходных ТС на загородных дорогах.

Неправильное использование световых приборов.

Стоянка/остановка на пешеходном переходе, тротуаре остановке общественного транспорта вне территории Москвы и Санкт-Петербурга.

Штрафы ГИБДД в 1 500 рублей

Непристёгнутый ремень безопасности.

Проезд на красный сигнал светофора.

Разговор по телефону за рулем.

Превышение скорости на 40-60 км/ч.

Выезд на встречку при объезде препятствия.

Поворот налево или разворот в запрещенном месте.

Стоянка/остановка на трамвайных путях (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).

Не уступил пешеходу на переходе.

Штрафы ГИБДД в 2 000 рублей

Движение по тротуару

Стоянка/остановка в тоннеле либо создание затора (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).

Пропуск срока постановки на учет в ГИБДД.

Штрафы ГИБДД в 5 000 рублей

Повторное управление незарегистрированной в ГИБДД машиной.

Нарушения при пересечении железнодорожных путей.

Стоянка на местах для инвалидов без соответствующих документов.

Незаконное использование спецсигналов экстренных служб, такси или знака « Инвалид » .

« » Незаконная раскраска машины в цвета экстренных служб или такси.

Езда без номеров или со скрытыми номерами.

Повторная езда без оформленного ОСАГО.

Езда без получения прав.

Штрафы для коммерческого транспорта

Превышение габаритов ТС: 150 000 руб. (для собственника ТС).

Превышение нагрузки на ось: от 300 000 до 600 000 руб. (для собственника ТС).

Управление грузовиком без тахографа: от 3000 до 5000 руб. (для водителя).

Нарушения режима труда и отдыха: 1500 до 2000 рублей (для водителя).

Перевозка опасных грузов неквалифицированным водителем: от 2000 до 2500 рублей.

Штрафы для фур и большегрузов

Нарушения требований знаков запрета проезда большегрузов: от 5000 до 7500 рублей (для водителя).

Уклонение от весового контроля: 600 000 рублей (для собственника).

Штрафы для мотоциклистов

За езду без шлема - 1500 рублей.

Прочие штрафы и схожи с наказаниями водителей автомобилей легковых ТС полной массой до 3,5 тонн.

Штрафы для велосипедистов

Любые нарушения ПДД велосипедистом – 800 руб. (в нетрезвом виде – 1500 руб.).

Штрафы для пешеходов

Любые нарушения ПДД пешеходом: от 500 до 1500 руб.

Новые штрафы для водителей в 2026-ом году

Штрафы за неправильную перевозку детей выросли с 3000 руб. до 5000 руб. для физлиц. Для самозанятых-таксистов – до 50 000 руб. Для юр. лиц – до 200 000 руб.

до для физлиц. Для самозанятых-таксистов – Для юр. лиц – Машины с иностранными номерами теперь штрафуют за неправильную тонировку наравне с автомобилями, зарегистрированными в РФ.

Период продления срока действия прав, которые полагалось менять в 2022-2023 годах, истек 1 января 2026-го. Теперь за езду с такими ВУ полагается штраф от 5000 до 15 000 руб.

Как оплатить штрафы ГИБДД

Для оплаты дорожных штрафов предусмотрено несколько способов, и ниже мы пошагово в общих чертах опишем самые простые и популярные из них.

Вариант 1: через Госуслуги

Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт сервиса. Перейдите во вкладку «Штрафы ГИБДД». Выберите штраф. Оплатите его, следуя инструкциям. Получите квитанцию.

© Александр Миридонов/Коммерсантъ

Вариант 2: через мобильное приложение банка

Например в разделе «Авто» приложения СберБанк Онлайн. Необходимо внести данные своего автомобиля и все штрафы будут отображаться автоматически. Кроме того, система будет своевременно предупреждать о необходимости их погашения и уведомлять о новых. Сама оплата штрафа производится в пару кликов. Далее остаётся лишь дождаться отметки об оплате в базе данных ГИБДД.

Вариант 3: в отделении банка или через банковский терминал

Сообщите операционисту реквизиты штрафа. Оплатите наличными или картой. В меню банковского терминала зайдите в раздел штрафов. Оплатите наличными или картой.

Каким бы способом вы не воспользовались, рекомендуется всегда помнить, что штрафы за ряд нарушений ПДД можно оплатить со скидкой 25% в течении 30 дней.

Резюме

Список штрафов ГИБДД 2026 года охватывает полный спектр возможных нарушений ПДД всеми участниками дорожного движения: от массовых (например, превышение скорости свыше 20 км/ч) до более редких случаев (например, движение тихоходного ТС по скоростному шоссе).

В постановлениях, как правило, фигурируют суммы от 750 до 7500 рублей. Они зависят не только от типа нарушения, но и способа его фиксации. Постановление, вынесенное на основании материалов автоматической фиксации, в некоторых случаях мягче, чем могло быть в случае личной встречи нарушителя с патрулем ДПС.

Чтобы воспользоваться возможностью оплатить штраф со скидкой в случаях, где она предусмотрена, регулярно проверяйте наличие актуальных штрафов в своем аккаунте на госуслугах, сайте ГИБДД или в банковских приложениях.