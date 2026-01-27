За сбитого самокатчика водителя лишили прав, но он вернул их в суде

Автовладелец случайно покалечил гражданина, двигавшегося на электрическом СИМ (средстве индивидуальной мобильности). За это у него отобрали права. «Рамблер/авто» разобрался в причинах, почему Верховный Суд встал на сторону водителя и отменил наказание.

Что произошло

Неприятности, связанные с владельцем электрического самоката, у Анатолия Лучшева приключились ещё в конце лета 2023 года, когда он утром 4 августа двигался на своей Volvo S80 по Носовихинскому шоссе в подмосковном Реутове. В районе дома №17В водитель решил свернуть направо во двор. И в этот момент в правое переднее крыло машины врезался электросамокатчик, двигавшийся вдоль бордюра в попутном направлении.

Позиции судов

В результате ДТП пилот электросамоката оказался на больничной койке. Водителя привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.24 КоАП («нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести»).

Суд по делу Лучшева состоялся почти через год после аварии — 1 августа 2024-го. Так бывает, когда расследование дела затягивается — из-за длительного лечения пострадавшего, когда много времени уходит на экспертизы, и по прочим объективным обстоятельствам. Как бы то ни было, «мировой» приговорил водителя к лишению прав на 1,5 года.

Апелляционная и кассационная инстанции оставили этот приговор в силе. Жалоба автовладельца отправилась в Верховный Суд.

Что обнаружил Верховный Суд

ВС обратил внимание, что Лучшев последовательно утверждал в судах, что не нарушал ПДД. По его словам, перед поворотом он перестроился в крайнюю правую полосу и, включив правый указатель поворота, приступил к выполнению манёвра. В процессе которого произошло столкновение с электросамокатом, который двигался по проезжей части в нарушение требований правил.

Однако, отметил ВС, «указанные доводы и обстоятельства должной оценки судебных инстанций не получили». Хотя слова водителя подтверждаются письменными показаниями пассажира машины, находившегося в ней вместе с Лучшевым.

Пилот электросамоката, со своей стороны, утверждал, что перед поворотом у автомобиля сигнал правого поворота включён не был. Но при этом ВС не обнаружил в судебном деле материалов, свидетельствовавших, что водителю вменяется именно нарушение правил подачи сигналов световыми указателями поворота.

Судебная автотехническая экспертиза обстоятельств ДТП ни должностным лицом ГИБДД, ни судьями районного и городского судов не назначалась.

Судя по схеме ДТП, в месте аварии вдоль Носовихинского шоссе проходит тротуар шириной 2,7 метра. Проезжая часть отделена от него бордюром. Обочина отсутствует — хотя электросамокатчик настаивал, что перед ДТП двигался именно по обочине.

Пункт 24.2 (1) ПДД допускает движение средств индивидуальной мобильности (включая электросамокат) по правому краю проезжей части — если отсутствует тротуар, велодорожка и т. п. Однако, как убедился ВС, «вопрос о том, имелась ли у гражданина на электросамокате возможность двигаться по тротуару, судебными инстанциями не исследовался и какой-либо оценки не получил».

Позиция ВС

В своём решении Верховный Суд пришёл к выводу, что «причинно-следственная связь между нарушением ПДД и наступившим вредом здоровью пострадавшего достоверно не установлена».

А коли так, привлекать к ответственности водителя в данном случае нельзя. И, кроме того, российское законодательство говорит, что «неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица».

В итоге ВС отменил все решения нижестоящих судов и вернул у Анатолию Лучшеву отобранные у него права — «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены состоявшиеся по делу судебные акты».

Вывод

Суды иной раз достаточно формально и упрощённо подходят к вопросу лишения водителя прав. В рассматриваемом случае работала стандартная юридическая логика: кто совершал манёвр (в данном случае водитель), значит тот и виноват в ДТП. Однако «дьявол кроется в деталях», которые по каким-то причинам ускользнули от внимания судов низших инстанций. Что позволило водителю полностью оправдаться в Верховном Суде.