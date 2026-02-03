Лишили прав из-за прицепа: водитель даже не понял, где нарушил

Легковой прицеп — это тоже транспортное средство. За нарушения ПДД, связанные с ним, можно лишиться прав. В этом убедился водитель из Башкирии, чьё дело дошло до Верховного Суда.

© AFP/East News

Что произошло

В начале сентября 2024 года Артуру Идрисову из Стерлитамака потребовалось перевезти кое-какие крупногабаритные вещи, которые не помещались в его Porsche Cayenne. Но у его отца, Олега Идрисова, имелся в наличии легковой прицеп производства «Нефтекамского автозавода» модели ГРПР-8122 «Пчёлка».

Артур Идрисов пристыковал отцовский прицеп к своему кроссоверу и 7 сентября 2024 года отправился на нём в путь, который был прерван около 17 часов вечера патрулём ГИБДД в районе дома № 2 корпус «Д» по улице Геологическая в городе Стерлитамаке.

В ходе проверки выяснилось, что у водителя Идрисова нет при себе документов на прицеп. За это ему оформили протокол по статье 12.3 КоАП за «управление ТС водителем, не имеющим при себе документов».

Затем выяснилось, что госномер, установленный на прицеп в момент остановки полицией, принадлежит другому транспортному средству. При регистрации «Пчёлки» в ГИБДД ей присвоили совершенно иной госномер.

В итоге 22 ноября 2024 года мировой судья судебного участка № 7 по городу Стерлитамаку лишил Идрисова прав на восемь месяцев за управление прицепом «с заведомо подложными государственными регистрационными знаками» — по части 4 статьи 12.2 КоАП.

© Stanick/Shutterstock

Позиция водителя

Артур Идрисов посчитал лишение незаслуженным и обжаловал его. В качестве аргументов он привёл два довода.

Во-первых, водитель утверждал, будто был не в курсе, что на прицепе, который он тащил за своей машиной, был установлен чужой госномер.

Во-вторых, прицепом он не управлял, а только машиной. Следовательно, к нему как к водителю в данном случае часть 4 статьи 12.2 КоАП неприменима.

Позиция судов

Верховный Суд согласился с точкой зрения нижестоящих инстанций. Так, незнание Идрисовым того, «что он управляет ТС с подложными номерами … не ставит под сомнение наличие в его действиях объективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.2 КоАП».

По мнению судей, «при должной внимательности и осмотрительности Идрисов должен был знать об истинных ГРЗ прицепа и не допускать управления указанным ТС с заведомо подложными госномерами».

Что касается управления, то пункт 1.2 ПДД говорит, что «Прицеп — транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством». Следовательно, Идрисов всё же управлял прицепом «Пчёлка» в составе с его Porsche Cayenne. Что позволяет применить к водителю часть 4 статьи 12.2 КоАП.

Вердикт Верховного Суда

Верховный Суд решил, что доводы в жалобе водителя на лишение прав «не ставят под сомнение наличие в действиях Идрисова А. О. объективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.2 КоАП». В связи с чем лишение его водительского удостоверения сроком на восемь месяцев было оставлено в силе.

Главное

Легковой прицеп — транспортное средство. Да, это не машина, у которой есть двигатель и руль. Но, несмотря на это, игнорирование кажущихся формальными требований закона к регистрации и эксплуатации прицепов грозит легкомысленному водителю вполне серьёзными проблемами вплоть до лишения прав.