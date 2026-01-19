В России с начала года выросли штрафы: перечень нарушений и наказаний

С начала 2026 года водители столкнулись с ужесточением наказаний за ряд нарушений ПДД. «Рамблер/авто» рассказывает о законодательных изменениях, которые заработали в полную силу.

© Сергей Гунеев/РИА Новости

Перевозка ребёнка без автокресла

В статье 12.23 КоАП «подорожало» наказание для водителей за перевозку детей с нарушением ПДД. Теперь, если ребёнок едет не в автокресле, автомобилисту полагается 5 000 рублей штрафа. До последнего времени санкция за это составляла 3 000 рублей.

Заметим, что за такое же правонарушение с самозанятого гражданина, оказывающего услуги такси, взыщут теперь в десять раз больше — 50 000 рублей.

А сильнее всего штраф ужесточён для юридических лиц — например, таксистов, оформленных в качестве индивидуальных предпринимателей, или таксопарков, компаний-перевозчиков. Если раньше подобное нарушение обходилось им в 100 000 рублей, то теперь штраф повышен вдвое — до 200 000 рублей.

© Александр Уткин/РИА Новости

Новый штраф за тонировку

До 1 января 2026 года сотрудники ДПС не имели права штрафовать машины с иностранными номерами, даже если их стёкла были тонированы «в ноль». Теперь этот пробел в российском законодательстве устранен.

В январе 2026-го вступила в силу новая редакция части 3.1 статьи 12.5 КоАП. Она апеллирует не к Техрегламенту Таможенного союза ЕАЭС, как раньше, а к российским «Основным положениям по допуску ТС к эксплуатации». Благодаря такому изменению теперь уже неважно, какие именно госномера у машины: перед штрафом КоАП за слишком сильную тонировку все равны.

Размер штрафа за нарушение правил тонировки независимо от типа автотранспорта составляет 500 рублей (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ). Если водитель не устраняет тонировку на месте, инспекторы в дополнение к штрафу выписывают соответствующее требование, о чём вносится информация в базу данных ГАИ. Если по истечении указанного срока требование не выполняется, то за повторное нарушение водителю грозит штраф от 2 000 до 4 000 рублей за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции и даже арест на 15 суток. Альтернативой последнему наказанию могут быть исправительные работы на срок от 40 до 120 часов (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Вид наказания определяется судьей.

© Максим Богодвид/РИА Новости

Штрафы за просроченные права

В своё время правительство автоматически продлило на три года срок действия водительских удостоверений, которые полагалось менять в 2022–2023 годах. Этот период окончательно закончился 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026-го за езду с просроченными правами полагается штраф 5 000–15 000 рублей.

Рост платы за эвакуацию авто в Москве

Московские власти с 1 января 2026 года повысили расценки за эвакуацию на штрафстоянки машин нарушителей правил парковки.

Теперь для владельцев мотоциклов и автомобилей с двигателем мощностью до 80 л. с. включительно эвакуация их транспортного средства на штрафстоянку обойдётся в 8 500 рублей против 7 200 рублей в 2025 году.

Автомобиль мощностью более 80 л. с. принудительно увезут на штрафстоянку за 12 450 рублей. До 1 января 2026-го за такую услугу требовали 10 900 рублей.

Стоимость хранения ТС на штрафстоянке также повысилась. Для мотоциклов с 1 150 рублей до 1 360 рублей за сутки, а для легковых авто — с 2 100 до 2 460 рублей.

© Кристина Кормилицына/РИА Новости

Новые знаки — новые штрафы

С 1 января 2026-го заработал новый стандарт дорожных знаков. Вступившая в силу в январе новая редакция ГОСТ Р 52290-2024 обзавелась увеличенным списком разрешённых к применению в России знаков и табличек к ним. Их перечень вырос примерно на 60 позиций.

В качестве примеров новых дорожных знаков следует назвать вертикальный дорожный знак 6.16.1 «Стоп-линия», таблички 8.5.8 «Время действия» и 8.16.2 «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие». А также знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности».

Вступившая в силу редакция ГОСТ 52290-2024 касается не только набора дорожных знаков. Новый стандарт допускает сужение парковочных мест вдоль обочин дорог и улиц на 25 сантиметров — с ранее установленных 2,5 м до 2,25 м.

Выводы

В начале 2026 года изменился размер штрафных санкций для водителей за нарушения ПДД. Это выразилось как в виде прямого увеличения штрафов, так и в изменениях правил, которые автомобилистам следует соблюдать.