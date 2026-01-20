Верховный Суд наказал пешехода за пьяную езду

Вышел из-за руля и сразу стал пешеходом? Верховный Суд не согласился с такой логикой и лишил прав водителя за нарушение ПДД. «Рамблер/авто» разбирает кейс не очень хитрого водителя.

Что произошло

Событие, ставшее в итоге предметом рассмотрения Верховного Суда, произошло около полуночи 13 января 2024 года в районе дома № 48А по улице Стахеевых в городе Елабуга Республики Татарстан. Там Руслан Матвеев двигался на своём Toyota Prado. Патрульные в машине ДПС заинтересовались внедорожником и предложили его водителю остановиться. Оказалось, что Матвеев пьян. И в марте 2024 года местный мировой судья лишил его прав на полтора года со штрафом в 30 000 рублей — за вождение в нетрезвом виде. Водитель не согласился с наказанием и приступил к его обжалованию в вышестоящих инстанциях.

Позиция водителя

Руслан Матвеев счёл, что его лишили водительского удостоверения совершенно несправедливо. В суде он утверждал, что он вовсе не управлял машиной. Мол, за рулём внедорожника была его жена. А он ещё до прибытия полицейских просто вышел с пассажирского места на свежий воздух и по факту являлся пешеходом. Однако, несмотря на это, именно его в нетрезвом виде сотрудники ДПС отвели к себе в патрульную машину, освидетельствовали на предмет опьянения и в итоге лишили прав.

В качестве аргумента в пользу того, что его Prado стоял без движения до появления полицейских, автовладелец указывал на наличие снега, покрывавшего машину в тот момент. Это обстоятельство, мол, зафиксировано на записи полицейского видеорегистратора. Однако судей Елабужского городского суда и Шестого кассационного суда общей юрисдикции эти доводы не убедили и лишение прав для Матвеева они оставили в силе.

Позиция Верховного Суда

Доводы водителя Верховный Суд проверил, отсмотрев записи с полицейских видеорегистраторов, снятых той ночью.

В своем итоговом решении суд указывает, что начиная с 37 секунды видеофайла, приобщённого к делу, видно следующее:

«Перед поворотом патрульной автомашины налево слышен звук закрывающейся двери, после чего виден водитель стоящего транспортного средства с включёнными передними фарами, который быстро отходит от двери водителя и заходит за транспортное средство спереди. При этом на дороге видны свежие следы автомобильных шин и траектория движения автомобиля с дороги к месту его остановки около постройки. А также свежие следы водителя, ведущие непосредственно от водительской двери к передней пассажирской двери, куда потом подошли сотрудники ДПС».

В принципе, и без видео со следами на предательском свежем снегу судам всех инстанций было бы достаточно иметь в качестве доказательств рапорты патрульных ДПС. В них указано, что они видели, как водитель управлял автомобилем и вышел из-за руля. А судьи в подобных случаях применяют стандартную формулировку: «нет оснований не доверять» инспектору.

В России с начала года резко выросли штрафы

В данном же случае видеозапись снимает даже тень сомнений в непредвзятости сотрудников ГИБДД. Кроме того, на полицейском видео оказалась и супруга Матвеева, сидящая на переднем пассажирском кресле, где, по версии мужчины, якобы находился он сам до приближения сотрудников полиции. При этом на свежевыпавшем снегу справа от внедорожника в ролике видны лишь отпечатки обуви водителя. То есть никто кроме него там в тот момент не наследил. Это доказывает, что его жена машину даже не покидала.

Таким образом, сомнений в том, что именно нетрезвый Руслан Матвеев управлял машиной в момент встречи с ДПС у Верховного Суда не возникло — как и у нижестоящих инстанций.

Кроме того, по мнению Верховного Суда, «то обстоятельство, что сотрудники ДПС подъехали к уже остановившемуся транспортному средству, не наделяло Матвеева Р. А. статусом пешехода, а доводы жалобы об обратном основаны на ошибочном толковании Матвеевым Р. А. норм закона и являются несостоятельными».

В итоге ВС оставил в силе решения нижестоящих судов о лишении водителя из Татарстана прав за нетрезвую езду.

Выводы

Полицейское видео — железобетонное подтверждение того, что за рулём машины в момент нарушения ПДД находился конкретный водитель и никто другой.

Если нарушитель покинул машину до прибытия ДПС, от ответственности это его не освобождает. Противоправные действия-то он совершал, будучи водителем, а не пешеходом.

